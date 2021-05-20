Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Порносайт у підручнику з української мови для десятикласників знайшов один з користувачів TikTok. Опублікував відео, де показує це посилання на сторінці 189. За добу повідомлення набрало безліч коментарів і поширень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 Канал.
Автором підручника є відомий філолог Олександр Авраменко. На казус він уже відреагував: звернувся до кіберполіції з проханням заблокувати сайт, однак там передали звернення в одне з районних управлінь поліції, де вирішать, чи відкривати провадження. Він пояснив, що спочатку посилання вело на сайт Новомиргородської районної адміністрації, з якого було взято приклад тексту в підручнику.
"Я спершу не повірив, що я міг поставити таке посилання. Коли перевірив, то виявилося правдою. Мені було боляче, гірко і неприємно", - зазначив він. Авраменко не відкидає ймовірності, що це було зроблено спеціально для дискредитації його успіхів у популяризації української мови.
Сайт Новомиргородської РДА існував до 2019 року, а наприкінці 2020-го там з'явився порноконтент. Ймовірно, власники не продовжили контракт на доменне ім'я і цей контракт хтось перекупив.
Як виявилося, офіс цього сайту розташовується в Сан-Франциско.
Будь ласка, зачекайте...
Это 100 % работа Порошенко. Больше некому
И вброс пошел от какого-то "пользователяTikTok". По моему "дело раскрыто".
- Ей, бакланов, лови чортів.
Я думаю дуже простий: мода надавати у паперових підручниках посилання на електронний ресурс повинна пройти, ну, тому що власник доменного ім"я може мінятися, і, відповідно, може змінюватися контент.
Порно не знайшов
1. Во сколько раз выросла посещаемость этого сайта за эти дни?
2. Наложила ли уже РНБО санкции на этот сайт?
3. Новомиргород и Сан-Франциско города-побратимы?
4. Этот учебник читал только один человек?
ну больше конечно на подставу похоже, зачем порносайту такое доменное имя, никоим боком не намекающее на клубничку внутри и самое главное зачем райгосадминистрации доменное имя в зоне .com почему не .gov или не KR.UA на худой конец
http://rada-novomirgorod.gov.ua/ вот райгос арминистрация, все уже приведено в порядок как можно видеть, просто дебил сисадмин работавший ранее на райгосадминистрацию зарегестрировал государственный сайт в зоне ком, которая как правило обозначает коммерцию и количество свободных доменов в этой зоне уже давно стремится к нулю заблокировать доступ из украины к этому сайту наверное не особо сложная задача, не сложнее блокировки одноглазников или контактика
Шах и мат.