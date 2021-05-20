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Азербайджан (441) Вірменія (471) кордон (1455) демаркація (9)

Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі з'явилося відео відходу вірменських солдатів під Басаркечаре (Вардени) на лінію встановлених кордонів з Азербайджаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на A.R.X.E.

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Топ коментарі
+46
не гуманно как то, надо же было в глаза посмотреть сначала
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20.05.2021 10:02
+41
Ну шо Макакяни,допоміг вам ваш Ху"ло?Отак і з Крима будемо гнати кацапів по Кримському мосту.
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20.05.2021 10:04
+31
в болота московские гнать до союзников
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20.05.2021 10:04
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не гуманно как то, надо же было в глаза посмотреть сначала
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20.05.2021 10:02 Відповісти
Как говорил Швондер : " Это позор какой то ".
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20.05.2021 11:43 Відповісти
хотелось, что бы когда то мы погнали так же кацапов, но думаю еще пару лет зеленого пи@ора на троне, и боюсь наших будут так гонять.
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20.05.2021 12:03 Відповісти
в болота московские гнать до союзников
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20.05.2021 10:04 Відповісти
Ну шо Макакяни,допоміг вам ваш Ху"ло?Отак і з Крима будемо гнати кацапів по Кримському мосту.
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20.05.2021 10:04 Відповісти
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100%! Ща, только пожалуемся ОБСЕ, что РФ нас лазерами слепит возле Станицы Луганской и сразу погоним.
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20.05.2021 10:35 Відповісти
Заглохни, казламордае... Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3556
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20.05.2021 12:40 Відповісти
Это аргумент. Аргументище! Причем используемый в основном упоротыми орками.
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20.05.2021 13:44 Відповісти
да,да,да... уже 7 лет гоним... кацапы за эти 7 лет уже там основательно укрепились,и отдать крымс не собираються,да нашим и забрать его нечим,только остаеться мечтать о том как во снах мы будем гнать кацапов по крымскому мосту с голыми жопами )
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20.05.2021 11:21 Відповісти
Карабах был 30 лет под окупациеей.
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20.05.2021 11:42 Відповісти
Кілька "нептунів" по по "вялікому "мосту, причалах сечостополя, електростінції і най собі сидять.
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20.05.2021 12:31 Відповісти
Ай красота,Яшасин Азербайджан!!
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20.05.2021 10:05 Відповісти
В свете этого видео просто умилительно звучит обращение Макрона на армянском языке к азербайджанцам с призывом покинуть азербайджанским солдатам армянскую территорию.
Как это по путински месье Макрон.
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20.05.2021 10:38 Відповісти
Шо азеры шо и армяны - это союзники московии

