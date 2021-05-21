Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? ВIДЕО

Не про вишиванку/косоворотку, а про справді важливі речі – як Офіс Президента України спільно з Адміністрацією у РФ готує майбутню зустріч Зеленського із Путіним і до чого вони можуть домовитися.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" розбирає не тільки, що розповів, а й про що промовчав Володимир Зеленський на своїй пресконференції до другої річниці президенства.

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