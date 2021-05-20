24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський. ВIДЕО
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24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"24 серпня буде військовий парад, парад буде великий і на суші, і на воді, на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - уточнив він.
Буде також великий концерт в Оперному театрі, на якому будуть присутні глави держав. Увечері відбудеться великий концерт на НСК "Олімпійський".
Топ коментарі
+15 Привет
показати весь коментар20.05.2021 12:31
+12 violator
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+12 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар20.05.2021 12:35
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Пётр узнаёт, курву в тех кто врёт. Курва пропадёт, когда Пётр придёт. Пива ей нальёт, в ухо, в нос и в рот. Сам Петро не пьёт, курвам раздаёт. Курва где живёт? Там где Петин бот. Такой круговорот, йоханый компот!))))
Норм?
хотя,не с нашим,как говорится,счастьем..
"Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."
2019.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:
"Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."
правильно сказали выше - когда рейтинг в ж*пе... то и про парад вспомнило (и на земле и в фонтане))))))
пафосный идиот-недоросль подражающий ***** плюгавому...