Вакцинацию "Спутником V" в Азербайджане начнут с 18 мая
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Азербайджане с 18 мая начнется использование вакцины "Спутник V" при вакцинации населения, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
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20.05.2021 10:06 Відповісти
в Азербайдажне идет вакцинация Sinovac и AstraZeneca про спутник сообщение ТОЛЬКО на сайте сру
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20.05.2021 10:35 Відповісти
Тоесть пресс служба минздрава АЗ это уже .сру? Запрос в гугль и там миллион источников про это. К тому же давно про подарок раше спутника говорили... А вообще всеравно люди там сами пусть решают
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20.05.2021 10:55 Відповісти
Власник AstraZeneca, індус, позавчора був в Чернівцях, просто прилетів до свого друга( мого кума) в гості, пообідав, подивився місто, так що нехай вакцинуються Спутніком всі долбодятли світу.
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20.05.2021 11:34 Відповісти
что-то Вы привираете про индуса...
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20.05.2021 13:08 Відповісти
Ну и что? Кремлю захватчиков сказали да для атмазки, А НИКТО И НЕ ПРИВИВАЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНО.В Баку священный огонь на горе ЯнЭрДаг(Горящего мужа гора) из гл.11км.Он и спас город от искуств.землятресения 7 -ми бального(25ноября 2010гв 10ч04м.Взамен Россия получила 54 гр.мороза на 1\3 своей территории) ,он и от вируса спасает. Слава Кавказу!
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20.05.2021 11:56 Відповісти
Так же само понаехавшие в крысм лапти будут тикать в краснодарский край по керченскому мосту. Недвижимость отожмем у тех кто будет сопротевляться и отдадим бандеровцам, которых завезем в Симферопольскую область для наведения там порядка и для репрессий над местной ватой Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5859
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20.05.2021 10:06 Відповісти
только вплавь, мост надо первым уничтожать
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20.05.2021 10:09 Відповісти
а унитазы они как переправлять будут ? Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5006
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20.05.2021 10:12 Відповісти
Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5472
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20.05.2021 10:19 Відповісти
только вместо лодки унитаз, не благодарите
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20.05.2021 10:23 Відповісти
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Начинай прямо сейчас, билет до новоалексеевки могу купить
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20.05.2021 10:48 Відповісти
Джанкойську.
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20.05.2021 12:46 Відповісти
Хахахахаахах, как овец. Эх наших попочленцев бы также
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20.05.2021 10:07 Відповісти
Язык межнационального общения
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20.05.2021 10:11 Відповісти
подсрачники? Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 2502
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20.05.2021 10:14 Відповісти
Там ще був -..великий и могучий..-прислухайтесь...
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20.05.2021 15:22 Відповісти
Так и я о нём
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20.05.2021 16:09 Відповісти
армянская пехота ( по мнению москалей) самая стойкая пехота Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 7849

