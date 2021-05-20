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вор у законі (232) Нацполіція (13917)

Затримані вори в законі Умка і Лаша Сван здобули авторитет у злочинному світі за підтримки топпредставників російського криміналітету, - Нацполіція. ВIДЕО

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"Ворам у законі" на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван" інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

Затриманим інкримінують статтю 255-1 Кримінального кодексу України.

"Представники поліції затримали відомих "ворів у законі" "Умку" і "Лашу Свана", які є найвпливовішими на сьогодні. Затримували їх представники Департаменту стратегічних рослідувань головного слідчого управління за підтримки прокурорів Офісу генерального прокурора", - заявив Перший заступник Голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

Документування їх злочинів здійснювалося впродовж року. Зазначається, що вони обоє отримали авторитет у кримінальному світі за підтримки топпредставників російського злочинного світу.

Раніше про затримання цих "ворів у законі" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні ворів у законі: Умку та Лашу Свана, - Аваков. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+6
План сам себя не выполнит. Палки надо собирать.
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20.05.2021 16:35
+3
Это их что по второму кругу уже сегодня задерживают? Задержаны "воры в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4712
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20.05.2021 16:34
+3
Не. Он в виде витрины там... лицом своим барыжит...
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20.05.2021 16:41
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Это их что по второму кругу уже сегодня задерживают? Задержаны "воры в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4712
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20.05.2021 16:34 Відповісти
План сам себя не выполнит. Палки надо собирать.
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20.05.2021 16:35 Відповісти
"Документирование их преступлений осуществлялось на протяжении года."

А не можно як Саакашвілі прийняти закон що садити можна лише за статус "вора в законі".
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20.05.2021 16:34 Відповісти
Так сам Саакашвили и может ответить на этот вопрос. Он как раз за реформы типа отвечает.
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20.05.2021 16:38 Відповісти
Не. Он в виде витрины там... лицом своим барыжит...
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Да то понятно. Но можно ж его потроллить такими вопросами Задержаны "воры в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1068
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Лучше санкции ввести, чтоб не обиделись. Типа они через пункты пропуска заезжают к нам. Без лишения свободы за стату они так и будут тут косяками шнырять. А они инфоповоды о санкциях строчить...
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20.05.2021 16:39 Відповісти
и выразить озабоченность)
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20.05.2021 20:47 Відповісти
А в зоне они будут ? или у них там будет курортная зона со своими кабинетами и слугами!!!!
Неужели в Америке тоже криминал имеет такой вес ,как в пос советском пространстве!!!
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20.05.2021 16:44 Відповісти
можешь не сомневаться, если там окажутся, то именно курортная, с кабинетами и слугами, с блэкджеком и шлюхами
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20.05.2021 17:46 Відповісти
Це тепер Сумской всією Україною рулювати буде ?
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20.05.2021 16:55 Відповісти
Умка задержан, а Дурка сегодня давал пресс-конференцию Задержаны воры в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9400
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20.05.2021 17:19 Відповісти
"Лаша Тумбай" Затримано "ворів у законі" на прізвиська "Умка" і "Лаша Сван", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4318
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20.05.2021 17:23 Відповісти
А почему наручники не одели и подзатыльников не дали, как пацанам несовершеннолетним?
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20.05.2021 17:28 Відповісти
Затримано "ворів у законі" на прізвиська "Умка" і "Лаша Сван", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 762
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20.05.2021 17:31 Відповісти
А, ну если при поддержке российского криминалитета, то правильно задержали. Вот если бы при поддержке грузинского, то стоило бы подумать, а если авторитетов с Тернополя, то точно не виноваты.
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20.05.2021 20:01 Відповісти
Знаете почему Умка!? А потому что он как медвежонок-Умка рукой нос прикрывал и его ни кто не видел, а тут не успел. ахахаха
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20.05.2021 22:37 Відповісти
та кинуть нахххх в клетку белых мишков- подружатся, глядь...)))
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20.05.2021 22:45 Відповісти
какой вор ви штооо) я лаваш делаль ринок )
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20.05.2021 23:59 Відповісти
А причому кримінальні авторитети росії стали тут авторитетами? Що наша поліція в цьому їм допомогла?
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21.05.2021 09:51 Відповісти
Якщо один олень назвав злодія вором, то не означає що тепер всюди слід так писати. У нас хліб називають хлібом, а не хлєбом
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21.05.2021 09:58 Відповісти
Що тут дивного? "Воровський" світ співпадає із ореолом "Руського" світу.
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21.05.2021 10:17 Відповісти
А ну лінгвісти та філологи - є таке слово в українській мові "вор"
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24.05.2021 20:24 Відповісти
 
 