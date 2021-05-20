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Зеленський (17387) Тимошенко (4638) Яценюк (2478) Гройсман (3995)

Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський не братиме в свою команду Гройсмана, Яценюка і Тимошенко.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові обличчя які були, вже постаріли. Таких людей, як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко - таких людей з таким досвідом ви не побачите", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про посилення його команди людьми з досвідом.

При цьому, він не відповів на питання, чому не хоче співпрацювати саме з цими політиками.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 3290
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20.05.2021 13:23
+22
Дійсно, Гройсман і Яценюк до гівна не відносяться, вони порядні і серйозні політики і люди.
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20.05.2021 13:25
+17
Да, Ермак ,Татаров и Тищенко, лучше!
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20.05.2021 13:15
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Зате учора побачили ''жопоблок'' з ''майбахом''.
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20.05.2021 13:15 Відповісти
Да, Ермак ,Татаров и Тищенко, лучше!
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20.05.2021 13:15 Відповісти
это "люди с опытом"
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20.05.2021 13:34 Відповісти
Это правильно, три барыги
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20.05.2021 13:19 Відповісти
"Таких людей, как Гройсман, Яценюк и Тимошенко при мне вы там не увидите"

Зато как хотел увидеть Тигипка,но даже он мараться об зеленое дерьмо побрезговал. может Азирова дождемся, все таки свежее новое лицо?
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20.05.2021 13:45 Відповісти
Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 3290
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20.05.2021 13:23 Відповісти
Это наверное потому, что ее туда подсадили. Примем те кто удивляется
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20.05.2021 17:39 Відповісти
В Вашем выссказывании двойной смысл
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20.05.2021 19:42 Відповісти
Дійсно, Гройсман і Яценюк до гівна не відносяться, вони порядні і серйозні політики і люди.
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20.05.2021 13:25 Відповісти
Коли твоя влада закінчиться , бидлота ти ЗЕльона , ми їх повернемо до влади . Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 6334 .
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20.05.2021 13:27 Відповісти
Это говорит балаболка, которая оставила авакяна и в окружении которого куча шлюшек из режима яныка?
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20.05.2021 13:30 Відповісти
Быстрее бы тебя,засранца,не видеть.
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20.05.2021 13:32 Відповісти
сени спасителя с юлей нам только не хвтатает сейчас
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20.05.2021 13:33 Відповісти
а вот это было обидно!!! клювик стули...политическая недоросль! ))))
Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите - Цензор.НЕТ 880

...
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20.05.2021 13:33 Відповісти
Тогда ждать тигипка с азировым?
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20.05.2021 13:38 Відповісти
Смотреть дела и прогрмы кандидатов, а не смотреть в глаза того или иного политика.
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20.05.2021 13:46 Відповісти
А пеця будет????????!!!!!!!
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20.05.2021 13:48 Відповісти
Яценюк і Гройсман молоді, для них ще може зійти "заря плєнітєльного счастья", але Юля! Вана ЗЄ цієї публічної заяви не пробачить. Знищить! Спопелить!
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20.05.2021 13:50 Відповісти
Зато людей Януковича с удовольствием берет.
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20.05.2021 13:52 Відповісти
за гройсмана не скажу а вот юлю сразу на газ и нефть, она там оуительный спец, а сеню, заборы строить и тогда мы всех победим. как панда кунгфу
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20.05.2021 14:09 Відповісти
На Сеню бочку не катите! Тот запас прочности, с которым Клоун (и мы вместе с ним) продолжаем лететь по инерции, был создан именно Сеней. Фактически он, на то чтобы вытянуть Украину из задницы, поставил свою карьеру (называли себя "правительством самоубийц" отлично понимая, что отгребут весь негатив). И как экономист, я снимаю перед ним шляпу.
А "стена" это конечно дурь - не нужно было с ней завязываться, но пипл хотел (представляя как за копейки отгрохаем стену как в Израиле)....
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20.05.2021 17:51 Відповісти
Проект "Стена" готов на 51,4%, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ
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20.05.2021 18:08 Відповісти
Кто, тебя, дурилка зеленая, будет спрашивать?Кстати, они уже там.
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20.05.2021 14:23 Відповісти
а где двигатели от самолета? продали?
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20.05.2021 16:01 Відповісти
Ну це й так всім ясно. Ці троє асоціюються з Майданом, а навколо тебе сидять всі з Антимайдану.
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20.05.2021 18:05 Відповісти
уважамый Дмитрий. у каждого из нас есть свое понимание происходящего, обоснованное или не обоснованное. назовите хоть одного, за 30 лет, подавшегоне в отставку из за идей. не взирая на какие либо достяжения в моих глазах и глазах подавляющего большинства людей, все они безбожные и бессовестные вор, без исключения. Извините.
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20.05.2021 21:39 Відповісти
 
 