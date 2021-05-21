Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива. ВIДЕО

Відкриття провадження проти Віктора Медведчука принесло йому вплив і популярність.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

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"У партії внутрішньопартійна боротьба зберігалася. І ось саме Зеленський поставив у цьому питанні жирну крапку, визначивши чітко для всієї країни опозицію. Саме після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання і почалася писатися нова історія. Раніше він був нікому не потрібний, раніше його сильно ніхто не сприймав. Він завжди був трохи в стороні від політики. Тепер Віктор Володимирович став тим, ким повинен бути в нашій країні, - людиною, яка відродить Україну, відновить територіальну цілісність", - зазначив він.

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