УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14703 відвідувача онлайн
Новини Відео Суспільство
2 433 3
вор у законі (232) Нацполіція (13917) Марчук Руслан (6)

Від початку року про підозру повідомили 5 ворам у законі, - начальник ДСР Нацполіції Марчук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 70 осіб отримали підозри за поширення та встановлення злочинного впливу.

Про це заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Руслан Марчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт поліції.

За його словами, особливу увагу у боротьбі з організованою злочинністю приділяють суб’єктам підвищеного злочинного впливу – "ворам в законі".

"Тільки в цьому році ми повідомили про підозру вже п’ятьом "ворам в законі", – зазначив Марчук.

Також уже понад 70 осіб цього року отримали підозри за поширення та встановлення злочинного впливу. Висувати такі підозри стало можна тільки після внесення змін до Кримінального кодексу.

"Наприклад, учора, 19 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно з колегами-правоохоронцями затримали "положенця" від "вора в законі" на Полтавщині. Він координував діяльність злочинних угруповань регіону, поширював злочинний вплив. Під час конфліктної ситуації, організував замовне вбивство одного зі своїх опонентів", - повідомили в ДСР.

Від початку року про підозру повідомили 5 ворам у законі, - начальник ДСР Нацполіції Марчук 01

Затримання "положенця" на Полтавщині
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сажать надо на длительные сроки и с соответствующими условиями содержания, а также конфисковывать многочисленное имущество, а не предупреждать и подозревать
показати весь коментар
20.05.2021 17:13 Відповісти
Не успел бубочка на них санкции наложить. Тогда бы полиции даже задерживать их не надо было.
показати весь коментар
20.05.2021 17:52 Відповісти
 
 