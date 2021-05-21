"Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами. ВIДЕО

Помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір відмовився відповідати на запитання журналіста про те, чи буде він звітувати про свої зустрічі з олігархами після прийняття відповідного законопроєкту.

Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ось відео нашого спілкування з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром", - далі він публікує початок їхнього діалогу:

- У вас є дозвіл мене знімати? Приберіть, будь ласка, камеру. Ви маєте права мене знімати?

- Звичайно (маю. - Ред.), Ви - публічна особа.

- Ні, я не публічна особа.

- Як це?

- Так, почитайте НАЗК.

- Ви перший помічник президента?

- Так, але я позаштатний працівник. Я є генеральним продюсером "Студії "Квартал-9 ". І є позаштатним першим помічником президента.

- А тут ви що робите? Ви тут з президентом в державних справах, так?

- Так.

- Ось ми вас і знімаємо, бо маємо право".

"Після того, як президент у відповідь на моє запитання повідомив, що після ухвалення закону про деолігархізацію Шефір та інші будуть звітувати про зустрічі з олігархами і пояснювати причини, я вирішив підійти до Шефіра в кінці пресконцеренції (адже він, Єрмак і Тимошенко майже всю конференцію стояли в полі зору президента) і відразу задати питання: чи готовий Шефір звітувати про свої зустрічі з Ахметовим, Коломойським, Пінчуком і іншими. Адже саме Шефір ще вчора керував "Кварталом-95", а вже сьогодні їздить на майбаху Ахметова", - підкреслює журналіст.

"Закінчилося наше спілкування звинуваченням Шефіра в сторону моєї совісті. І забороною знімати першого помічника президента", - підсумував він.