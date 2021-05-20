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Зеленський про звільнення Коболєва: "Нафтогаз" має наповнювати бюджет, а не показувати збитки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз", попри корпоративну реформу, має наповнювати бюджет, згідно з їхніми обіцянками і планами роботи. "Нафтогаз" показав мінус 11 млрд збитків цього року. Кабмін ухвалив рішення як головний акціонер змінити главу правління ... Я впевнений, що збитків таких не буде", - заявив глава держави.

Він акцентував увагу на тому, що державні компанії мають бути прибутковими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епоха Медведчука і корупції закінчиться, я точно доведу це до кінця. Для завершення епохи бідності всі повинні платити податки, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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"Сбитый" Коболев теперь ездит на маршрутке.
Но мама обещала купить ему трамвай. Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки - Цензор.НЕТ 8768

Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки - Цензор.НЕТ 181
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20.05.2021 12:47 Відповісти
Ну так.він же не лох якийсь їздити на велосипеді.
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20.05.2021 12:50 Відповісти
а фирма зеленского не должна наполнять бюджет, вместо того что бы показывать убытки ?
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20.05.2021 12:48 Відповісти
Так он и наполнял, пока потерпевший вiслюк не "взял под контроль" Зеленский об увольнении Коболева: "Нафтогаз" должен наполнять бюджет, а не показывать убытки - Цензор.НЕТ 4148
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20.05.2021 12:48 Відповісти
Президент повинен наповнювати бюджет?
ВВП падає? Ціни зростають? Зелені розкрадають?
То може звільнемо його?
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20.05.2021 12:55 Відповісти
Осн посыл - надо подделывать отчетность и давать баблишки на крадивныцтво!
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20.05.2021 13:00 Відповісти
Какого хера этот чувак судит о доходах-убытках Нафтогаз,это не его дело!!!а,типа премьер,в Украине нахера?!
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20.05.2021 15:45 Відповісти
правильно. Нафтогаз не банкомат.
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20.05.2021 17:16 Відповісти
 
 