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Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Повний розбір по гарячих слідах пресконференції президента Володимира Зеленського з нагоди дворіччя перебування на посаді.
Велика пресконференція Зеленського, як і минулого року, відбувається 20 травня — в річницю його інавгурації, яка відбулася в цей день у 2019 році. Про що говорив і про що промовчав президент?
Топ коментарі
+24 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар20.05.2021 15:55
+13 Топ Ган
показати весь коментар20.05.2021 18:24
+12 Gal
показати весь коментар20.05.2021 15:34
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Я так і не почула, що країні нічого доброго не світить із Зеленським...сама здогадуюсь.
Эти два "профессійних журналіста" - два зелебобика, которые за него голосовали, потом разочаровались, а теперь опять воспрянули
я знаю - я не знаю,
я бачу - я не бачу,
я чухаю вуха зебилам!
Че Мертвечук процветал? ой, это же просто Порошенко не любят и задают вопрос такой нехороший
офигенно - так пусть в суд подаст если его зазря не любят и выдумывают все - онивсеврутииии
Не дуже приємно наштовхуватись на несприйняття в свою адресу.
Косоворотка вибісила..
Р.S. Завтра Лєнка одягне сарафан і кокошник, то ці персонажі теж будуть пояснювати, що це для сіверщини підходить.