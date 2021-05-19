УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Відео Київські новини
25256 261
затримання (2164) Київ (8956) підлітки (222) патрульна поліція (828)

Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві патрульні поліцейські жорстко затримали неповнолітнього. У поліції почали розслідування застосування фізичної сили до громадянина. Правоохоронці розповіли, що, за словами заявника, який звернувся в поліцію, компанія із 8 осіб розпивала алкогольні напої і слухала гучну музику з нецензурними текстами. У відповідь на зауваження вони, за словами заявника, погрожували йому фізичною розправою.

За словами свідків, група підлітків, зокрема і потерпілий, не відреагували на зауваження чоловіка, який косив траву, вимкнути гучну музику, пише Магнолія ТВ, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік сказав вимкнути музику, на що хлопці відмовилися, він погрожував облити їх бензином, який у нього був у каністрі для косарки, на що хлопці все одно не вимкнули музику. Чоловік підійшов і вирвав колонку з рук 14-річної дівчини, сумку з особистими речами хлопця і закрив їх у своїй машині і викликав поліцію", - розповідає видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО

Свідки стверджують, що поліцейські під час затримання не реагували на слова перехожих. Під час з'ясування обставин події один з поліцейських жорстко схопив порушника за шию і потягнув вниз.

Як розповідає Магнолія-ТВ, інцидент стався 15 травня біля станції електрички "Вишгородська". Як розповів 16-річний Денис Литвинчук, він разом із друзями слухав музику. Раптом до них підійшов невідомий, який представився співробітником станції, і сказав, якщо вони не вимкнуть звук, то він обіллє їх бензином. Підлітки не послухалися. Тоді чоловік вирвав колонку в 14-річної дівчини і викликав поліцію.

Крім того, пролунала інформація, що патрульні нібито підкинули затриманому щось, однак, як виявилося, вони повернули йому гроші, що випали з кишені.

Також читайте: 14-річна дівчинка впала в алкогольну кому в Дніпрі

У патрульній поліції Києва підтвердили факт виклику за заявкою чоловіка, що компанія із 8 осіб розпивала алкогольні напої, голосно слухала музику з нецензурними текстами. В управлінні відповіли, що почали службове розслідування дій своїх співробітників.

"Нещодавно у соціальних мережах з’явився відеозапис, де видно, як поліцейські застосували фізичну силу до громадянина. Попередньо, патрульні отримали виклик на вулицю Вишгородську, де заявник повідомив, що компанія з восьми осіб розпивала алкогольні напої та слухали голосну музику з нецензурними текстами. Після того, як громадянин зробив їм зауваження, компанія почала йому погрожувати фізичною розправою. Наразі щодо події розпочато службове розслідування", - розповіли в поліції.

Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування 01

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+36
правильно применили, а что на них нужно молиться если они подростки дебилы
показати весь коментар
19.05.2021 15:51
+31
Правильно полицейские поступили. Теперь этот подросток подумает прежде, чем пить и материться на улице. Во всяком случае, надеюсь на это.
показати весь коментар
19.05.2021 16:01
+24
ментов не оправдываю , но .. с беспредельщиками так и и надо ..это уже далеко не детки , а полноценные ублюдки .. а прохожие такие правильные и сердобольные пока сами не столкнутся с такой "малолетней" пьянью ...
показати весь коментар
19.05.2021 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ни хрена себе малолетка.......мальчик переросток.
показати весь коментар
19.05.2021 18:31 Відповісти
не понятно почему это чмо в форме падало два раза? это тоже нужно выяснить. может под коксом или пьяный был. там же никаких предпосылок для падения не было, он запутался в собственных ногах. а за удар, увольнять и под статью...
показати весь коментар
19.05.2021 19:05 Відповісти
Полиция постуцпила как в рф поступают или беларуси. Если это будет преподносится как норма, как куча ботов из рф тут делает, то будет очень нехорошо всем в итоге.
показати весь коментар
19.05.2021 19:16 Відповісти
Граждане может и не правы но:
1) неоправданное применение силы - на видео удар по человеку уже скованному наручниками.
2) заламывание рук не сопротивляющемуся человеку.
3) полиция судя по показаниям НЕ УВЕДОМИЛА родителей о задержании детей(!)
4) словесные угрозы "потерпевшего" облить бензином и подпалить детей, т е угроза убийством, за это есть статья УК.
Тут вообще иском в ЕСПЧ пахнет.
показати весь коментар
19.05.2021 19:18 Відповісти
Наверное именно потому ботофермам дали команду фас.
показати весь коментар
19.05.2021 19:25 Відповісти
та это не дети !зачем оправдывать это дерьмо собачье ?
показати весь коментар
19.05.2021 20:18 Відповісти
Та надо было применить бросок с прогибом, он бы быстро успокоился Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування - Цензор.НЕТ 2256
показати весь коментар
19.05.2021 19:21 Відповісти
Забавно как набежали ботофермы, отмазывающие произвол полиции.
После Кагарлыка, видать, на это дело спец отдел сделали.
показати весь коментар
19.05.2021 19:23 Відповісти
Причем палятся не по-деццки. Да адекватному человеку и в помине не придёт отмазывать полицию вообще, и в данном эпизоде, в частности. Что самое интересное, такие полицаи сцутся под себя, когда их начинают строить серьезные дяди на дорогих тачках.

