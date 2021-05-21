"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Дівчина в Харкові під час міських святкувань Дня вишиванки назвала учасників ходи "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на книги і відновлення економіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Хлопець з мікрофоном підійшов до двох дівчат і запитав, як ті ставляться до параду вишиванок.
"Це просто огидно. Я просто добре знаю історію цієї країни, і знаю про те, що гасло "Слава Україні - Героям Слава" - це нацистські гасла", - сказала одна з дівчат.
Вона додала, що "замість того, щоб піти працювати і якось відновлювати економіку країни, вони (маючи на увазі тих, хто взяв участь у святкуваннях. - Ред.) ходять і займаються х#йнею. Це просто смішно".
Її запитали: "Так ви вважаєте цей парад - парадом бидла?".
Дівчина відповіла: "Частково - так. Це дійсно неосвічені люди, яким нема чого робити".
Будь ласка, зачекайте...
С девками все ясно. А что это за татуированная подделка под Х-йла, косит под журналиста и девкам вопросы задает на камеру?
"Харьковчанку, оскорбившую патриотов в вышиванках, уволили с работы: видео с извинениями"
Woodman Casting
а что с этим пид@ром который-подстрекателем который задал наводящий вопрос?его вые-али или он продолжает "работать"?
нЕчего прикрывать вышиванкой убожество этого существа
Думай-ТЕ...
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы.
Видео с ее извинениями разошлось по сети и в частности, опубликовано в местном Telegram-канале - https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.
Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей стран и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова.(
Других проблем нет? Вопросы детальных разновидностей "вишиванок" и "косовороток" у нас очень "важны". Это наверное один из "наиважнейших" вопросов для страны!
О "косоворотной" ЗЕ-вышиванке
понимаешь, для нормальных людей "страна" - это прежде всего люди, а не заводы Пинчука , Коломойского или прочей срани, тем более прибыль они выводят в офшоры.
Так что подумай по свободе - а кто ты, если тебе пофиг люди и важно чтобы доходы олигархов не падали.
UPD: Харків'янку, яка образила патріотів у вишиванках, звільнили з роботи.
Як все швидко змінюється ....)
Дуже приємна новина.
Дякую за гарний пост.