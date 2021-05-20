Затримано банду, що займалася збройним розбоєм і тортурами, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 травня, поліцейські затримали трьох учасників банди, яка займалася збройними нападами на приватні будинки та офісні приміщення. Вимагаючи гроші і цінності, бандити катували потерпілих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Поліцейські встановили, що мешканці Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей організували стійке озброєне вогнепальною та холодною зброєю злочинне угруповання для систематичного вчинення розбійних нападів. Група з чітким розподілом ролей кожного учасника діяла упродовж тривалого часу.

За словами Голови Нацполіції, розбійні напади здійснювали як на приватні будинки, так і на офісні приміщення підприємств та установ. Раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів на території України зловмисники мали спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися та планували кожний злочин.

"Група достатньо ретельно готувала свої злочини та потім скоювала їх за затвердженим сценарієм. Більше десяти автомобілів, які використовувалися під час скоєння цих злочинів, після розбою спалювалися. Як і всі речові докази, які потім могли якимось чином вивести на це угруповання", – сказав очільник Нацполіції.

Члени угруповання вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв’язки, перебування поза межами дому. Усі напади скоювали зазвичай у вечірній або нічний час, з вогнепальною та холодною зброєю.

Так, у травні цього року здійснили розбійний напад на приватне помешкання у Харкові. Учасники групи катували потерпілу праскою та заволоділи грошовими коштами в сумі 60 000 євро, 50 000 доларів США, виробами із золота.





Наразі задокументовано причетність групи до вчинення кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Попередньо зловмисники заволоділи грошовими коштами на понад 200 тисяч доларів та золотими виробами. Точна сума збитків наразі встановлюється.

Сьогодні, 20 травня, на трасі Київ-Житомир оперативники поліції, із залученням спецпідрозділу КОРД, затримали трьох активних учасників злочинного угруповання.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про затримання учасників групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вручення їм повідомлення про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.