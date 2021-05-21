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Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? ВIДЕО
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Не про вишиванку/косоворотку, а про справді важливі речі – як Офіс Президента України спільно з Адміністрацією у РФ готує майбутню зустріч Зеленського із Путіним і до чого вони можуть домовитися.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" розбирає не тільки, що розповів, а й про що промовчав Володимир Зеленський на своїй пресконференції до другої річниці президенства.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 jklpqrs
показати весь коментар21.05.2021 15:32
+20 товарищ Маузер 2
показати весь коментар21.05.2021 15:37
+17 саша паламарчук
показати весь коментар21.05.2021 15:54
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Тупая необучаемся украинская журналюха так ничему и не научилась - мочить самых рейтинговых опонентов ЗЫбила чтобы потом сидеть в луже собственного поноса с президентом клоуном на втором сроке и удивленно вращать засцаными глазками, приговаривая "Ааа хттттооооо эээттооо сдееееелааааааал???!"
...
Русскоязычный сериал под названием "100 тысяч минут вместе", который украинцы посмотрели в феврале, покажет российский телеканал "СТС". Премьера юмористической мелодрамы в РФ назначена на 7 июня.
Это не первый сериал "Квартала", который транслировали российские телеканалы за последнее время.
"Слугу народа" недавно показывали на "ТНТ", "Папика" - на том же "СТС". Причем оба этих телеканала включены в санкционный список СНБО, который подписал Владимир Зеленский.
скрепно-лапотной ???
обязательства включая санкции !!!!! так вы встречаетесь так у вас может быть любов..... ну и
************** сами....... вот как это называется.....