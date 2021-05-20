Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський не братиме в свою команду Гройсмана, Яценюка і Тимошенко.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові обличчя які були, вже постаріли. Таких людей, як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко - таких людей з таким досвідом ви не побачите", - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання про посилення його команди людьми з досвідом.

При цьому, він не відповів на питання, чому не хоче співпрацювати саме з цими політиками.

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