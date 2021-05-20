Ми будуємо країну без війни. Мир залежить від потужності нашої армії, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Найголовніший пріоритет для чинного глави держави Володимира Зеленського - побудова країни без війни.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Найголовніший пріоритет - ми будуємо країну без війни. І це правда, складний шлях, який не дуже швидкий. По цеглині збираючи цей мир. Ми розуміємо, що мир має бути міцним, мир назавжди, і це залежить від потужності нашої армії. Вона має бути потужною всюди - на суші, на воді, а сьогодні, як бачимо, і в кіберпросторі", - додав він.
Топ коментарі
+13 Small Jerboa
показати весь коментар20.05.2021 12:24
+13 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар20.05.2021 12:24
+4 Oleg Mamont
показати весь коментар20.05.2021 12:25
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Будь ласка, зачекайте...
Но, Зеленскому это УДАЕТСЯ уже второй год подряд!
- А я и не сплю!
А куди вона поділася? Хоча, ти ж саме казало, що в тебе в голові війна вже скінчилася...
"И это правда, сложный путь, не очень быстрый" Источник: https://censor.net/ru/n3266455
А як же стадіонне "Пачему вайна до сіх пор нє окончєна"? Куди поділося "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку" чи "тому, що на ній заробляють"?
Обісрався, то так і скажи. Може хоч хтось поважати почне... Хоча, після того що ти накоїло в країні, навряд
Вот поэтому должна быть реформа ООН и ее функции должны быть шире. И принцип должен быть реализован по идее великого Теслы: Если война станет слишком дорогим удовольствием для агрессора, то сами войны скоро прекратятся. Вам фсьем осталось слегка покуривая реализовать просто уже продуманную идею.
Пойми, дрыщ, чем раньше ты убежишь в свой квартал, тем меньше срок в итоге получишь. Прикупи себе хатынку на земле обетованной, к тебе в гости будет приезжать Куйло, вылижешь ему анал. Главное, не будешь сидеть в Украине.
Без сомнения,вы выберете "мир".
"ВАС", курва, колбасіт вже 2 роки, мабуть драп кльовий регулярно "підганяють".
КАК можно построить страну без войны во время ВОЙНЫ?
Это просто вынос мозга!!!!
Ой чувствую журналисты и комики это бла бла бубочки на цитаты разберут....
До следующего "интервью " хватит.