Отсюда вывод: 1) численность личного состава полиции нужно сокращать вдвое
2) за оставшимися нужно усилить контроль, чтобы занимались делом, а не били малолеток
3) Авакова за все его косяки нужно отправить на пенсию
показати весь коментар
19.05.2021 23:00 Відповісти
Заяви писати навчилися , а виховувати ні.
показати весь коментар
19.05.2021 19:31 Відповісти
Даже если они и громко слушали сузыку - это не повод их избивать! И вообще превышение полномочий и силы должно караться строго! а не просто словесный "выговор".
показати весь коментар
19.05.2021 19:37 Відповісти
Зразу писати заяву, даже якшо неправ
показати весь коментар
19.05.2021 19:46 Відповісти
какие слова ты слышишь этих отбросов конченых малолетних?это уже неисправимая шваль которая не стыбится бухать орать и ***** посылать
показати весь коментар
19.05.2021 20:17 Відповісти
товарищ, вы штоле никогда не посылаете? не орёте? и не бухаете? даже когда чугунная болванка падает вам на ногу? не верю.
показати весь коментар
19.05.2021 23:02 Відповісти
не путайте товарисчь болванку на ногу и то что пьяная толпа охеревших малолетов врубила музыку с матюками и сами ругались -это поведение самого натурального быдла а то как они вели себя с полицией только подтверждает это -вот отсюда и поддержка копов конкретно в этом случае ведь мы знаем что полиция и мусарами зачастую бывает -но тут все по делу молодцы таких тварей потерянных как то пьяное быдло слишком много развелось
показати весь коментар
19.05.2021 23:25 Відповісти
Смішно, а ще смішніше було як би поліцейські пробачення у малолєток попросили Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування - Цензор.НЕТ 2066
показати весь коментар
19.05.2021 19:42 Відповісти
Яке дибало, на таке й надибало...
показати весь коментар
19.05.2021 19:48 Відповісти
какие-то выродки, вместо того, что бы бороться с реальной преступностью, они прожирают бюджетные деньги и занимаются откровенным садизмом, кого мы содержим? для чего этим садистам электрошокеры???
показати весь коментар
19.05.2021 20:04 Відповісти
надо было на месте быдло малолетнее пострелять
показати весь коментар
19.05.2021 20:15 Відповісти
Электрошокеров у них нет,а вот когда эти малолетки тебя будут толпой топтать вот тогда ты и вспомнишь этих ментов.
показати весь коментар
20.05.2021 11:43 Відповісти
считай, что электрошокеры у них уже есть, Когда тебя эти садисты будут жарить этими электрошокерами и вымагать деньги, подкинув тебе в карман запрещеночку, вот тогда ты и вспомнишь этих малолеток.
показати весь коментар
20.05.2021 12:05 Відповісти
Что значит считай что есть если их нет. И мне не раз приходилось сталкиваться с полицией и за 7 лет мне даже не нахамил ,может ты про оперов старых говориш эти да ,встречаются среди них садюги ,а вот у патрульных не встречал. Встречал малолеток отморозков ,которые пытаются толпой отмудохать,а получив пи..ды их матери со слезами на глазах рассказывают какие у них сынули хорошие и они никогда и низачто и как они помогают по дому.
показати весь коментар
20.05.2021 13:03 Відповісти
на счет электрошокеров уточнил, действительно не принят закон, что радует.
"Верховна Рада не прийняла закон про використання електрошокерів, проти якого виступали правозахисні організації України"

