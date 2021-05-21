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Чоловіку, який зірвав прапор України у адмінбудівлі в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлений про підозру чоловік, який вчинив публічну наругу над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Підкреслюється, що інцидент стався увечері 19 травня біля адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону "Київська троянда" Центрального парку культури і відпочинку м. Києва на вул. М. Грушевського, на фасаді якої був закріплений флагшток з Державним Прапором України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік витер руки прапором України на Вінниччині, - Нацполіція

"Уродженець міста Херсон, виражаючи демонстративну зневагу до державного символу України та маючи на меті приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, схопився за край тканини Державного Прапора України та повис на ньому, таким чином, що тканина прапору зазнала значних пошкоджень та була розірвана навпіл, а флагшток зламаний", - йдеться в повідомленні.

Поліція ідентифікувала зловмисника.

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Ватарылые понимают только в рыло...
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21.05.2021 09:38
+26
К сожалению тройки будут расстрелливать атошников которые поссали на эмблему квартал 95
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21.05.2021 09:38
+25
100% электорат ЗЕли.....к бабке не ходи...
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21.05.2021 09:39
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касаваротка начала работать
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21.05.2021 09:43 Відповісти
Вот жеж мудак... Вот почему бы не ввести для таких расстрельные тройки?
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21.05.2021 09:35 Відповісти
К сожалению тройки будут расстрелливать атошников которые поссали на эмблему квартал 95
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21.05.2021 09:38 Відповісти
если будут сцать на 95 кв , они быстро утонут
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21.05.2021 09:41 Відповісти
Лишение свободы на срок до трех лет !!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2021 09:37 Відповісти
Ватарылые понимают только в рыло...
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21.05.2021 09:38 Відповісти
Искала ж. приключений... Нашла!
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21.05.2021 09:38 Відповісти
100% электорат ЗЕли.....к бабке не ходи...
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21.05.2021 09:39 Відповісти
100% ты ****** ... даже к бабке не ходи ))
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21.05.2021 10:23 Відповісти
это мог зделать и зеленский, и не будет удивлением
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21.05.2021 09:39 Відповісти
И кто бы сомневался, что он приехал из ватопедного ХЕРсона.
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21.05.2021 09:40 Відповісти
Я за то , что бы таких садить минимум на 3 года , лишать гражданства и депортировать в рудную гавань в Белое море
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21.05.2021 09:43 Відповісти
Імя і прізвище мудака в студію.
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21.05.2021 09:44 Відповісти
Только лишение гражданства и депортация с Украины , спасёт Украину от таких дол ба ... !
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21.05.2021 09:45 Відповісти
Не нужно расстреливать, не нужно три года - год тюрьмы и обязательно показать по всем ТВ и в Ин-те, глядишь, и часть дебилов охолола бы, внаглую так себя вести.
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21.05.2021 09:48 Відповісти
Да, и ещё - здесь в Германии для проштрафившихся водителей есть Idiotentest - так вот, заставить сдать экзамен на украинский язык, гимн, знание украинской государственной символики и законы, касающиеся их.
Мне важно, будет ли это у них вызывать отрыжку - пусть жуют не сплевывая.
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21.05.2021 09:52 Відповісти
Мне важно = не важно (хотя мне таки важно!
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21.05.2021 09:53 Відповісти
Привселюдно відшмагати батагом, щоб м'ясо було видно... Тоді "любители рюзкого мира" та інші совкодрочери декілька разів подумають - чіпати прапор чи ні.
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21.05.2021 09:56 Відповісти
Публічні вибачення на колінах тепер треба. Як звати цього дебіла?
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21.05.2021 09:57 Відповісти
Вибачення його не переробить. Тільки депортація в рідні *****.
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21.05.2021 10:24 Відповісти
Скрывают причины такого поступка?
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21.05.2021 10:29 Відповісти
какие там причины?обычный долб ***
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21.05.2021 13:55 Відповісти
Їх в Україні мільйони. Вони будуть зустрічати бурятські танки з квітами.
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21.05.2021 10:35 Відповісти
То на Донбасі їх зустрічали квітами , а в інших містах , впевнений на 100%, будуть стріляти !
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21.05.2021 11:14 Відповісти
Не хочется тебя расстраивать, но Запорожья, Херсоны и Харьковы по уровню патриотизма и интеллектуальному развитию не далеко ушли от даунбаса.
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21.05.2021 11:24 Відповісти
Це легко виправити. Зробити як на москаляндії - там перед тими хто проти політики партії сильно не розшаркуються. Тільки на)(.й нам потрібні такі "патріоти"? Людина не ховаючись заявила про свої наміри, і понесе за скоєне покарання. Це напевно краще, аніж ми б про це дізналися десь коло "курортного міста Джанкой", час звільнення АРК.
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21.05.2021 13:36 Відповісти
Впаяти трьошку, а судове засідання транслювати і прокацапське бидло заповзе під плінтус по всій Україні.
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21.05.2021 10:40 Відповісти
лишение свободы до 3 лет, самое гуманное, что можно применить к этому мацковскому передасту.Отправить
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21.05.2021 10:44 Відповісти
це скоріш за все перевірка ФСБ на лояльність когось з новеньких
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21.05.2021 10:53 Відповісти
К черту европейские практики - они рассчитаны на отношения еще 19-го века.
используем Римское право - основу нашей правовой системы. Чувака принять и полностью удовлетворить его культурно-политические требования посредством высылки в ОРДЛО его и всей его семьи. Кто из семьи откажется - оставить никак не вмешиваясь в их личную жизнь, за исключением публичного отречения от действий родственничка с размещением речи в сети.
А чувака в ОРДЛО без всяких компромиссов и переговоров.
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21.05.2021 11:03 Відповісти
Руки тварюці повідривати за таке нахабне знущання над символом Украіни !
Наші бійці в бій ідуть з прапором краіни , а бидло ватне рве його , слів бракує .....
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21.05.2021 11:10 Відповісти
який штраф такого по закону війни в расход пускати потрібно чи тюрьма років на 15 але наша влада проросійська звільнить йог я думаю
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21.05.2021 11:58 Відповісти
Арестовать говнюка и заставить оплатить 10 флагов и мести улицы полгода
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21.05.2021 12:15 Відповісти
Согласитесь, народ, если в Украине такое возможно значит она этого заслуживает.
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21.05.2021 12:32 Відповісти
Дебильное пояснение... так можно оправдать любое преступление в любой стране!!!! Похоже на размышления ватника!!!!
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21.05.2021 12:44 Відповісти
Пояснить, а не оправдать, улови разницу. Знаешь почему такое возможно в Украине? Потому что каждый раз когда подобное происходит Украина просто утирается.
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21.05.2021 12:50 Відповісти
3 года быдлу. Как ясно видно на камерах он специально подошел сорвать флаг Украины. НИКАОГО штрафа быдлу - срок. Пусть сидит все 3 года
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21.05.2021 15:16 Відповісти
 
 