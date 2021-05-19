Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт. ВІДЕО+ФОТО
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Користувач соцмережі TikTok, цілком імовірно учень 10-го класу, виявив у підручнику з української мови посилання на порносайт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі toxacheep.
Так, хлопець розповів про те, що на сторінці 189 редактори прикріпили посилання на сайт, під час переходу на який відкривається контент із порнографією.
@toxacheep ♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀
Лінк був у підручнику для 10-го класу видавництва "Грамота", автор - Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту "Шкільний дресс-код: чи потрібна учням форма?".
Варто зазначити, що в електронній версії цього підручника також є це посилання.
Найімовірніше, редактор підручника переплутав одну букву в посиланні. NovomYrgorod.com - сайт міста, а NovomIrgorod - порносайт
Будь ласка, зачекайте...
Не ошиблись, не на оборот, не поддерживают ли?
видно что не Кива. а главное - критическое мышление, не распечатал что там было на том сайте и никому не показал (в реферате) чтобы получить отличную оценку.
а вообще ссылки в интернете в печатной литературе - это всегда "не очень". разве что как уважение авторским правам, типа, "взято с сайта такого-то, подтверждено логикой"
и заводить сайт в домене .com
завели бы как нормальные люди сайт в домене .ua или .gov.ua и подобная описка в ОДНУ букву была бы невозможна.
Больше похоже, что просто попалась ссылка на ЗНАКОМЫЙ ему сайт...
Учебник читали корректоры, редакторы и другие бездельники.
novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода...
1 год ·
Друзі, неподобство, яке сталося з моїм підручником "Українська мова. 10 клас" (2018), потребує коментаря. На с. 189 згаданого навчального видання (після тексту про шкільну форму) у дужках зазначено сайт, з якого взято текст статті (з метою дотримання авторського права). novomirgorod... - назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода... Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу. Видавництво "Грамота" два дні тому (17.05.2021) звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, а хура й досі там.
Може це було зроблено навмисно?
Тим більше що у 2019 році до влади прийшли самі знаєте хто