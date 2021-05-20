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Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 20 травня, поліцейські затримали трьох учасників банди, яка займалася збройними нападами на приватні будинки та офісні приміщення. Вимагаючи гроші і цінності, бандити катували потерпілих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Поліцейські встановили, що мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували стійке озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання для систематичного вчинення розбійних нападів. Група з чітким розподілом ролей кожного учасника діяла упродовж тривалого часу.

За словами Голови Нацполіції, розбійні напади здійснювали як на приватні будинки, так і на офісні приміщення підприємств та установ. Раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів на території України зловмисники мали спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися та планували кожний злочин.

"Група достатньо ретельно готувала свої злочини та потім скоювала їх за затвердженим сценарієм. Більше десяти автомобілів, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, після розбою спалювалися. Як і всі речові докази, які потім могли якимось чином вивести на це угруповання", – сказав очільник Нацполіції.

Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція 01

Члени угруповання вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв’язки, перебування поза межами дому. Усі напади скоювали зазвичай у вечірній або нічний час, з вогнепальною та холодною зброєю.

Так, у травні цього року здійснили розбійний напад на приватне помешкання у Харкові. Учасники групи катували потерпілу праскою та заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 євро, 50 000 доларів США, виробами із золота.

Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція 02
Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція 03

Наразі задокументовано причетність групи до вчинення кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Попередньо зловмисники заволоділи грошовими коштами на понад 200 тисяч доларів та золотими виробами. Точна сума збитків наразі встановлюється.

Сьогодні, 20 травня, на трасі Київ-Житомир оперативники поліції, із залученням спецпідрозділу КОРД, затримали трьох активних учасників злочинного угруповання.

Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція 04

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про затримання учасників групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вручення їм повідомлення про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Топ коментарі
+2
Первый кадр видео, это что такое?
Полицейские, стоящие у задних дверей автомобиля, находятся на линии огня у полицейских, которые стоят у передних крыльев!
Им не приходила в голову идея, что в случае, если начнется перестрелка, можно подстрелить пару собственных сотрудников?
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20.05.2021 20:18
+1
Это их последнее "унижение" - через полчаса их отпустят. К бабке не ходи.
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20.05.2021 20:13
+1
Ну то дело такое.
Но если делать акцент исключительно на показухе, то в реальной ситуации, легко может произойти трагедия.
Очень много примеров в разных странах, когда выезды полиции, которые казались заурядными и банальными, заканчивались гибелью людей: полицейских, случайных прохожих, или заложников.
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20.05.2021 20:30
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Это их последнее "унижение" - через полчаса их отпустят. К бабке не ходи.
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20.05.2021 20:13 Відповісти
Первый кадр видео, это что такое?
Полицейские, стоящие у задних дверей автомобиля, находятся на линии огня у полицейских, которые стоят у передних крыльев!
Им не приходила в голову идея, что в случае, если начнется перестрелка, можно подстрелить пару собственных сотрудников?
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20.05.2021 20:18 Відповісти
Так может ними тоже происходила разборка.
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20.05.2021 20:26 Відповісти
Ну то дело такое.
Но если делать акцент исключительно на показухе, то в реальной ситуации, легко может произойти трагедия.
Очень много примеров в разных странах, когда выезды полиции, которые казались заурядными и банальными, заканчивались гибелью людей: полицейских, случайных прохожих, или заложников.
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20.05.2021 20:30 Відповісти
Як вже подібна інфа задрала... і то день через день.. Як виіхав у 90 х роках така сама мутня була ,за вікном 2021 рік а ця мутня і далі продовжується..Нічого не змінилося
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20.05.2021 20:23 Відповісти
представьте себе такую новость в Швейцарии например... Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5082
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20.05.2021 20:27 Відповісти
я стільки не вип,ю )
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20.05.2021 20:28 Відповісти
А давайте представим такое в Италии?)) Или вам не известно про кланы мафии которые правят там и по настоящее время?
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20.05.2021 23:05 Відповісти
*** пол часа так окно и не выбил.с кулака выбивают
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20.05.2021 20:34 Відповісти
если они врывались к депутатам... головам держ. администраций... к родственникам оных перечисленных то...

- ТО ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ бо хорошая половина страны

мечтает видеть депутатов с включенными паяльниками в их шопах !!! Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6339
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21.05.2021 05:10 Відповісти
Ти ба які погані западенці на кримських номерах!
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21.05.2021 12:26 Відповісти
 
 