Лікарі, що відпочивали в тернопільському аквапарку, врятували 3-річну дівчинку, яка ледь не потонула. ВIДЕО
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Трирічну дівчинку, яка ледь не потонула в аквапарку в Тернополі, перевели з реанімації в звичайну палату.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, дитину дивом врятували два лікарі, які випадково опинилися поруч.
В аквапарку з донькою була мама. Втім, вона не побачила, як дитина почала тонути і виявила її тільки тоді, коли дочка вже лежала на поверхні води непритомна. Дівчинку намагалися привести до тями працівники аквапарку, але безрезультатно: дитина не дихала.
Тоді малу почали рятувати два медики - хірург і анестезіолог дитячої обласної лікарні, які відпочивали з сім'ями в аквапарку.
"Дитину я вже побачив у стані клінічної смерті. В той момент ми з колегою почали реанімаційні заходи", - говорить хірург, в.о. керівника відділення інтенсивної терапії та анестезіології Тернопільської обласної дитячої лікарні Сергій Цісарський.
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