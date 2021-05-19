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Лікарі, що відпочивали в тернопільському аквапарку, врятували 3-річну дівчинку, яка ледь не потонула. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Трирічну дівчинку, яка ледь не потонула в аквапарку в Тернополі, перевели з реанімації в звичайну палату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, дитину дивом врятували два лікарі, які випадково опинилися поруч.

В аквапарку з донькою була мама. Втім, вона не побачила, як дитина почала тонути і виявила її тільки тоді, коли дочка вже лежала на поверхні води непритомна. Дівчинку намагалися привести до тями працівники аквапарку, але безрезультатно: дитина не дихала.

Тоді малу почали рятувати два медики - хірург і анестезіолог дитячої обласної лікарні, які відпочивали з сім'ями в аквапарку.

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"Дитину я вже побачив у стані клінічної смерті. В той момент ми з колегою почали реанімаційні заходи", - говорить хірург, в.о. керівника відділення інтенсивної терапії та анестезіології Тернопільської обласної дитячої лікарні Сергій Цісарський.

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Топ коментарі
+62
Красавчики. Шоб вы были здоровы!
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19.05.2021 12:05
+42
браво!!! и спасибо медикам, настоящим профи, от Бога, как говорят...
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19.05.2021 12:14
+20
Мамашу отпиздить
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19.05.2021 12:19
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Красавчики. Шоб вы были здоровы!
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19.05.2021 12:05 Відповісти
Головне тут відігрівати голову ... проводити комплексне реанімування...
дуже дрібні судини головного мозку, кров перестає рухатися, команд немає для органів...
правила важливі для врятування потопельників або для тих, хто задихнувся від нестачі повітря.
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19.05.2021 12:14 Відповісти
Повезло мамаше. В воде с детей нельзя глаз отводить. Какое счастье, что там были врачи. Малышке здоровья,
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19.05.2021 15:20 Відповісти
браво!!! и спасибо медикам, настоящим профи, от Бога, как говорят...
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19.05.2021 12:14 Відповісти
Мамашу *********
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19.05.2021 12:19 Відповісти
иными словами "провести профилактическую беседу" можно ногами
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19.05.2021 12:57 Відповісти
Мама звісно винувата... батьки завжди несуть відповідальність. Але це життя і самі гарні, турботливі батьки можуть недогледіти. Слава Богу і слава Лікарям за те, що відпернули біду. А мамі привід задуматися, що не так в її житті і чому з нею це відбулося. Ну і лікарям більше відпочинку.
Видужання і довгих років!
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19.05.2021 12:29 Відповісти
Чудово! Рятувальникам респект ! Ну й мабуть що янгол дівчинки був на місці
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19.05.2021 12:31 Відповісти
Правильно, зачем рассказывать как именно реанимировать ребёнка в такой ситуации - кому оно нужно, те лишние 30 секунд видео?
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19.05.2021 12:31 Відповісти
А чем мамаша занималась? Почему не была рядом с ребёнком? Мамаша бухала в этот момент ? Или уже закусывала? Нужен приличный штраф. чтобы запомнила...
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19.05.2021 12:31 Відповісти
Як чим? У телефоні сиділа...
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19.05.2021 13:40 Відповісти
Значит, телефон надо прокипятить, чтобы он её не отвлекал от ребёнка...
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19.05.2021 15:20 Відповісти
Невероятно повезло девочке и ее мамашке, что там случайно оказались врачи. Это судьба.
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19.05.2021 12:45 Відповісти
Тока вот малость недопонял: а разве купаться уже правильно? Не рановато ли?
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19.05.2021 12:54 Відповісти
Пощастило.
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19.05.2021 13:39 Відповісти
Иногда можно отвлечься всего на минуту, и это не говорит о злонамеренности...
Жысть - она такая!
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19.05.2021 13:46 Відповісти
Не обязательно сидеть с маленьким ребёнком в метре от ледяной воды.... Хотя, если нет мозга - сложно вести себя адекватно...
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19.05.2021 15:23 Відповісти
Какая "ледяная вода" в аквапарке?
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19.05.2021 19:38 Відповісти
Извините, ошибся от возмущения - перепутал аквапарк с гидропарком,где я представил бухую мамашу с ребёнком на берегу ледяного водоёма и компанию врачей, загорающих по соседству....
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19.05.2021 20:29 Відповісти
От таким медикам можна аплодувати стоячи!
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19.05.2021 13:49 Відповісти
Это девочке круто повезло. А врачам низкий поклон и представить к награде!
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19.05.2021 13:59 Відповісти
Цікаво куди маманя дивилася ? Як можна відпустити дитину від себе в аквапарку ?
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20.05.2021 00:06 Відповісти
 
 