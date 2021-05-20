Зеленський про звільнення Коболєва: "Нафтогаз" має наповнювати бюджет, а не показувати збитки. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз", попри корпоративну реформу, має наповнювати бюджет, згідно з їхніми обіцянками і планами роботи. "Нафтогаз" показав мінус 11 млрд збитків цього року. Кабмін ухвалив рішення як головний акціонер змінити главу правління ... Я впевнений, що збитків таких не буде", - заявив глава держави.
Він акцентував увагу на тому, що державні компанії мають бути прибутковими.
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Но мама обещала купить ему трамвай.
ВВП падає? Ціни зростають? Зелені розкрадають?
То може звільнемо його?