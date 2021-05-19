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порнографія (74) підручники (42)

Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт. ВІДЕО+ФОТО

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Користувач соцмережі TikTok, цілком імовірно учень 10-го класу, виявив у підручнику з української мови посилання на порносайт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі  toxacheep.

Так, хлопець розповів про те, що на сторінці 189 редактори прикріпили посилання на сайт, під час переходу на який відкривається контент із порнографією.

@toxacheep

##хочуврек ##рек

♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀

Лінк був у підручнику для 10-го класу видавництва "Грамота", автор - Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту "Шкільний дресс-код: чи потрібна учням форма?".

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Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт 01

Варто зазначити, що в електронній версії цього підручника також є це посилання.

Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт 02

Найімовірніше, редактор підручника переплутав одну букву в посиланні. NovomYrgorod.com - сайт міста, а NovomIrgorod - порносайт

Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт 03

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Топ коментарі
+45
Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт - Цензор.НЕТ 6397
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19.05.2021 11:04
+34
Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 7317
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19.05.2021 11:35
+29
Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт - Цензор.НЕТ 1150
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19.05.2021 11:11
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Власне, через то її люто ковбасить Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 7564.
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19.05.2021 15:24 Відповісти
Подумать страшно сколько детей они совратили. Ведь в Украине порносайты не блокируют как в рашке.
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19.05.2021 12:53 Відповісти
Ага, а без них десятикласники граються в ляльки, вірять у лелеку/капусту і думають, що писею можна тільки писюганити.
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19.05.2021 12:57 Відповісти
Неужели на "рашке" блокируют???
Не ошиблись, не на оборот, не поддерживают ли?
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19.05.2021 19:40 Відповісти
Какаяразница? Лишь бы в подъезде лампочка горела (с)
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19.05.2021 13:03 Відповісти
під прикриттям псевдоніма
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19.05.2021 15:19 Відповісти
Очень простая, но креативная реклама порносайта на цензоре
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19.05.2021 13:13 Відповісти
какой умный и начитанный мальчик. изучает учебники, с пруфами, ходит по ссылкам (или это следствие дистанционного обучения?), проверяет, молодец, видно что не Кива. а главное - критическое мышление, не распечатал что там было на том сайте и никому не показал (в реферате) чтобы получить отличную оценку.
а вообще ссылки в интернете в печатной литературе - это всегда "не очень". разве что как уважение авторским правам, типа, "взято с сайта такого-то, подтверждено логикой"
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19.05.2021 13:19 Відповісти
Зараз рідко хто з дітей читає підручники.
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19.05.2021 20:29 Відповісти
та ладно
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20.05.2021 01:37 Відповісти
А ВОТ НЕФИГ БЫЛО властям города куражится, выёживаваться
и заводить сайт в домене .com
завели бы как нормальные люди сайт в домене .ua или .gov.ua и подобная описка в ОДНУ букву была бы невозможна.
Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 3174
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19.05.2021 13:25 Відповісти
Что-то мне совершенно НЕ ВЕРИТСЯ, что ученик полезет проверять ссылки на незначительный сайт в неинтересной учебнике.
Больше похоже, что просто попалась ссылка на ЗНАКОМЫЙ ему сайт...
Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 9528
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19.05.2021 13:29 Відповісти
Это тебе учебник в школа был "НЕИТЕРЕСНАЯ".
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19.05.2021 14:37 Відповісти
Ошибка в учебнике, тик-токовец распространил, Цензор прорекламировал
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19.05.2021 13:56 Відповісти
В Америке родители засудили бы автора учебника и издательство на миллионы долларов.
Учебник читали корректоры, редакторы и другие бездельники.
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19.05.2021 14:36 Відповісти
И киберпилиция с ювенальной юстицей. Бьются день, бьются два - не могут одолеть начальника своего - педофила Авакова.
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19.05.2021 15:12 Відповісти
Олександр Авраменко

novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода...
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19.05.2021 15:15 Відповісти
+100500
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19.05.2021 16:01 Відповісти
Олександр Авраменко

1 год ·

Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу. Видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там.
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19.05.2021 15:14 Відповісти
Брєд реальний
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19.05.2021 15:23 Відповісти
Сервіс WHOIS дозволяє дізнатися дату реєстрації доменного імені сайта. Домен novomirgorod.com був зареєстрований 19.11.2019 року. Швидше за все "доброзичці" побачили друкарську помилку в підручнику, псилання вело на неіснуючий незайнятий домен і навмисно зробили на ньому порносайт. Ось така діджиталізація)
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19.05.2021 15:39 Відповісти
Я представляю, как взлетела посещаемость у сайта😂
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19.05.2021 16:43 Відповісти
а может, чтобы дети украинский язык любили. Не все же с Ларисой Ницой его ассоциировать. Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 7465
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19.05.2021 16:48 Відповісти
Для тех кто не понимает как работает интернет, я расскажу проще: в 2017-м, в момент здачи учебника в печать, по адресу Банковая 11 была администрация Президента, а в 2021-м году помещение по адресу Банковая 11 уже занимает наркопритон обдолбленных гомосексуалистов. Так же и с доменом сайта: адрес один, но арендаторы разные.
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19.05.2021 17:55 Відповісти
а який сенс було РДА міняти свій домен?
Може це було зроблено навмисно?
Тим більше що у 2019 році до влади прийшли самі знаєте хто
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19.05.2021 21:11 Відповісти
хайп как хайп
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19.05.2021 18:32 Відповісти
Вышел Кива на крыльцо...
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19.05.2021 18:35 Відповісти
похоже на русскую диверсию
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19.05.2021 20:32 Відповісти
очень похоже и кто-то из новомиргородской администрации поучавствовал в том, чтобы увели домен. Нужно расследовать почему и когда администрация потеряла домен, что пришлось заводить новый. Просто так такой невзрачное доменное имя никто не будет покупать. Рашистам выдумки не занимать.
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19.05.2021 21:08 Відповісти
Аха..зуб даю, что этот сайтец у пацанчика в закладках в хроме есть )))
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19.05.2021 22:38 Відповісти
Кажется так выглядит подрывная дейятельность и подпольная борьба -зробывших нас разом в 2019!
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20.05.2021 02:03 Відповісти
Кацапи вони такі... що для нас Миргород, то для кацапа Міргарод)
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20.05.2021 08:28 Відповісти
Не получилось у меня посмотреть фри видеос... Везде обман.
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20.05.2021 09:48 Відповісти
А чё все так взбеленились? Недовольны те, кто нихрена не смыслят в новаторском подходе к педагогике. Очень прогрессивное решение. Можно сказать, внедрили ссылку по-макаренски. Весьма полезная ссылка - ну какой же десятиклассник откажет себе в невинном удовольствии вздрочнуть на досуге? (Или десятиклассница - потеребунькать?)
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20.05.2021 10:01 Відповісти
Усьо, кина не будет. Сайт не открывается Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт - Цензор.НЕТ 4269
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20.05.2021 10:34 Відповісти
А это уже следующий логичный педагогический приём по методу Макаренко. Должны же десятиклассники в порядке внеклассной работы и самообразования, занимаясь на досуге процессом "Handjob", развивать воображение. Для творческого развития личности десятиклассника, оному весьма полезно вне школы регулярно устраивать себе "классный час".
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20.05.2021 11:00 Відповісти
СБУ накрыло?!
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21.05.2021 16:22 Відповісти
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