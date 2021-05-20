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Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Повний розбір по гарячих слідах пресконференції президента Володимира Зеленського з нагоди дворіччя перебування на посаді.

Велика пресконференція Зеленського, як і минулого року, відбувається 20 травня — в річницю його інавгурації, яка відбулася в цей день у 2019 році. Про що говорив і про що промовчав президент?

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 5790
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20.05.2021 15:55
+13
Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 5685 Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 2032
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20.05.2021 18:24
+12
Грандіозний зелений обсирон і обсикон...
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20.05.2021 15:34
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Разбор? Ну нє, копайтесь самі в тому гівні.
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20.05.2021 15:32 Відповісти
пожежна піарниця побєдоносцева простьорла совіниє крила, но - не поможе мертвому кадило, а зєвороні мило
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20.05.2021 15:38 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 5790
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20.05.2021 15:55 Відповісти
Все правильно, нормальні люди розбірками займатися не будуть, а тільки любителі лайна.
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20.05.2021 15:57 Відповісти
Как?! А клубничку найти?
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20.05.2021 16:40 Відповісти
Нічого не розібрали. Виплеснули емоції. Та й по всьому.
Я так і не почула, що країні нічого доброго не світить із Зеленським...сама здогадуюсь.
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20.05.2021 17:34 Відповісти
Який- Який прожект??
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20.05.2021 15:33 Відповісти
Грандіозний зелений обсирон і обсикон...
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20.05.2021 15:34 Відповісти
доіопуватися до пєсєн аватара зє - все одно що в дзеркало плюватись
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20.05.2021 15:35 Відповісти
зелена урінотерапія для лохів
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20.05.2021 15:35 Відповісти
два ...... , это сила
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20.05.2021 15:36 Відповісти
Это точно "Стал Зе политиком", он как был идиотом любящим "тепловую ванну", так им и остался. Политик, это то кто не боится острых вопросов и может с них соскользнуть, а то и вообще в свою сторону использовать.....
Эти два "профессійних журналіста" - два зелебобика, которые за него голосовали, потом разочаровались, а теперь опять воспрянули
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20.05.2021 16:48 Відповісти
У меня сложилось впечатление, что я сегодня слушал пресс - конференцию скабеевой. Такой же бред по всем пунктам.
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20.05.2021 15:59 Відповісти
Я думаю ,- я не думаю,
я знаю - я не знаю,
я бачу - я не бачу,
я чухаю вуха зебилам!
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20.05.2021 16:23 Відповісти
зе -конференція - "конференція" з напуском туману, бюрехні, непрофісіоналізму, безвідповідальності.... лише відповідь про д\н, кв. Міндіча мене дещо переконала.
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20.05.2021 16:23 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 800
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20.05.2021 16:28 Відповісти
Який там розбір. Тотальна зелена брехня,та й по всьому.
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20.05.2021 16:50 Відповісти
Не смог выдержать более 10 минут. Истерики этого жирного нелюбителя Порошенко просто напрягают а аналитики поделу 0 целых **й десятых
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20.05.2021 16:51 Відповісти
не, надо лизать ж. как у Антиколорадоса
Че Мертвечук процветал? ой, это же просто Порошенко не любят и задают вопрос такой нехороший
офигенно - так пусть в суд подаст если его зазря не любят и выдумывают все - онивсеврутииии
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21.05.2021 17:20 Відповісти
Думаю, з тих, хто слухає ваш канал, більшість - так звані порохоботи.
Не дуже приємно наштовхуватись на несприйняття в свою адресу.
Косоворотка вибісила..
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20.05.2021 17:33 Відповісти
Интересно, любители сериала "скоты" все такие черноротые хамы, или ты один такой непревзойденный?
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21.05.2021 15:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 5685 Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 2032
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20.05.2021 18:24 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-конференція 2021. Повний розбір! - Цензор.НЕТ 7176
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20.05.2021 19:23 Відповісти
В українських вишиванках узор іде по центру від шиї, достатньо для "спеціалістів", які видають косоворотку за вишиванку, загуглити. Ця косоворотка надто кидається в очі, міг би ще вдягнути кіпу для повного луку)

Р.S. Завтра Лєнка одягне сарафан і кокошник, то ці персонажі теж будуть пояснювати, що це для сіверщини підходить.
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20.05.2021 20:16 Відповісти
Голимый договорняк, даже про такой важный вопрос как обещанное Зелей снижение тарифов никто не спросил.
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20.05.2021 21:05 Відповісти
после освобождения даунбас ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ОСОБЫЙ СТАТУС! ОБЯЗАТЕЛЬНО! это должна быть особая резервация, самоизолирующаяся, полностью отсоединенная ментально, морально и гуманитарно от Украины... 40 лет... пока не выдохнут все те мрази, которые предали Украину, получили кацапские паспорта и т.п.
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21.05.2021 07:50 Відповісти
 
 