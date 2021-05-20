Зеленський пояснив, чому проводить пресконференцію на ДП "Антонов": Питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а щоб побудувати країну мрії. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вибрав саме ДП "Антонов" майданчиком для проведення великої пресконференції.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

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"Чому ми тут, на території легендарного заводу ДП "Антонов". Це відповідь на питання, що було зроблено за ці 2 роки. Позаду мене літак Ан-Руслан, праворуч від мене – недобудована "Мрія" України, зліва - новий фюзеляж Ан 178 - один з трьох літаків, які вперше за роки незалежності країна замовила для потреб ЗСУ", - зазначив Зеленський.

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За його словами, питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а побудувати країну мрії, "підняти її на крилах високо вгору".

"Ми будуємо сьогодні країну, де всі будуть рівні перед законом, ... ми будуємо, країну, яка будує, багато всього, і літаки також, країну, де земля належить народу", - зазначив він.