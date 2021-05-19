"Без цензури" в прямому ефірі: 5 запитань до Зе. "Отвєтка" Банковій зі США. Степанова - на мило. Чий борщ?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Головні політичні події - від гострих на язик Богдана Буткевича та Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Сьогодні о 20:45 в ефірі - "Без цензури", спеціальний проєкт Цензор.НЕТ.
5 запитань до Зе
Король, тобто президент, говорить. Велика пресконференція президента України Володимира Зеленського, як і торік, відбудеться 20 травня - тепер уже в другу річницю його інавгурації. Що можна і потрібно було б запитати у Зеленського?
Степанова - на мило!
Нарешті! Ми вже втомилися про це говорити, і тут раптом сталося. Верховна Рада майже одноголосно відправила Максима Степанова у відставку.
Однак радіти рано, як і сподіватися на швидку нормалізацію процесів у системі охорони здоров'я. Чому? Все пояснимо.
Чий борщ?
Питання, звичайно, з серії тих, відповідь на які нам всім давно відома. Однак спроби росіян вкрасти все (і навіть українську національну страву) не припиняються. І цього разу загребущу лапу на наш борщ поклав ікона лібералів Андрій Макаревич.
Тому сьогодні детально пояснимо, чий борщ і чому росіянам не варто намагатися його загарбати.
Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥
Будь ласка, зачекайте...
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