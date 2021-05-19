Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт. ВІДЕО+ФОТО

Користувач соцмережі TikTok, цілком імовірно учень 10-го класу, виявив у підручнику з української мови посилання на порносайт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі toxacheep.

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Так, хлопець розповів про те, що на сторінці 189 редактори прикріпили посилання на сайт, під час переходу на який відкривається контент із порнографією.

Лінк був у підручнику для 10-го класу видавництва "Грамота", автор - Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту "Шкільний дресс-код: чи потрібна учням форма?".

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Варто зазначити, що в електронній версії цього підручника також є це посилання.

Найімовірніше, редактор підручника переплутав одну букву в посиланні. NovomYrgorod.com - сайт міста, а NovomIrgorod - порносайт