а на счет действий полицаев - не нужно их отмазывать, они совершили преступление применив необоснованно грубую физическую силу против несовершеннолетних, явно садисты, которых нужно жестко наказать. Какие бы невоспитанные были малолетки, полицаи совершили преступление.
показати весь коментар
20.05.2021 13:23 Відповісти
слишком много этогш быдла рано-деградировавшего расплодилось и полиция права на 100 %-эту свору нужно сажать на год-два только так справиться с этой навалой можно ,через чур мразоты безсовестной наглой развелось
показати весь коментар
19.05.2021 20:13 Відповісти
Мамаші треба сушити сухарі та тримати тривожний чемодан. Коли закриють її синочка, питання часу.
показати весь коментар
19.05.2021 20:18 Відповісти
Нисчастные падростки!
Сидели, читали мурзилку, а мусорва волки пазорныке на них напали от нухрен снедать!
Все на защиту деток!
показати весь коментар
19.05.2021 20:31 Відповісти
ну так и водителей без причины останавливают. от нехрен делать, когда деньги нужны. хотя это незаконно. чёб к детям не до*бацца
показати весь коментар
19.05.2021 23:04 Відповісти
В кадрах съёмки хорошо видно, что в силовом задержании "подростка" ростом около 1 м 80 см вынуждена была активно участвовать и помогать своему коллеге стройная полицейская-девушка с короткой стрижкой. Эта элегантная девушка тоже какой-то особый садист и яростно набросилась на милого подростка просто из-за своего прирождённого патологического садизма? Или же подросток оказал такое жёстское сопротивление первому полицейскому, после чего девушке пришлось срочно бросаться на помощь сослуживцу?
показати весь коментар
20.05.2021 01:38 Відповісти
Подготовка у мусоров на высоте,какому то сопляку ничего не может зделать,швабра в форме.
показати весь коментар
19.05.2021 20:35 Відповісти
в полиции добрая половина траву курит, а бухают почти как в армии. И еще раз, на минуточку: вы думаете этот полицай шел в полицию по призванию защищать граждан? или вы думаете, что если переименовать милиционера в полицейского, от этого изменится гнилая суть полиции - органа принуждения?

в полиции, конечно, есть и порядочные люди, но поверьте мне, они этого не показывают.

Проверь любого полицая на детекторе лжи на предмет брал ли взятку, нарушал ли закон или инструкцию - поголовно все брали и нарушали
показати весь коментар
19.05.2021 23:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Быдло мусорское
показати весь коментар
19.05.2021 20:43 Відповісти
Тут на стороне полиции. Молодые отморозки часто бывают агрессивными. Когда такая шваль вас покалечит то поймёте о чём говорю.
показати весь коментар
19.05.2021 20:50 Відповісти
ну а если вас полицейский покалечит, то всё норм будет?
показати весь коментар
19.05.2021 23:11 Відповісти
Они калечили кого-нибудь, или у ментов языков нет, а у малолеток нет родителей?
показати весь коментар
20.05.2021 08:58 Відповісти
Куетний а не совершеннолетний . Эти малолетки могут откуярить семеро одного это в порядке вещей .Но чуть что писать заяву это в первую очередь по сзади мамы .
показати весь коментар
19.05.2021 20:59 Відповісти
не всё так просто, у избитых подростков дядя работает в ДБР+ есть видеозапись.

как говорится, и дбр статистика, и за родственника отомстил
показати весь коментар
19.05.2021 23:13 Відповісти
Бардак в каралєвствє.... Яке законодавство , такі і поліцаї...
показати весь коментар
19.05.2021 21:19 Відповісти
Ви мамочка тих сцикунів шістнадцятирічних?
показати весь коментар
19.05.2021 22:24 Відповісти
вы начальник этих серунов в чёрном? Или сержант из киберотдела полиции? Капец, на что Аваков тратит деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
19.05.2021 23:16 Відповісти
При Совке -- а был я трудным подростком -- до армии. ...потом ещё труднее стало...

Но было волшебное слово, когда к мусарам попадал в залёт, или под раздачу: Я малолетка!
... по крайней мере, рукоприкладство не применялось, или сразу прекращалось...

