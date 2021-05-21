Хтось анонімно переказав суму, якої бракувало, - активіст Євромайдану Свічинський зібрав $2 мільйони на лікування сина. ВIДЕО

Активісту Євромайдану, лідеру Одеської самооборони Віталію Свічинському вдалося зібрати кошти для порятунку його чотиримісячного сина Дмитра.

Про це повідомив член ради директорів волонтерської організації "Разом для України" Олексій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два місяці вдалося зібрати 2 мільйони доларів. Нереальна сума! - сказав він. - Але можлива, якщо тисячі людей з різних куточків України і світу об’єднуються, щоб урятувати життя дитині".

За його словами, вдалося не лише зібрати кошти, а й запустити "величезну інформаційну хвилю", дати старт рухові #ЖиттяСМАйликів, спрямовану на порятунок дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).

Зараз родина Свічинських займається оформлення візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові буде зроблено рятувальну ін’єкцію, пояснив Прокопенко

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"Хтось анонімно переказав на наш рахунок суму, якої бракувало, і перетворив наш слоган на "Діма, ми встигли". Ми закриваємо збір", - зазначив у ролику батько дитини.