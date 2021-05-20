Від початку року про підозру повідомили 5 ворам у законі, - начальник ДСР Нацполіції Марчук. ВIДЕО

Понад 70 осіб отримали підозри за поширення та встановлення злочинного впливу.

Про це заявив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Руслан Марчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт поліції.

За його словами, особливу увагу у боротьбі з організованою злочинністю приділяють суб’єктам підвищеного злочинного впливу – "ворам в законі".

"Тільки в цьому році ми повідомили про підозру вже п’ятьом "ворам в законі", – зазначив Марчук.

Також уже понад 70 осіб цього року отримали підозри за поширення та встановлення злочинного впливу. Висувати такі підозри стало можна тільки після внесення змін до Кримінального кодексу.

"Наприклад, учора, 19 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області спільно з колегами-правоохоронцями затримали "положенця" від "вора в законі" на Полтавщині. Він координував діяльність злочинних угруповань регіону, поширював злочинний вплив. Під час конфліктної ситуації, організував замовне вбивство одного зі своїх опонентів", - повідомили в ДСР.

Затримання "положенця" на Полтавщині