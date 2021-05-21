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Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива. ВIДЕО
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Відкриття провадження проти Віктора Медведчука принесло йому вплив і популярність.
Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"У партії внутрішньопартійна боротьба зберігалася. І ось саме Зеленський поставив у цьому питанні жирну крапку, визначивши чітко для всієї країни опозицію. Саме після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання і почалася писатися нова історія. Раніше він був нікому не потрібний, раніше його сильно ніхто не сприймав. Він завжди був трохи в стороні від політики. Тепер Віктор Володимирович став тим, ким повинен бути в нашій країні, - людиною, яка відродить Україну, відновить територіальну цілісність", - зазначив він.
Топ коментарі
+27 Старый зольдат
показати весь коментар21.05.2021 10:57
+27 Олег Карпов b569f323
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алій не відрізниш, "лікар" лекало не міняє та клепає сестричок по харі...
А ти розпинаєшся, що ці пі...д..а.. р. будуть їм протистояти))
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-Там вже ничого не допоможе.Нi Орбит нi Дирол нi мятные конфетки.Лише очищающий вогонь