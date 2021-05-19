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Данилюк-Ярмолаєва (228) Буткевич Богдан (318)

"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Головні політичні події - від гострих на язик Богдана Буткевича та Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Сьогодні о 20:45 в ефірі - "Без цензури", спеціальний проєкт Цензор.НЕТ.

5 запитань до Зе

Король, тобто президент, говорить. Велика пресконференція президента України Володимира Зеленського, як і торік, відбудеться 20 травня - тепер уже в другу річницю його інавгурації. Що можна і потрібно було б запитати у Зеленського?

Степанова - на мило!

Нарешті! Ми вже втомилися про це говорити, і тут раптом сталося. Верховна Рада майже одноголосно відправила Максима Степанова у відставку.

Однак радіти рано, як і сподіватися на швидку нормалізацію процесів у системі охорони здоров'я. Чому? Все пояснимо.

Чий борщ?

Питання, звичайно, з серії тих, відповідь на які нам всім давно відома. Однак спроби росіян вкрасти все (і навіть українську національну страву) не припиняються. І цього разу загребущу лапу на наш борщ поклав ікона лібералів Андрій Макаревич.

Тому сьогодні детально пояснимо, чий борщ і чому росіянам не варто намагатися його загарбати.

Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥

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Топ коментарі
+9
Так була Українська но вам по Г+Г розповіли що це погано а ви і повелись!
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19.05.2021 20:50
+7
Питання лише одне-Коли в Україні з"явиться українська державна влада ????)))
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19.05.2021 20:48
+6
Ну тебе штиріт,не по дєцкі,це передоз!!! Не журись,ідіотизм це не на довго,це назавжди !!!))
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19.05.2021 20:53
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"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 6795
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19.05.2021 20:47 Відповісти
Питання лише одне-Коли в Україні з"явиться українська державна влада ????)))
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19.05.2021 20:48 Відповісти
Так була Українська но вам по Г+Г розповіли що це погано а ви і повелись!
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19.05.2021 20:50 Відповісти
Перепрошую,я ТБ не дивлюсь взагалі,що таке Г+Г ???)))
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19.05.2021 20:54 Відповісти
Хороша річ з Г не починається. "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 4097
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19.05.2021 20:57 Відповісти
Це канал власника Зеленского який при Україньский владі переховувався то в Ізраілі то в Швейцарії. По якому вам розповідали якя погана українська влада!
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19.05.2021 20:59 Відповісти
Ще раз перепрошую,я не дивлюсь ТБ,зовсім !! І якщоб в Україні ,бодай на рік,чи два була реально українська влада ,то реванш кремлівських гнид вже б ніколи не відновився,бо гнид би знищили !!!)))
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19.05.2021 21:32 Відповісти
Розумієш що в ********* світі методи Пол-Пота та Сраліна не діють. Якщо робити як Сралін то від тебе отвернеться увесь світ. Та і не допомагає це! Сралін знищувал все українське голодомолом та розстрілами однак совку це не допомогло!
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19.05.2021 21:56 Відповісти
Хто заважав проводити реальні реформи??? В першу чергу судової і правоохоронної систем,чи не було імітацій???)))
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19.05.2021 22:05 Відповісти
Брак кадрів та пята колонна за яку ви теж проголосували. Памьятаю як псевдопатріоти на лайно ісходили коли Порох ставив факівців із цивілізованних країн!
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19.05.2021 22:08 Відповісти
Я на Майданах з 1989 р.,з робітничих страйків ,потім Рух,потім УНА_УНСО,тому не треба мене агитувати Україну любити!! Я завжди вважав і вважаю, що Україна, без зовнішньої допомоги ,в першу чергу США та ЄС, не впорається,тому ніколи не критикував Пороха чи Юща за залучення до справ західних фахівців !!! А в 2019 р. в другому турі голосував за Порошенко ))))
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19.05.2021 22:20 Відповісти
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Вона вже тут і прийшла разом з народним президентом Зеленським!
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19.05.2021 20:50 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 8864 ....
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19.05.2021 21:00 Відповісти
тоді, коли зявиться відповідальне за себе та Державу критичне Суспільство - тобілш , критична рушійна більшість...- так як сьогодні , окрім явних сепаро- маргіналів прокацапських в 20 % -му прошарку..., ще е понад порядка 60-70 % пофігістів шлункових ....- так що ще не скоро...((((
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19.05.2021 21:46 Відповісти
Критичне суспільство , це занадто,простіш ,коли "мудрий нарід" припинить швендяти по граблях як по асфальту !!! Тому впевнен,що я до тих світлих часів не доживу,але це не привід складати зброю !!!)))
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19.05.2021 21:53 Відповісти
Богу виднішше- можливо доживем )))
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25.05.2021 21:15 Відповісти
Когда у нашего президента будет фамилия СМЕШКО
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20.05.2021 08:24 Відповісти
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Ми за Зеленського!
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19.05.2021 20:49 Відповісти
Ну тебе штиріт,не по дєцкі,це передоз!!! Не журись,ідіотизм це не на довго,це назавжди !!!))
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19.05.2021 20:53 Відповісти
Бигус следак тупой вбросил очередное дерьмо в инет.... "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 1848
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19.05.2021 20:51 Відповісти
Бигус за свои фейки уже в Миротворец попал.
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19.05.2021 20:57 Відповісти
Стілець для конференції вже приготували. "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 1908

"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 2464
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19.05.2021 20:58 Відповісти
Угу.Актуально.
Депутат ОПЗЖ Кузьмін,що перебував у розшуку до 5 вересня 2019 за злочини під час Революції гідності,тепер буде розслідувати ті злочини.
Добивається атомна енергетика імпортом з рф
Український "Руслан" перевозив винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії через територію ЄС

а в них Стєпанов у борщі...
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19.05.2021 21:29 Відповісти
Главные (майские !) тезисы смешливого булавоносца : 1. Конечно плохо ,но у других еще хуже ,даже знаю у кого.2 Виновен главный (и единственный) олигарх ,которого отчаянно хочу посадить ,а нерадивые сыщики никак не найдут за что.3. Зато мы развели большое строительство и дорога на кладбище будет без ухабов. 4. Да. Блинкин ругал и грозил ,но деньги я выпросил ,потому всем кварталным будет премия.5 Обещаю что, если у вас хватит ума ,я еще вас повеселю, придумаю новый праздник и поздравлю с ним жителей кибуц.
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19.05.2021 21:37 Відповісти
Друзья, а почему , при трактовке второго вопроса не прозвучала фамилия комбата Семенченка ? Которому на суде просто нагло сказали, что он будет сидеть потому. что посадить его успели, а собрать факты доказывающие вину - не успели.... Почему МЕрвечук с изменой родине дома, а Семенченко без жодного подтвержения подозрения сидит....А вы об этом ни запятой не говорите ? Нельзя ? Запрещенный персонаж ? Узник замка Иф ?
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20.05.2021 00:52 Відповісти
"Чи має понести ХТОСЬ відповідальність?" А я таки знаю. За всю клоунаду, що зараз в Україні МУСИТЬ відповідати головний клоун.А чи відповість?
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20.05.2021 08:43 Відповісти
+++++++++++++++++++++++++++++Злісно плюсую за характеристику по Макароничу!!! "Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ? - Цензор.НЕТ 1792
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20.05.2021 17:08 Відповісти
 
 