Правда, моя Бабуля была старшим инспектором детской комнаты милиции... -- но то такэ... -- к делу не относится... *)
показати весь коментар
19.05.2021 21:37 Відповісти
Мне повезло просто попросили выселиться из дома, угрожали расправой и судья Логвина стала одной из соучастник расправы, полиция и суды - выРодки
показати весь коментар
19.05.2021 22:06 Відповісти
Неправомерное задержание - прекрасный пример гражданского сообщества
Этим роликом можно умывать и москальню и бульбу, но аваковцы стали агрессивнее
Это не работа- стукать его головой о парапет
показати весь коментар
20.05.2021 02:09 Відповісти
Я все розумію,але що робити з малолітніми,наглючими,агресивними виродками,для яких немає "червоних ліній", встановлених "вихованням" прибацаних дебілів-батьків і яким навіть зауваження зробити-небезпечно для здоров,я? Якщо ці недоліки "виховання" загрожують суспільству,має працювати правоохоронна система, у якої мають бути різні методи впливу на агресивну поведінку.Без цього наші вулиці перетворяться на територію хаосу і безправ,я. Інша річ,що у правоохоронців має бути бездоганна репутація і довіра того ж самого суспільства.
показати весь коментар
20.05.2021 06:45 Відповісти
А ЧТО мешало адекватно задержать детей? Далее вызвонить родителей, штраф и т.д.?
На 9 секунде подросток держит руки сзади. С какого чуда он бьет ребенка по голове? Это как и куда.
Родители должны подать в суд. Этих полицаев должны посадить, компенсировать материальные растраты, моральные. Как минимум их должны ВСЕХ выгнать. Выгнать и пособников преступления. Отдельно ОНИ должны выплатить компенсации родителям
показати весь коментар
20.05.2021 08:28 Відповісти
Теперь всем слушать правильную музыку и матом не ругаться...
Да в первом классе детки уже в три этажа заварачивают.
Общество определяет сознание. Если это общество несёт законы зоны,то всё будет зона. Короче полицейские дурни в данном случае. Есть мозги и язык для этого,но у них сила на первом месте.
показати весь коментар
20.05.2021 08:36 Відповісти
"Да в первом классе детки уже в три этажа заварачивают."

І що в цьому гарного чи правильного?
Давай педофілів виправдовувати тим, що, судячи з новин, дітей постійно гвалтують.
показати весь коментар
20.05.2021 12:56 Відповісти
Матюкатись на всю вулицю, посилати перехожих подалі, слухати гавнореп свиноросів з матами через слово, натовпом забивати ногами тих, кто зробить зауваження, палити, бухати на дитячих майданчиках, ігнорувати вчителів в школі - вони вже дорослі, але, коли справа доходить до відповідальності - "они же дети". Бити поліціанту не треба було звичайно, але заламати, перцем в обличчя за мати - мають право та вперед би було наукою для цьохо акселерата 15 річного і його гоп-компанії.
показати весь коментар
20.05.2021 08:45 Відповісти
Во просто сидели и слушали музыку и никого не трогали, а тут злые полицейские их просто начали бить.
Похоже на историю о распятом мальчике в трусиках. Правильно сделали что пинды дали малолетним ушлепкам.
показати весь коментар
20.05.2021 08:46 Відповісти
Дебилов нужно воспитывать, это понятно. Но того "работника станции", который совершил кражу личного имущества, тоже необходимо привлекать. Что за самоуправство? Что за угрозы? Ему тоже не мешало бы получить люлей. Подошел, сделал замечание, вызвал полицию. ВСЁ. Угрозы облить бензином, а тем более кража личного имущества - уголовные преступления. Ему кто-то мешал косить траву? Подошел бы этот мужик к компании здорового быдла лет по 30, коих в Киеве и так хватает, ему бы аккуратненько пиз*ы дали бы, лещами, чтобы на легкие телесные не тянуло, оставили бы сливу на весь шнобель, траву в рот напихали и порасходились бы
показати весь коментар
20.05.2021 08:52 Відповісти
Це бидло стане повнолітнім і піде працювати в поліцію ...
показати весь коментар
20.05.2021 09:27 Відповісти
Сделают вид что ментов поганых накажут, на этом и закончится.
Надо гнать в шею Авакова,

только тогда получится пошатнуть прогнившую ментавскую систему.
[URL=http://vfl.ru/fotos/f8c0cfd334518165.html]Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування - Цензор.НЕТ 2099http://images.vfl.ru/ii/1621493986/f8c0cfd3/34518165_m.png[/IMG][/URL]
показати весь коментар
20.05.2021 10:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 