а айзера их за шкирку и нах . они что Скабееву и Соловьева не смотрят Демаркация границы: азербайджанские солдаты гонят с горы армянских солдат - Цензор.НЕТ 5445
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20.05.2021 10:11 Відповісти
арабохайская пехота (по историку А.Величко,главн.редактору самого попул.журнала на Кавказе-"Кавказ" 1895г,который описал их как смесь халдейских племен и арабских цыган) стойкая???? В 1-й карабахской вместо них другие воевали,а в этой несколько тысяч курдов езидов и наемники из России за 300дол.в инете есть.
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20.05.2021 12:03 Відповісти
ДыНыРы-ЛыНыРы- смотрите и запоминайте, свалит ваЗЕлин, вернется Порох - и будем гнать вас так же пинками до русской границы тварей!!!!
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20.05.2021 10:11 Відповісти
Есть таки Порох в наших порихивницах!
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20.05.2021 11:19 Відповісти
Да самай *********** фаприки. Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3372 Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 7443 Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 7443
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20.05.2021 11:27 Відповісти
Красавчик, Рома - мы же все помним, как Порох гнал всех ссаными тряпками от Иловайска и Дебальцево.
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20.05.2021 11:28 Відповісти
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Твой Порох опять с Медведчуком будут продавать Украину (слушай записи Медведчука)
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20.05.2021 11:31 Відповісти
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Як українці продадуть свою землю, то і з ними так будуть чинити
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20.05.2021 10:15 Відповісти
Ну и где все эти мирохтворцы? Почему две только что, воевавшие стороны оказались в такой ситуации. Понятно, что ничего хорошего тут не произойдёт. Это видео посмотрят в Армении и наполнятся ненавистью. "Благодаря" таким видео, там ещё вспыхнет война... рано или поздно.
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20.05.2021 10:18 Відповісти
Миротворцы - это имеется в виду русня?
Усрались и попрятались, айзеров боятся.
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20.05.2021 10:33 Відповісти
Да организованно, скорей всего, всё через ж@пу. Как обычно у них и бывает- понтов много, а по нормальному сделать ничего не в состоянии.
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20.05.2021 10:38 Відповісти
Армяне должны уже шо-то начинать понимать потихоньку.
Они руснявую военную базу на свою территорию пустили, русне продали свою железную дорогу, газопровод, все электросети, все заводы и карьеры - и всё это шоб русня их защитила от айзеров.
А когда айзера пришли - русня в сторонке стоит и гыгыкает.
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20.05.2021 10:46 Відповісти
Потому что русня понимает, что теперь они продадут ещё больше(включая все важные полит. посты в стране). Ведь им, выгодна не сама война, а бесконечная подготовка к ней. Тут можно спекулировать как страхом перед вторжением, так и подстрекательством к наступлению. Конечный итог- можно наживаться как финансово, так и политически...
По крайней мере, я так вижу кремлёвскую логику в этом конфликте.
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20.05.2021 10:57 Відповісти
Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 5047
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20.05.2021 10:35 Відповісти
Tы кто такой ?
Иди ,гуля досвидания!
Иди ,гуля досвидания!
Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 8367
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20.05.2021 10:39 Відповісти
Цаб-цабэ!
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20.05.2021 10:41 Відповісти
у меня не такой уже и старый компьтер ,проверял на Ютубе 4К ролики возпроизводит ..Вопрос какой формат этого видко может у меня старое железо и пора менять его ?
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20.05.2021 10:45 Відповісти
может пора менять руки? Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 89 чтобы не было никаких вопросов с форматами "k-lite mega codec pack" тебе в помощь
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20.05.2021 10:57 Відповісти
бесславный конец "великой" армении
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20.05.2021 10:49 Відповісти
Велика Вірменія знаходилась завсім в іншому місці.
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20.05.2021 11:36 Відповісти
Англоеврейский проект.ЭрМэн?(Муж Я на одэри)=МэнУш(Я сознание)=ПэриУш=ПэриДжан.ВОРОВСТВО др.Персии(их карты они и рисуют,т.е.НАШУ).ХОТЯ переселяли их по указу от 1824 г. как "перес. евреев" Но пришли сильно с арабоцыганами смешанные(в осн.1877г после рускотурец.в.).И ВСЕРАВНО МИРОВОЕ Е-ВО их поддерживает,против нас Базанты ст.Ганаудч=Гянджа=КАнстантинополь(бала).
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20.05.2021 12:14 Відповісти
Сношание с кацапьём всегда дурно пахнет.
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20.05.2021 10:53 Відповісти
Вон твой гора, давай дасвидания! Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 1308
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20.05.2021 10:55 Відповісти
гнали ихними же ссаными портками
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20.05.2021 10:55 Відповісти
Баранов в стойло, холодильник в дом!
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20.05.2021 10:55 Відповісти
покажите это зеленому идиоту....
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20.05.2021 11:00 Відповісти
