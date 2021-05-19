Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування. ВIДЕО

У Києві патрульні поліцейські жорстко затримали неповнолітнього. У поліції почали розслідування застосування фізичної сили до громадянина. Правоохоронці розповіли, що, за словами заявника, який звернувся в поліцію, компанія із 8 осіб розпивала алкогольні напої і слухала гучну музику з нецензурними текстами. У відповідь на зауваження вони, за словами заявника, погрожували йому фізичною розправою.

За словами свідків, група підлітків, зокрема і потерпілий, не відреагували на зауваження чоловіка, який косив траву, вимкнути гучну музику, пише Магнолія ТВ, передає Цензор.НЕТ.

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"Чоловік сказав вимкнути музику, на що хлопці відмовилися, він погрожував облити їх бензином, який у нього був у каністрі для косарки, на що хлопці все одно не вимкнули музику. Чоловік підійшов і вирвав колонку з рук 14-річної дівчини, сумку з особистими речами хлопця і закрив їх у своїй машині і викликав поліцію", - розповідає видання.

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Свідки стверджують, що поліцейські під час затримання не реагували на слова перехожих. Під час з'ясування обставин події один з поліцейських жорстко схопив порушника за шию і потягнув вниз.

Як розповідає Магнолія-ТВ, інцидент стався 15 травня біля станції електрички "Вишгородська". Як розповів 16-річний Денис Литвинчук, він разом із друзями слухав музику. Раптом до них підійшов невідомий, який представився співробітником станції, і сказав, якщо вони не вимкнуть звук, то він обіллє їх бензином. Підлітки не послухалися. Тоді чоловік вирвав колонку в 14-річної дівчини і викликав поліцію.

Крім того, пролунала інформація, що патрульні нібито підкинули затриманому щось, однак, як виявилося, вони повернули йому гроші, що випали з кишені.

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У патрульній поліції Києва підтвердили факт виклику за заявкою чоловіка, що компанія із 8 осіб розпивала алкогольні напої, голосно слухала музику з нецензурними текстами. В управлінні відповіли, що почали службове розслідування дій своїх співробітників.

"Нещодавно у соціальних мережах з’явився відеозапис, де видно, як поліцейські застосували фізичну силу до громадянина. Попередньо, патрульні отримали виклик на вулицю Вишгородську, де заявник повідомив, що компанія з восьми осіб розпивала алкогольні напої та слухали голосну музику з нецензурними текстами. Після того, як громадянин зробив їм зауваження, компанія почала йому погрожувати фізичною розправою. Наразі щодо події розпочато службове розслідування", - розповіли в поліції.