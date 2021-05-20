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Зеленський (17387) парад (353)

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня буде військовий парад, парад буде великий і на суші, і на воді, на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - уточнив він.

Буде також великий концерт в Оперному театрі, на якому будуть присутні глави держав. Увечері відбудеться великий концерт на НСК "Олімпійський".

Також читайте: Зеленський пояснив, чому проводить пресконференцію на ДП "Антонов": Питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а щоб побудувати країну мрії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Клоуны и мальчики-зайчики тоже будут??
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20.05.2021 12:31
+12
а на параде железнодорожные войска будут ? 24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6420
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6321
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20.05.2021 12:34
+12
Два года с пеной у рта кричали, что парад єто плохо, ненужньіе тратьі.
"Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."

2019.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:

"Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."

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20.05.2021 12:35
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фюзеляж кразом по крещатику провезут ?
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20.05.2021 12:30 Відповісти
)))
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20.05.2021 13:55 Відповісти
Клоуны и мальчики-зайчики тоже будут??
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20.05.2021 12:31 Відповісти
І марш корабельних сосен БСП,батальона сексуальної підтримки !!)))
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20.05.2021 12:36 Відповісти
В первой колонне пойдут науковцi:

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5114
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20.05.2021 13:27 Відповісти
І цей обдовбаний торчок і дебіл буде приймати парад?
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20.05.2021 12:31 Відповісти
Только, если на несколько кварталов никого не будет, а у военных отберут оружие.
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20.05.2021 12:43 Відповісти
Зранку вже обдовбаний в хлам !!!)))
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20.05.2021 12:31 Відповісти
"парад будет большой и на суше, и на воде, на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане в фонтане " 24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9492
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20.05.2021 12:31 Відповісти
О, спец по курвам. Зацени и ты:

Пётр узнаёт, курву в тех кто врёт. Курва пропадёт, когда Пётр придёт. Пива ей нальёт, в ухо, в нос и в рот. Сам Петро не пьёт, курвам раздаёт. Курва где живёт? Там где Петин бот. Такой круговорот, йоханый компот!))))

Норм?
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20.05.2021 13:20 Відповісти
В Віслючка загострення словесної діареї !!!)))
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20.05.2021 12:32 Відповісти
"С блэкджеком и шлюхами" (с)

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7155
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20.05.2021 12:32 Відповісти
Ну парад в любом случае будет - хоть с тобой а лучше и без тебя.
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20.05.2021 12:33 Відповісти
его таки круто вштырило.
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20.05.2021 12:33 Відповісти
а Мордка Богров в Оперный не пойдёт ?
хотя,не с нашим,как говорится,счастьем..
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20.05.2021 12:33 Відповісти
- Мы, традиционно, пригласили для участия Сердючку В., Лорак А., Повалий Т. и рэпера Баста. К сожалению не сможет участвовать Кобзон И., - добавил осёл оманский.
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20.05.2021 12:34 Відповісти
а на параде железнодорожные войска будут ? 24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6420
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6321
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20.05.2021 12:34 Відповісти
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8004
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20.05.2021 12:37 Відповісти
A Monkey Train....))
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20.05.2021 12:39 Відповісти
Отака ирония - манки оказались с манями...
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20.05.2021 12:41 Відповісти
Degradation.. ))
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20.05.2021 12:46 Відповісти
Метро....))
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20.05.2021 12:37 Відповісти
Два года с пеной у рта кричали, что парад єто плохо, ненужньіе тратьі.
"Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."

2019.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:

"Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."

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20.05.2021 12:35 Відповісти
Когда рейтинг в жопе и это сойдет
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20.05.2021 12:44 Відповісти
30 років, це кругла дата. Можна і парад провести.
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20.05.2021 12:47 Відповісти
Він і раніше був не зайвим, на відміну від голодупої могилевської, яка служила Янику.
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20.05.2021 12:51 Відповісти
А парад коптеров на которые волонтеры деньги собирают будет или только Сердючка на танке?
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20.05.2021 12:35 Відповісти
А че...побавитися ж треба...
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20.05.2021 12:35 Відповісти
А в прошлом году парад отменил. И звиздел всё с точностью до наоборот.
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20.05.2021 12:37 Відповісти
А шабаш ведьм и трансвеститов в кокошниках будет, как обычно, бубочка?
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20.05.2021 12:38 Відповісти
верховне сцикло і парад...грунуеєм навіть не бздітиме
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20.05.2021 12:42 Відповісти
состоится большой военный парад/ Шефир недоглядел за шибздиком.А то бы вразумил : Парад хорош для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям,- Шефир и У меня отец боролся с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - Шефир.
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20.05.2021 12:45 Відповісти
а вот эта лярва гимн споёт в рэп-обработке?
24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2240
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20.05.2021 12:48 Відповісти
в прошлом году и без гей-прайда от преЗЕ ветераны спокойно и достойно провели свой парад - шествие - как обозвало его зенелох...
правильно сказали выше - когда рейтинг в ж*пе... то и про парад вспомнило (и на земле и в фонтане))))))
пафосный идиот-недоросль подражающий ***** плюгавому...
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20.05.2021 12:59 Відповісти
Хто йому дебільні тєксти пише?
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20.05.2021 13:23 Відповісти
воно просто тупеньке і не може завчити. а питанням не володіє. от і городить...
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20.05.2021 14:18 Відповісти
Кожному клоуну по тепловозу, на який сядуть без трусєлєй робітниці губами і ногами і будуть гудіти цілий день расєйський шансон?
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20.05.2021 15:20 Відповісти
На каблуках и в бикини.
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02.08.2021 19:38 Відповісти
 
 