Меркель і Макрон останнім часом послаблюють свої позиції щодо Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон останнім часом послабили свої позиції щодо Росії. Це відбувається з кількох причин.

Про це Зеленський заявив на пресконференції на ДП "Антонов", передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський заявив, що 6-7 місяців була більш-менш стабілізована ситуація на Донбасі.

"У 10 разів було зменшено кількість пострілів, поранень і найголовніше, в 10 разів менше смертей", - зазначив президент.

"Сьогодні захворіли 5 тис. на коронавірус, 16 тис. - одужали і сьогодні жодного летального випадку. Я стежу за цим щодня", - наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, далі буде кілька напрямків.

"Ми розуміємо, що будемо йти далі в нормандському форматі. ... У мене була зустріч із президентом Макроном, через відеозв'язок приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Відчуваю їхню підтримку, вважаю, що вони мають підтримувати сильніше. Вони знають мою думку. Вважаю, що вони останнім часом послаблюють свої позиції щодо Росії", - додав президент.

За його словами, це пов'язано з економічною ситуацією і з тиском всередині їхніх країн, тиском бізнесу через санкції.

"У Німеччині також пов'язано з тим, що є тиск через санкційну політику щодо "Північного потоку-2". Дуже складний вибір, але поки-що я знаю, що вони підтримують Україну. Є узгоджені кластери між Німеччиною і Францією. Узгодження немає з боку РФ", - зазначив президент.

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