Зеленський про звільнення Степанова: Більше було неможливо працювати в такому режимі. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ.

Про це Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я Степановим. Я не втручався в цю ситуацію тривалий час, тому що боявся дестабілізації ситуації саме під час ковіду. Доволі довго я був проти саме через дестабілізацію. Все ж міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність за боротьбу з ковідом, вакцинацію населення тощо", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, в цій ситуації він був повністю на боці прем'єр-міністра.

"Більше було неможливо працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, в стосунках між міністром і урядом. І в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві, і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем", - додав Зеленський.

Глава держави заявив, що вибір нового міністра охорони здоров'я був очевидним.

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