Зеленський на запитання "Путін - вбивця?": Відповідь може коштувати сотню життів на Донбасі. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запитання "Путін - вбивця?" може коштувати сотню життів українських воїнів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, після пресконференції журналістка телеканалу "Прямий" підійшла до президента і запитала: "Чи можете ви назвати Путіна вбивцею?"

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""Через ваше запитання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?" - відповів президент.

Нагадаємо, в ході пресконференції Зеленський заявив, що дуже обережно ставиться до характеристики президента РФ: "Для мене пріоритет - закінчити війну, а потім я скажу, що я про кого думаю".

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