Ярко выражено обмундирование Айзерских военных и бомжатские ватники нищеродских кацапо армянских войнов
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20.05.2021 11:01 Відповісти
А в глаза посмотреть???????????
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20.05.2021 11:04 Відповісти
Зкрутой видосик конечно. Но как драпали азеры в начале 90-х без турецкой помощи. Я бы поддержал всеобщую радость если б азеры это сделали 1 на 1 с армянами, без москалей и турков. Тогда бы увидели кто круче. А так, разборки первокласников- сначала армяшки позвали кацапских друзей, потом азеры позвали турецких. Но глобально- да, поражение армян Украине сейчас выгодно.
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20.05.2021 11:26 Відповісти
Хм, а давайте порахуєм драп червоної армії в 1941 і азерів?
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20.05.2021 11:43 Відповісти
Амеры сняли тогда фильм, КАК РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ШУШУ(СУЗЫ) БРАЛА,и весь арабский мир с наемниками-неграми был на стороне арабохайев(эр мэн?-воров.слово).А вы не знаете..Даже полухай Арафат лозунги за них говорил,поздравления,как сейчас Аббас палестинский, за них-БРАТЬЕВ СВОИХ ПО ОБЩЕЙ МАТЕРИ, ТОПИТ.
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20.05.2021 12:20 Відповісти
ну если вбидь в гугл справедливости ради, то украина сама еще не доконца провела демаркацию и делемитацию границы, и на эти куски совершенно законно открывает венгрия и румыния, так что ...
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20.05.2021 11:35 Відповісти
Ню ню, які шматки закриває Румунія, спуне ква, бо я тут живу?
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20.05.2021 11:36 Відповісти
рты открывают, венгры и румына а рашей так там вообще что попало, что делали ваши президенты все это время? доили народ как это не прискорбно
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20.05.2021 11:37 Відповісти
Ну у нас нема столиці Кравчукград чи Кучмаград, були ви Ордою, стали лакеями бувших холопів.
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20.05.2021 11:45 Відповісти
гугл в помощь
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20.05.2021 11:38 Відповісти
Нафіг мені гугл, я живу на кордоні з румунами, фігню ви несете.
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20.05.2021 11:42 Відповісти
Зрозуміло, Сукбеєва в голову насрала.
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20.05.2021 11:48 Відповісти
Чабани і барани!
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20.05.2021 11:49 Відповісти
Yaşasın Azərbaycan!
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20.05.2021 11:51 Відповісти
Для информации :" Згідно з документами, оприлюдненими WikiLiks, Президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів у приватній розмові британському Принцу Ендрю що[63]: «Алієв отримав документ від президента Медведєва, в якому зазначено, що якщо Азербайджан визнає Більшовицький штучний голодомор в Україні "геноцидом" в ООН, "то ви маєте забути про Нагірний Карабах взагалі"». Такі безпрецедентні й ганебні факти втручання російських політиків та урядовців в політичні та міждержавні стосунки країн сусідів - непоодинокі, що й засвідчує Принц Ендрю[64]"
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20.05.2021 11:52 Відповісти
Куда у бравых армянских вояк делось оружие, они его сложили и сдались в плен?
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20.05.2021 12:17 Відповісти
"Вардени" ето же територия армении по карте
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20.05.2021 12:44 Відповісти
Територия армении в Иране... Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 1456 Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3013
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20.05.2021 12:51 Відповісти
Можна вічно спостерігати за тим, як чуреки гризуться. Що айзери, що вірмени - одна і та ж чорнота, нащадки монголо-татар.
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20.05.2021 13:02 Відповісти
жывотные из дикого леса. тот хихикает как дятел, тот руцким могучим шлёт нахер, всётаки ватность никуда не делась из голов шо тех, шо тех. напомнило как иваны колонну пленных фошиков шо собаки дергали за рукава. ты солдат и ты солдат имей уважение и не думай что ты чем-то лучше или твоя правда правдивее.
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20.05.2021 13:46 Відповісти
Ну вот, а некоторые пытаются утверждать, что кацапский матерный не является языком международного общения.
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20.05.2021 14:16 Відповісти
А де ж рузьке миротворчотерористичне військо? Забилося в пещери і тихо пукають, аби їх азербайджанці не побачили? Як хоробро відступають войовничі вірмешки, аж мурашки від їх хоробрості пробігли по тілу. Кожен отримав по 2 підсрачника для впевненості в перемозі.
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20.05.2021 15:47 Відповісти
Есть о чём помечтать.
Империя Тиграна II Великого.
Оранжевым цветом - собственно Великая Армения

Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3134
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20.05.2021 16:19 Відповісти
deepfake из глюкогенных снов ашотика

Демаркація кордону: азербайджанські солдати женуть з гори вірменських солдатів - Цензор.НЕТ 3610
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20.05.2021 21:42 Відповісти
Мидия Атропатена=ОдЭрБэйАта=Огня муж Бек Отец( Батя) с одэри(азэри) НА КАВКАЗЕ НАХ_СЯ -карта фальшивая и Бабил(БабаУлу)=Дербенд не показан?? Туфта- Карта сост. сталиняно-микоянами.
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20.05.2021 23:16 Відповісти
 
 