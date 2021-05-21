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Ахметов (788) Коломойський (1420) олігарх (688) Пінчук (165) Ткач Михайло (118) Шефір_Сергій (115)

"Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір відмовився відповідати на запитання журналіста про те, чи буде він звітувати про свої зустрічі з олігархами після прийняття відповідного законопроєкту.

Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось відео нашого спілкування з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром", - далі він публікує початок їхнього діалогу:

- У вас є дозвіл мене знімати? Приберіть, будь ласка, камеру. Ви маєте права мене знімати?

- Звичайно (маю. - Ред.), Ви - публічна особа.

- Ні, я не публічна особа.

- Як це?

- Так, почитайте НАЗК.

- Ви перший помічник президента?

- Так, але я позаштатний працівник. Я є генеральним продюсером "Студії "Квартал-9 ". І є позаштатним першим помічником президента.

- А тут ви що робите? Ви тут з президентом в державних справах, так?

- Так.

- Ось ми вас і знімаємо, бо маємо право".

"Після того, як президент у відповідь на моє запитання повідомив, що після ухвалення закону про деолігархізацію Шефір та інші будуть звітувати про зустрічі з олігархами і пояснювати причини, я вирішив підійти до Шефіра в кінці пресконцеренції (адже він, Єрмак і Тимошенко майже всю конференцію стояли в полі зору президента) і відразу задати питання: чи готовий Шефір звітувати про свої зустрічі з Ахметовим, Коломойським, Пінчуком і іншими. Адже саме Шефір ще вчора керував "Кварталом-95", а вже сьогодні їздить на майбаху Ахметова", - підкреслює журналіст.

"Закінчилося наше спілкування звинуваченням Шефіра в сторону моєї совісті. І забороною знімати першого помічника президента", - підсумував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами - Цензор.НЕТ 3305
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21.05.2021 09:04
+55
Тобто президент за допомогою підкилимного Шефіра контактує непублічно з олігархами.
І ми маємо заплющувати на це очі ???
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21.05.2021 09:06
+52
"Вы готовы отчитываться о встречах с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком?" - "Имейте совесть! У вас нет права меня снимать", - помощник Зеленского Шефир ушел от вопроса о контактах с олигархами - Цензор.НЕТ 2174
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21.05.2021 09:06
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Олігархи України і Зе квартал:

1) Зе артиста привели до влади олігархи,
2) Зе владу підтримують олігархи,
3) Зе владу фінансують олігархи,
4) Зе влада обслуговує олігархів,
5) Зе влада допомагає олігархам дограбовувати Україну.

СМОТРІТЄ І ДАЛЬЩЄ КВАРТАЛ І Г + Г "Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами - Цензор.НЕТ 4374
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21.05.2021 22:28 Відповісти
Ну в общем, оно не ушло от вопроса.
Своей истерикой, этот козел только показал, что вопрос попал в самую говядину.
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21.05.2021 23:54 Відповісти
и эта мишпуха взывает к совести ??? думаю у немцев которые уничтожали евреев миллиона-
ми тоже был свой внутринний кодекс чести и порой они друг друга попрекали совестью....
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22.05.2021 04:16 Відповісти
типове бидло!!!
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22.05.2021 16:16 Відповісти
Журналісту респект. Супер, молодчинка, загнав "придуроса" 95 кварталу в глухий кут. "Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами - Цензор.НЕТ 7497
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22.05.2021 16:41 Відповісти
Гопникам неприємно,що всі знають ,що вони брешуть-напьорсточники:злодій взиває до СОВІСТІ!!!!!
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24.09.2021 20:02 Відповісти
брехливі напьорсточники хочуть в НАТО!
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24.09.2021 20:03 Відповісти
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