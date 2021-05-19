Патрульні в Києві жорстко затримали підлітка: в поліції почали розслідування. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві патрульні поліцейські жорстко затримали неповнолітнього. У поліції почали розслідування застосування фізичної сили до громадянина. Правоохоронці розповіли, що, за словами заявника, який звернувся в поліцію, компанія із 8 осіб розпивала алкогольні напої і слухала гучну музику з нецензурними текстами. У відповідь на зауваження вони, за словами заявника, погрожували йому фізичною розправою.
За словами свідків, група підлітків, зокрема і потерпілий, не відреагували на зауваження чоловіка, який косив траву, вимкнути гучну музику, пише Магнолія ТВ, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік сказав вимкнути музику, на що хлопці відмовилися, він погрожував облити їх бензином, який у нього був у каністрі для косарки, на що хлопці все одно не вимкнули музику. Чоловік підійшов і вирвав колонку з рук 14-річної дівчини, сумку з особистими речами хлопця і закрив їх у своїй машині і викликав поліцію", - розповідає видання.
Свідки стверджують, що поліцейські під час затримання не реагували на слова перехожих. Під час з'ясування обставин події один з поліцейських жорстко схопив порушника за шию і потягнув вниз.
Як розповідає Магнолія-ТВ, інцидент стався 15 травня біля станції електрички "Вишгородська". Як розповів 16-річний Денис Литвинчук, він разом із друзями слухав музику. Раптом до них підійшов невідомий, який представився співробітником станції, і сказав, якщо вони не вимкнуть звук, то він обіллє їх бензином. Підлітки не послухалися. Тоді чоловік вирвав колонку в 14-річної дівчини і викликав поліцію.
Крім того, пролунала інформація, що патрульні нібито підкинули затриманому щось, однак, як виявилося, вони повернули йому гроші, що випали з кишені.
У патрульній поліції Києва підтвердили факт виклику за заявкою чоловіка, що компанія із 8 осіб розпивала алкогольні напої, голосно слухала музику з нецензурними текстами. В управлінні відповіли, що почали службове розслідування дій своїх співробітників.
"Нещодавно у соціальних мережах з’явився відеозапис, де видно, як поліцейські застосували фізичну силу до громадянина. Попередньо, патрульні отримали виклик на вулицю Вишгородську, де заявник повідомив, що компанія з восьми осіб розпивала алкогольні напої та слухали голосну музику з нецензурними текстами. Після того, як громадянин зробив їм зауваження, компанія почала йому погрожувати фізичною розправою. Наразі щодо події розпочато службове розслідування", - розповіли в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
1) неоправданное применение силы - на видео удар по человеку уже скованному наручниками.
2) заламывание рук не сопротивляющемуся человеку.
3) полиция судя по показаниям НЕ УВЕДОМИЛА родителей о задержании детей(!)
4) словесные угрозы "потерпевшего" облить бензином и подпалить детей, т е угроза убийством, за это есть статья УК.
Тут вообще иском в ЕСПЧ пахнет.
После Кагарлыка, видать, на это дело спец отдел сделали.
Отсюда вывод: 1) численность личного состава полиции нужно сокращать вдвое
2) за оставшимися нужно усилить контроль, чтобы занимались делом, а не били малолеток
3) Авакова за все его косяки нужно отправить на пенсию
"Верховна Рада не прийняла закон про використання електрошокерів, проти якого виступали правозахисні організації України"
а на счет действий полицаев - не нужно их отмазывать, они совершили преступление применив необоснованно грубую физическую силу против несовершеннолетних, явно садисты, которых нужно жестко наказать. Какие бы невоспитанные были малолетки, полицаи совершили преступление.
Сидели, читали мурзилку, а мусорва волки пазорныке на них напали от нухрен снедать!
Все на защиту деток!
в полиции, конечно, есть и порядочные люди, но поверьте мне, они этого не показывают.
Проверь любого полицая на детекторе лжи на предмет брал ли взятку, нарушал ли закон или инструкцию - поголовно все брали и нарушали
как говорится, и дбр статистика, и за родственника отомстил
Но было волшебное слово, когда к мусарам попадал в залёт, или под раздачу: Я малолетка!
... по крайней мере, рукоприкладство не применялось, или сразу прекращалось...
Правда, моя Бабуля была старшим инспектором детской комнаты милиции... -- но то такэ... -- к делу не относится... *)
Этим роликом можно умывать и москальню и бульбу, но аваковцы стали агрессивнее
Это не работа- стукать его головой о парапет
На 9 секунде подросток держит руки сзади. С какого чуда он бьет ребенка по голове? Это как и куда.
Родители должны подать в суд. Этих полицаев должны посадить, компенсировать материальные растраты, моральные. Как минимум их должны ВСЕХ выгнать. Выгнать и пособников преступления. Отдельно ОНИ должны выплатить компенсации родителям
Да в первом классе детки уже в три этажа заварачивают.
Общество определяет сознание. Если это общество несёт законы зоны,то всё будет зона. Короче полицейские дурни в данном случае. Есть мозги и язык для этого,но у них сила на первом месте.
І що в цьому гарного чи правильного?
Давай педофілів виправдовувати тим, що, судячи з новин, дітей постійно гвалтують.
Похоже на историю о распятом мальчике в трусиках. Правильно сделали что пинды дали малолетним ушлепкам.
Надо гнать в шею Авакова,
только тогда получится пошатнуть прогнившую ментавскую систему.
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