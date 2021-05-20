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Рік тому на фронті загинув Герой України, командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, - Аваков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

20 травня 2020 року під час патрулювання лінії розмежування в с. Трьохізбенка на Луганщині від ворожої міни загинув полковник поліції Сергій Губанов, перший Герой України в Нацполіції.

Про це нагадав глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Рік тому на фронті під час патрулювання лінії розмежування біля с.Трьохізбенка на Луганщині від ворожої міни загинув полковник поліції Сергій Губанов, перший Герой України у Нацполіції, командир добробату Луганськ-1. Тепер поліцейський підрозділ носить його ім`я. Пам`ятаємо", - розповів Аваков.

Також дивіться: Був у "розстрільному списку" терористів і пройшов через полон: товариші по службі розповіли про загиблого комбата "Луганськ-1" Сергія Губанова. ФОТОрепортаж

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Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков - Цензор.НЕТ 3419
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20.05.2021 09:45 Відповісти
Вічна пам"ять полеглим Героям України.
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20.05.2021 09:48 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Рік тому на фронті загинув Герой України, командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, - Аваков - Цензор.НЕТ 8558
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20.05.2021 10:12 Відповісти
Земля пухом!
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20.05.2021 11:05 Відповісти
 
 