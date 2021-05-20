Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Повний розбір по гарячих слідах пресконференції президента Володимира Зеленського з нагоди дворіччя перебування на посаді.

Велика пресконференція Зеленського, як і минулого року, відбувається 20 травня — в річницю його інавгурації, яка відбулася в цей день у 2019 році. Про що говорив і про що промовчав президент?