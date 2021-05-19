"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Головні політичні події - від гострих на язик Богдана Буткевича та Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Сьогодні о 20:45 в ефірі - "Без цензури", спеціальний проєкт Цензор.НЕТ.

5 запитань до Зе

Король, тобто президент, говорить. Велика пресконференція президента України Володимира Зеленського, як і торік, відбудеться 20 травня - тепер уже в другу річницю його інавгурації. Що можна і потрібно було б запитати у Зеленського?

Степанова - на мило!

Нарешті! Ми вже втомилися про це говорити, і тут раптом сталося. Верховна Рада майже одноголосно відправила Максима Степанова у відставку.

Однак радіти рано, як і сподіватися на швидку нормалізацію процесів у системі охорони здоров'я. Чому? Все пояснимо.

Чий борщ?

Питання, звичайно, з серії тих, відповідь на які нам всім давно відома. Однак спроби росіян вкрасти все (і навіть українську національну страву) не припиняються. І цього разу загребущу лапу на наш борщ поклав ікона лібералів Андрій Макаревич.

Тому сьогодні детально пояснимо, чий борщ і чому росіянам не варто намагатися його загарбати.

Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