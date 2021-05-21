"Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір відмовився відповідати на запитання журналіста про те, чи буде він звітувати про свої зустрічі з олігархами після прийняття відповідного законопроєкту.
Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось відео нашого спілкування з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром", - далі він публікує початок їхнього діалогу:
- У вас є дозвіл мене знімати? Приберіть, будь ласка, камеру. Ви маєте права мене знімати?
- Звичайно (маю. - Ред.), Ви - публічна особа.
- Ні, я не публічна особа.
- Як це?
- Так, почитайте НАЗК.
- Ви перший помічник президента?
- Так, але я позаштатний працівник. Я є генеральним продюсером "Студії "Квартал-9 ". І є позаштатним першим помічником президента.
- А тут ви що робите? Ви тут з президентом в державних справах, так?
- Так.
- Ось ми вас і знімаємо, бо маємо право".
"Після того, як президент у відповідь на моє запитання повідомив, що після ухвалення закону про деолігархізацію Шефір та інші будуть звітувати про зустрічі з олігархами і пояснювати причини, я вирішив підійти до Шефіра в кінці пресконцеренції (адже він, Єрмак і Тимошенко майже всю конференцію стояли в полі зору президента) і відразу задати питання: чи готовий Шефір звітувати про свої зустрічі з Ахметовим, Коломойським, Пінчуком і іншими. Адже саме Шефір ще вчора керував "Кварталом-95", а вже сьогодні їздить на майбаху Ахметова", - підкреслює журналіст.
"Закінчилося наше спілкування звинуваченням Шефіра в сторону моєї совісті. І забороною знімати першого помічника президента", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
1) Зе артиста привели до влади олігархи,
2) Зе владу підтримують олігархи,
3) Зе владу фінансують олігархи,
4) Зе влада обслуговує олігархів,
5) Зе влада допомагає олігархам дограбовувати Україну.
СМОТРІТЄ І ДАЛЬЩЄ КВАРТАЛ І Г + Г
Своей истерикой, этот козел только показал, что вопрос попал в самую говядину.
ми тоже был свой внутринний кодекс чести и порой они друг друга попрекали совестью....