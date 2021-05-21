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Хтось анонімно переказав суму, якої бракувало, - активіст Євромайдану Свічинський зібрав $2 мільйони на лікування сина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Активісту Євромайдану, лідеру Одеської самооборони Віталію Свічинському вдалося зібрати кошти для порятунку його чотиримісячного сина Дмитра.

Про це повідомив член ради директорів волонтерської організації "Разом для України" Олексій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два місяці вдалося зібрати 2 мільйони доларів. Нереальна сума! - сказав він. - Але можлива, якщо тисячі людей з різних куточків України і світу об’єднуються, щоб урятувати життя дитині".

За його словами, вдалося не лише зібрати кошти, а й запустити "величезну інформаційну хвилю", дати старт рухові #ЖиттяСМАйликів, спрямовану на порятунок дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).

Зараз родина Свічинських займається оформлення візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові буде зроблено рятувальну ін’єкцію, пояснив Прокопенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Толмачова просить допомогти зібрати кошти на купівлю квадрокоптера для українських воїнів

"Хтось анонімно переказав на наш рахунок суму, якої бракувало, і перетворив наш слоган на "Діма, ми встигли". Ми закриваємо збір", - зазначив у ролику батько дитини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Я не собираюсь ничего у Пети спрашивать. Но я точно знаю, что доплатил бабки именно он. Кто-то анонимно перевел недостающую сумму, - активист Евромайдана Свичинский собрал $2 миллиона на лечение сына - Цензор.НЕТ 1191
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21.05.2021 13:06
+20
Утри нос барыгам...создай свое аналогичное лекарство за 2 доллара...
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21.05.2021 12:55
+13
Якщо Петро не підняв медицину, то що тоді нищить Вава?
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21.05.2021 13:10
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Я только узнал, что Виталий - лидер Одесской самообороны. Почему Сергей Стерненко ни разу, ни в одном из своих видео не затронул эту тему? Или я пропустил?
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21.05.2021 14:08 Відповісти
Никакой он не лидер Одесской самообороны, рядом не стоял, обыкновенный приспособленец. При Пете был главой РДА в Одесской области. За время председательствования развалил медицину в этом районе. При теперешней власти
был зам. председателя Одесской ОДА - был уволен т.к. сорвал выплаты медикам.
В Одессе двое деток болеют этой страшной болезнью, одесситы помогали и Еве и
Диме, проводили благотворительные распродажи, собирали деньги и не делили
детей на лучших и худших. А вот дешевый чинуша В. Свечинский призывал и требовал
собирать деньги только для своего сына, что для него какая-то девочка Ева.
Короче - это еще тот (ондон.
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21.05.2021 15:37 Відповісти
Тогда понятно 😒
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21.05.2021 15:54 Відповісти
Гроші треба в нього відібрати? Патамуша пріспасаблєнєц?
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21.05.2021 19:31 Відповісти
Отбери.
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21.05.2021 20:42 Відповісти
......... когда БЛАГОтравительность- не пиар, а от души.......
Спасибо доброму человеку и всем тем, кто приобщился к этому делу....
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21.05.2021 14:33 Відповісти
2 млн за инъекцию?
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22.05.2021 03:53 Відповісти
Зворушливо.
Нехай дитинка одужає !
Добра всім небайдужим.
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22.05.2021 07:16 Відповісти
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