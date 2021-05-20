УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6629 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
3 900 15
війна (56174) Німеччина (4508) Зеленський (17387) Меркель (1027) Росія (47133) Франція (1965) Донбас (21733) Макрон Емманюель (1047)

Меркель і Макрон останнім часом послаблюють свої позиції щодо Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон останнім часом послабили свої позиції щодо Росії. Це відбувається з кількох причин.

Про це Зеленський заявив на пресконференції на ДП "Антонов", передає Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що 6-7 місяців була більш-менш стабілізована ситуація на Донбасі.

"У 10 разів було зменшено кількість пострілів, поранень і найголовніше, в 10 разів менше смертей", - зазначив президент.

"Сьогодні захворіли 5 тис. на коронавірус, 16 тис. - одужали і сьогодні жодного летального випадку. Я стежу за цим щодня", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, далі буде кілька напрямків.

"Ми розуміємо, що будемо йти далі в нормандському форматі. ... У мене була зустріч із президентом Макроном, через відеозв'язок приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Відчуваю їхню підтримку, вважаю, що вони мають підтримувати сильніше. Вони знають мою думку. Вважаю, що вони останнім часом послаблюють свої позиції щодо Росії", - додав президент.

За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією і з тиском всередині їхніх країн, тиском бізнесу через санкції.

"У Німеччині також пов'язано з тим, що є тиск через санкційну політику щодо "Північного потоку-2". Дуже складний вибір, але поки-що я знаю, що вони підтримують Україну. Є узгоджені кластери між Німеччиною і Францією. Узгодження немає з боку РФ", - зазначив президент.

Також читайте: Пріоритет №1 - країна без олігархів. Країна для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Дайте ему селедки!
показати весь коментар
20.05.2021 12:37
+5
Сегодня заболело 5 тыс. коронавирусом, 16 тыс. - выздоровели и сегодня ни одного летального случая. Я слежу за этим каждый день", - подчеркнул Зеленский

за сутки от COVID-19 умерли 203 человека...
показати весь коментар
20.05.2021 12:38
+3
Зразу згадались легендарні рядки класика: "..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *бала."
показати весь коментар
20.05.2021 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте ему селедки!
показати весь коментар
20.05.2021 12:37 Відповісти
Ему пися Куйла привычнее.
показати весь коментар
20.05.2021 12:53 Відповісти
они просто понимают что такой конь как зеля, не сможет прищемить яйца ***** газовой трубой, и согласны строить трубопровод в обход, потому что беспокоятся о благополучии своих стран. чхать они хотели на нас, когда газ пойдет в обход - они даже озабоченость прекратят выражать.
показати весь коментар
20.05.2021 12:38 Відповісти
Сегодня заболело 5 тыс. коронавирусом, 16 тыс. - выздоровели и сегодня ни одного летального случая. Я слежу за этим каждый день", - подчеркнул Зеленский

за сутки от COVID-19 умерли 203 человека...
показати весь коментар
20.05.2021 12:38 Відповісти
Как только бубочка взял это под личный контроль и начал следить за Порохом, ну, шоб не мешал рулить найвелычнишому, так сразу люди выздоравливают просто косяками.
показати весь коментар
20.05.2021 12:52 Відповісти
очень умнО. Кусать тех, кто тебя кормит. У дворового бобика разума на порядок больше, он не будет этого делать. Но нашим зебобам все нипочем, дурным нема ограничений.
показати весь коментар
20.05.2021 12:38 Відповісти
Зразу згадались легендарні рядки класика: "..престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *бала."
показати весь коментар
20.05.2021 12:38 Відповісти
То есть это не Украина ослабила свои позиции в отношении к раше начиная с твоего "срока"?
показати весь коментар
20.05.2021 12:38 Відповісти
Давай, вова, жги! Пнул европейских союзников - переедь еще и Байдена Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2737
Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3935 Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8093
показати весь коментар
20.05.2021 12:39 Відповісти
Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2872
показати весь коментар
20.05.2021 12:40 Відповісти
Зебанутый дрыщ бубочка, а шо, опять Порох виноват или ты обосрался?
показати весь коментар
20.05.2021 12:48 Відповісти
а через кого вони ослабляють позиції ,порошенка вони поважали бо той зупинив російську армію і відбив половину окупованих територій а цього в тюрмах сидять учасники ато волонтери патріоти ,ті хто творив революцію Гідності і визволяв окуповану територію з боями що команді зе не дано,команда боягузів і проросійських політиківі
показати весь коментар
20.05.2021 12:48 Відповісти
Считаю, что они в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России", - добавил президент.Источник: https://censor.net/ru/n3266457

дык твоими стараниями просрато почти все, уважают и поддерживают тех, кто силен духом, верен принципам, честен
показати весь коментар
20.05.2021 12:56 Відповісти
Цікаво,чому вони два роки тому ту позицію не послаблювали ?
З якими катаклізмами це пов'язано ?
І я так скажу,:хворіти й помирати легше,коли за цим стежить президент Владімірссанич !
показати весь коментар
20.05.2021 12:58 Відповісти
"В 10 разів менше смертей"
Квітень 2019-18 загиблих
2020-9
2021-20
(І це ще вони перестали рахувати "небойові" втрати).
показати весь коментар
20.05.2021 13:01 Відповісти
 
 