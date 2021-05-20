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війна (56174) Зеленський (17387) пресконференція (177)

Ми будуємо країну без війни. Мир залежить від потужності нашої армії, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Найголовніший пріоритет для чинного глави держави Володимира Зеленського - побудова країни без війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Найголовніший пріоритет - ми будуємо країну без війни. І це правда, складний шлях, який не дуже швидкий. По цеглині збираючи цей мир. Ми розуміємо, що мир має бути міцним, мир назавжди, і це залежить від потужності нашої армії. Вона має бути потужною всюди - на суші, на воді, а сьогодні, як бачимо, і в кіберпросторі", - додав він.

Також читайте: Зеленський пояснив, чому проводить пресконференцію на ДП "Антонов": Питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а щоб побудувати країну мрії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Очень сложно не замечать войну в своей собственной стране.
Но, Зеленскому это УДАЕТСЯ уже второй год подряд!
Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5464
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20.05.2021 12:24
+13
Кто нибудь! Подскажите ослу что война не прекращается уже семь лет!
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20.05.2021 12:24
+4
Si vis pacem, para bellum, придурок.
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20.05.2021 12:25
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Очень сложно не замечать войну в своей собственной стране.
Но, Зеленскому это УДАЕТСЯ уже второй год подряд!
Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5464
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20.05.2021 12:24 Відповісти
Гляньте как его прёт !интересно под чем он?
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20.05.2021 12:34 Відповісти
Похоже, что этот сраный страус может что угодно не заметить.
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20.05.2021 18:53 Відповісти
Кто нибудь! Подскажите ослу что война не прекращается уже семь лет!
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20.05.2021 12:24 Відповісти
тихо . не будите Бубочку . это во сне бредит Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2725
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20.05.2021 12:26 Відповісти
- Владимир Александрович, проснитесь, вы обосрались!
- А я и не сплю!
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20.05.2021 12:28 Відповісти
Один бувший осел обіцяв війну за 2 тижні завершити
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20.05.2021 12:26 Відповісти
так вы овцы решили все поменять и выбрали барана ? Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1089
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20.05.2021 12:28 Відповісти
Si vis pacem, para bellum, придурок.
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20.05.2021 12:25 Відповісти
ни фига себе . его даже в киберпространство заносит Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6368
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20.05.2021 12:25 Відповісти
от мощности? чего-чего?
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20.05.2021 12:25 Відповісти
от слова "мощи"
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20.05.2021 12:26 Відповісти
откровения от обладателя 4-х неиспользованых повесток
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20.05.2021 12:26 Відповісти
"мы строим страну без войны" Источник: https://censor.net/ru/n3266455

А куди вона поділася? Хоча, ти ж саме казало, що в тебе в голові війна вже скінчилася...
"И это правда, сложный путь, не очень быстрый" Источник: https://censor.net/ru/n3266455

А як же стадіонне "Пачему вайна до сіх пор нє окончєна"? Куди поділося "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку" чи "тому, що на ній заробляють"?
Обісрався, то так і скажи. Може хоч хтось поважати почне... Хоча, після того що ти накоїло в країні, навряд
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20.05.2021 12:28 Відповісти
кокс не той був гавнокомандувач не знає що сьомий рік рашка веде не обявлену війну з Україною
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Вы не сможете построить ...СТРАНУ без войны...на планете, где без конца воюют. Это абсолютная утопия. Вот именно поэтому проект должен иметь глобальные очертания. Любой агрессор должен быть наказан в планетарном!!! масштабе.
Вот поэтому должна быть реформа ООН и ее функции должны быть шире. И принцип должен быть реализован по идее великого Теслы: Если война станет слишком дорогим удовольствием для агрессора, то сами войны скоро прекратятся. Вам фсьем осталось слегка покуривая реализовать просто уже продуманную идею.
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20.05.2021 12:36 Відповісти
Не будь так строг к бубочке. Он как раз нюхнул кокс из последней поставки, и тут его понесло. Говнокомандующий будет кукарекать еще полтора часа, он и не такое проблеет. Ми будуємо країну без війни. Мир залежить від потужності нашої армії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1435
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20.05.2021 12:40 Відповісти
Бубочка, а что-же ты, зебанутый говнокомандующий сделал полезного для армии Украины?
Пойми, дрыщ, чем раньше ты убежишь в свой квартал, тем меньше срок в итоге получишь. Прикупи себе хатынку на земле обетованной, к тебе в гости будет приезжать Куйло, вылижешь ему анал. Главное, не будешь сидеть в Украине.
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20.05.2021 12:38 Відповісти
У цього, так би мовити, презЕдента з голівонькою все гаразд?? Будувати в оточеній ворогом країні, яка воює восьмий рік "країну без війни"? До психіатра його, терміново!!!
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20.05.2021 12:39 Відповісти
И в конечном результате вы получите войну или мирную капитуляцию.
Без сомнения,вы выберете "мир".
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20.05.2021 12:40 Відповісти
наркоман. Он вообще посещает реальность хоть иногда? В которой уже 7 лет война, бойцы гибнут каждый день, пока его армия не стреляет в ответ, а зарплаты в ЗСУ не повышались со времен Пороха? Где все министры занимаются самопиаром а не реальными делами, а сепары и 5я колонна сидят в Раде?
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20.05.2021 12:40 Відповісти
Поясніть, будь ласка, "ми" - це ХТО???
"ВАС", курва, колбасіт вже 2 роки, мабуть драп кльовий регулярно "підганяють".
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20.05.2021 12:50 Відповісти
Тому постійно провалюємо ДОЗ й скуповуємо різний мотлох по завищеним цінам.
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20.05.2021 12:57 Відповісти
Шо воно курэ?
КАК можно построить страну без войны во время ВОЙНЫ?
Это просто вынос мозга!!!!
Ой чувствую журналисты и комики это бла бла бубочки на цитаты разберут....
До следующего "интервью " хватит.
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20.05.2021 13:04 Відповісти
С проваленным оборонзаказом?...
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20.05.2021 13:06 Відповісти
а вода мокрая!.....
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20.05.2021 13:22 Відповісти
ті хто живуть не помічаючи війну в Україні або ідіоти або вороги.
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20.05.2021 13:25 Відповісти
Все зависит от мощности армии....нет армии - нет войны !!!!
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20.05.2021 13:27 Відповісти
І це правда, але це чужа цитата, а пан Зе робить по іншому - побільше тачанок і нуль ракет "Нептун", щоб кацапи не сцяли підходити на кораблях до наших берегів в Чорному і Азовському морях.
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20.05.2021 13:53 Відповісти
 
 