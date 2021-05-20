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Ахметов (788) Зеленський (17387) податки (1491) ТБ (278) копалини (40) надра_ (22)

Зеленський звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях: "Ви передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба нічого передавати. Я доросла людина". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський звинуватив телеканал олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" в маніпуляції фактами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста "Україна 24" Василя Голованова щодо боротьби влади з тіньовою економікою та ініціативи збільшення податків, передає Цензор.НЕТ.

"Збільшення податків. Ви продовжуєте цю тему. Я знаю, що вона була у вас в ефірі. Я вважаю, що особисто ви маніпулюєте фактами, коли ви говорите "збільшення податків" це не для українців збільшення і не для суспільства ...

Я розумію, з якого ви каналу і про що ви говорите.

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Дійсно, в новому, потужному законі (я вважаю, що це одна з найважливіших податкових реформ), є збільшення податку на залізну руду ... Це саме те, про що ви говорите. Не боюсь я, що відповідні підприємства підуть в тінь. Вважаю, що це абсолютно нечесно. Залізна руда належить українському народу. Надра, відповідно до Конституції, належать українцям. І мені здається, що потрібно збільшувати податок. З розумом, щоб ніхто не йшов в тінь.

Ми чітко розуміємо, хто з підприємців скільки заробляє.

Якщо ви про цей законопроєкт і про збільшення податків. Ми точно розуміємо, як зробити так, щоб ніхто не постраждав, ніхто не закривав бізнес. Але і дати можливість, коли у нас війна, коли нам складно, коли нічим платити пенсії людям, за рахунок державних надр заробляти 200-300% ми не дамо.

Я, до речі знаю, де знаходиться тінь. Ми це фіксуємо. Подивіться на наші заправки. Ціна на паливо і на дизель вже нормальна.

Щодо податків не треба маніпулювати. Українці - малий і середній бізнес, не платитимуть більше податків. Великий бізнес. Йому треба буде очевидно допомагати людям, державі. Вони допомагаю державі. Держава підтримує їх.

Я чув вашу програму. І чув, як ви розкладаєте все по деталях і ведете до того, щоб люди, які перебувають по інший бік телеекрану розуміли, що буде тиск на малий, середній бізнес, що буде тиск на людей, що люди будуть платити більше податків. Я вам сказав, це не правда. І у мене з вами зараз серйозна розмова. Ви журналіст. Ви маєте право говорити все, що ви хочете, але ви зараз передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. Я доросла людина", - заявив Зеленський.

Канал "Україна 24" входить до медіахолдингу "Медіа Група Україна", якою володіє група "Систем кепітал менеджмент" бізнесмена Ріната Ахметова.

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Раніше стало відомо, що уряд розглядає зміни до законодавства, щоб змусити олігархів платити більше податків, одна з найбільших помітних ініціатив, яка завдає відчутного удару по імперії Ахметова, - збільшення ренти за видобуток залізної руди. Наразі компанії, які видобувають залізну руду, з кожної тонни сплачують 11-12% від собівартості продукту. База оподаткування формується з безпосередніх витрат на видобуток руди і оплати праці робітників - приблизно 20-30 дол на тонні. Якщо ж Рада підтримає ініціативу Мінфіну, вже з 1 липня 2021 року компанії платитимуть ренту не від собівартості, а від тієї самої ринкової ціни. При цьому застосовуватиметься ціна на руду з більшим вмістом заліза - 62%.

Пропонується встановити наступну градацію розміру рентної плати:

  • якщо ціна менше 65 дол за тонну – 0,1%;
  • якщо ціна від 65 дол до 85 дол за тонну – 3%;
  • якщо ціна від 85 дол до 120 дол за тонну – 8%;
  • якщо ціна від 120 дол до 150 дол за тонну – 12%;
  • якщо ціна від 150 дол до 180 дол за тонну – 14%;
  • якщо ціна більше 180 дол за тону – 16%.

"20 квітня вартість однієї тонни залізної руди зросла на 3,82 дол - до 178,54 дол. Тобто, якби нові правила діяли вже сьогодні, то застосовувалася б ставка в 14%. При цьому фактично бюджет отримав би майже 25 дол з кожної тонни, замість 3-х доларів.

За оцінками інвесткомпанії Concorde Capital, у 2020 році в Україні виготовили 72 млн тонн залізорудної сировини . З них 46,2 млн тонн - йдуть на експорт, свідчать дані Укрметалургпрому.

