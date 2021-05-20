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Зеленський (17387) Антоненко Андрій (251) Дугарь Яна (121)

Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід справи про вбивство Павла Шеремета.

Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду. Але я знаю детально, що відбувається. І мені не байдуже. Якщо незаконно були засуджені ці люди, мені не байдуже. Доказів 100%-х немає, що вони винні або невинні. Не знаю, чи вибачить людина мені", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він листується з Яною Дугарь.

Також Зеленський продемонстрував журналісту листування з Дугарь.

Також читайте: Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
только что он заявлял, что доведет дело против Медведчука до конца. Теперь заявляет, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов. Что это, шизофрения, раздвоение личности, все вместе?
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20.05.2021 12:59
+11
Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно - Цензор.НЕТ 4499
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20.05.2021 13:04
+10
Щас буду плакать.
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20.05.2021 13:01
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20.05.2021 12:59 Відповісти
только что он заявлял, что доведет дело против Медведчука до конца. Теперь заявляет, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов. Что это, шизофрения, раздвоение личности, все вместе?
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20.05.2021 12:59 Відповісти
Какаяразніца. Зедебіли ж хавають.
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20.05.2021 13:00 Відповісти
Ой, знайшов виправдання Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно - Цензор.НЕТ 3256
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20.05.2021 13:00 Відповісти
Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно - Цензор.НЕТ 4499
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20.05.2021 13:04 Відповісти
Щас буду плакать.
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20.05.2021 13:01 Відповісти
От такого вєлікодушия.
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20.05.2021 13:02 Відповісти
Сльози душать і заливають клавіатуру, ой німаґу! Яка ж няшечка наш пріпІздєнт. От подивлюсь в його чесні єврейські очі - і у все повірю
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20.05.2021 13:05 Відповісти
Бред!
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20.05.2021 13:01 Відповісти
"доказательств" нет, но это не помешало урЫсту вове-зеленскому публично обвинить Дугарь и других в убийстве и держать их в изоляторе год+..
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20.05.2021 13:02 Відповісти
а с народом Украины он не хочет переписываться? Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно - Цензор.НЕТ 5623
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20.05.2021 13:04 Відповісти
Шоу Квартал 95 одного актера - соло членограя!
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20.05.2021 13:04 Відповісти
ГаюлийСерега - чого нік змінив? Забанили?
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20.05.2021 13:07 Відповісти
А шо, низзя?
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20.05.2021 13:11 Відповісти
Вершина блюзнірства, лицемірної брехні і дурної показушності! Непорушний на своїй посаді, як скеля, чорт Авакян витворяє, що хоче, саджає невинних, печерні суди імітують правосуддя. А бубачька пєрєпісиваєтся, но он нікак нє может павліять! Тьху!
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20.05.2021 13:11 Відповісти
А доказательства это оно случайно не журнашлюшке с оппорыговского мураевского ТВ показывает?
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20.05.2021 13:12 Відповісти
А когда он полтора года назад на прессконференции Авакова заявил, что убийцы найдены, он тоже не вмешивался?
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Це питання на прес конференції задала хурналіст 5 каналу. Ця відповідь президента в першу чергу призначалась їй. І от коли Зеленський вирішив показати свій телефон переписку з Дугарь , побіг дивитись цю переписку чомусь так званий недо журналіст, і московський прихвостень з Мураєвського каналу НАШ. Показали обличчя журналістки 5 каналу. Вона була шокована витівкою отої кремлівсько мураєвської істоти. До речі, воно біля Гордона сиділо. І то мабудь сам Гордон йому дав команду фас.
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Цікаво, про що Яна Дугар може листуватися з Зелею? Хто ці листування налагодив та яка ціль. Це жахливо, що твориться. Тепер питання, чому вони відпустили Антоненка? раптом? Дугар попала в якусь халепу. що вони там мутять
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20.05.2021 20:22 Відповісти
 
 