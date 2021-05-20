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Зеленський про звільнення Степанова: Більше було неможливо працювати в такому режимі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ.

Про це Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я Степановим. Я не втручався в цю ситуацію тривалий час, тому що боявся дестабілізації ситуації саме під час ковіду. Доволі довго я був проти саме через дестабілізацію. Все ж міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність за боротьбу з ковідом, вакцинацію населення тощо", - зазначив Зеленський.

За словами президента, в цій ситуації він був повністю на боці прем'єр-міністра.

"Більше було неможливо працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, в стосунках між міністром і урядом. І в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві, і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем", - додав Зеленський.

Глава держави заявив, що вибір нового міністра охорони здоров'я був очевидним.

Читайте: Степанов про свою відставку: "У сесійній залі багато хто знову намагався "хайпонути""

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
дело не в степанове, а в мудаке, который возглавляет страну. степашка - это уже следствие
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20.05.2021 13:20
+5
Степашка прийняв на себе весь негатив проваленої тобою вакцинації і тепер він не потрібен.
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20.05.2021 13:22
+4
А он считает что он работает, сам то?
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20.05.2021 13:19
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А он считает что он работает, сам то?
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20.05.2021 13:19 Відповісти
просто степанов не успевал колоть пфайзером друзей и чиновников зеленского..
Да и зебилов не смог убедить колоться индийским и китайским шмурдяком.. вот и уволили эту "жертву вакцинации"..
А так на него огромные планы у зеленского были - распил очередного "фонда ковид" на летнем "большом деребане" Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме - Цензор.НЕТ 4742
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20.05.2021 13:34 Відповісти
Работать? Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме - Цензор.НЕТ 8194
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20.05.2021 13:19 Відповісти
😩
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20.05.2021 13:19 Відповісти
дело не в степанове, а в мудаке, который возглавляет страну. степашка - это уже следствие
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20.05.2021 13:20 Відповісти
Степашка прийняв на себе весь негатив проваленої тобою вакцинації і тепер він не потрібен.
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20.05.2021 13:22 Відповісти
Зеленский об увольнении Степанова: Больше было невозможно работать в таком режиме - Цензор.НЕТ 3099

...
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20.05.2021 13:27 Відповісти
Провалені усі плани по винищенню українців отруйною експериментальною жижею. Звичайно, це не діло.
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20.05.2021 13:23 Відповісти
генератор случайных фраз...да под кайфом...это ваще не возможно слушать!!!!
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20.05.2021 13:23 Відповісти
Клоунада триває поки не зробимо імпічмент.
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20.05.2021 13:36 Відповісти
Президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

Это Зеле задали вопрос о российской паспортизации в ОРДЛО... -- и его, как понесло, по всем ямам, да канавам! -- как раз в моём присутствии... *)
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20.05.2021 13:37 Відповісти
Яку відповідальність поніс Степанов за 140 тис. померлих?
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20.05.2021 13:42 Відповісти
Не было таких. Потому и ответственности нет. Не выдумывайте.
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20.05.2021 14:58 Відповісти
Тисячі людей померли від ковід-19,а зараз ви всі умиваєте руки і тікаєте від відповідальності,тому що наша медицина в задниці,в глибокій задниці.
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20.05.2021 13:51 Відповісти
 
 