При цьому, в Україні з десяток підприємств, які займаються видобутком залізної руди. Практично всі вони належать олігархам. І найбільшу частку в цьому бізнесі займає Рінат Ахметов - більше 50%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Я не лох и мне 43 рочки Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек" - Цензор.НЕТ 5838
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20.05.2021 14:03
+11
- Ренат Леонидович, а можно я сделаю вид что осерчал на вас, так сказать в порядке деолигархизации? Стадо ждет.
- ну рискни.
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20.05.2021 14:13
+9
Гундосое удолбище, всплывшее благодаря поливанию говном всех остальных, очень обижается когда поливают его самого. Странно.
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20.05.2021 14:05
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Я не лох и мне 43 рочки Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек" - Цензор.НЕТ 5838
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20.05.2021 14:03 Відповісти
а еще он нормальный пассажир и взрослый человек
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20.05.2021 14:06 Відповісти
и ровный пацан! Зеленский обвинил телеканал Ахметова в манипуляциях: "Вы передаете мне информацию, я вам объяснил от кого. Не надо ничего передавать. Я взрослый человек" - Цензор.НЕТ 8847
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20.05.2021 14:10 Відповісти
Кривой. Кривой как дуля.
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20.05.2021 16:46 Відповісти
печальбеда и не на чем подловить ЗЕ,а так старалось. Да?
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20.05.2021 14:16 Відповісти
Правильно!
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20.05.2021 14:04 Відповісти
Гундосое удолбище, всплывшее благодаря поливанию говном всех остальных, очень обижается когда поливают его самого. Странно.
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20.05.2021 14:05 Відповісти
Царь осерчал?
И даже ахметовского Шмьігаля может погнать из премьеров? )
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20.05.2021 14:06 Відповісти
- Ренат Леонидович, а можно я сделаю вид что осерчал на вас, так сказать в порядке деолигархизации? Стадо ждет.
- ну рискни.
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20.05.2021 14:13 Відповісти
"Где этот мальчик?".
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20.05.2021 14:07 Відповісти
Про "янелохимне43года" вже було, нє ??? Зеленський звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях: "Ви передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба нічого передавати. Я доросла людина" - Цензор.НЕТ 9233
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20.05.2021 14:22 Відповісти
це ж було вже
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20.05.2021 23:27 Відповісти
Плеать, да эта "цифирь" вообще курам на смех...
Нормальные рентные платежи с руды должны быть хотя бы в 2 раза выше по процентам!
И обязательно введение "индикативных цен" не только на руду но и на все остальное, что эти "МУРЧУНЫ" вывозят из Украины, иначе они столетиями будут вывозить по цене "меньше 65 долларов"...
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20.05.2021 14:42 Відповісти
_Ощущающему себя взрослым просто не придёт в голову заявлять и доказывать кому-то "я взрослый". А это - ссыкля на побегушках путлера.
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20.05.2021 15:09 Відповісти
0.1 проц ренты в бюджет, остальное рыжему дяде. справедливо.
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20.05.2021 17:25 Відповісти
Если Зе сделает как сказал рейтингы вырастут. дарагой лианид ильич стал слишком дорогим. рынад махмудов никак не нажрется. Мало, все мало.
Если посадят беню - клянусь буду голосовать за зе и его команду.
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20.05.2021 21:19 Відповісти
Вы так и не поняли,что не в Бене дело,а в системе и законах ,которые разрешают им это делать.Все богатые будут защищать свою прибыль,а государство должно защищать свои интересы,только свои и естественно народа Украины,согласно КУ.
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21.05.2021 08:53 Відповісти
Вы так и не поняли, что Зе не будет так же относиться к тому, что входит в интересы своего кукловода.
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07.06.2021 04:58 Відповісти
та шо мені ваша залізна руда ...
чому соняшникова олія вже 70 грн. за пляшку?
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20.05.2021 22:24 Відповісти
це ринок землі готується запрацювати - далі буде гірше!
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21.05.2021 11:11 Відповісти
ринок землі, який готується, це взагалі катастрофа для країни й народу.
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07.06.2021 05:02 Відповісти
Не, ну тут я прямо горячо поддерживаю. Как бы тяжело ни было, но молодец.
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21.05.2021 06:37 Відповісти
Ще й який! Дозволяє вивозити корисні копалини вважай за безцінь - за 0,1%
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21.05.2021 11:10 Відповісти
Дивна шкала нарахування ренти - чим дешевше вивозиш ресурси з країни - тим менше сплачуєш податків?!?!
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21.05.2021 11:09 Відповісти
 
 