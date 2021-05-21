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До лікарні ім. Мечникова надійшла породілля з важкою ковідною пневмонією. Зробили кесарів розтин, мама і дитина в реанімації на кисневій підтримці, - Риженко. ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

У лікарні Дніпра ім. Мечникова лікарі врятували породіллю з важкою формою коронавірусу та її новонароджену дочку.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний лікар медичного закладу Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександрі 35. На 35-му тижні вагітності важка ковідная пневмонія. Велике ураження легень. На УЗД повна відсутність навколоплідних вод. Биття серця дитини скоротилося на половину від норми. Кожна секунда дорога ... Рятувати необхідно двох. Кесарів. Зараз і дитина, і мама в різних реанімаціях на кисневій підтримці. Дочку, яку назвала Вікторією, бачить поки тільки по телефону. Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай позаду. Радість і очікування дому", - зазначив він.

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До лікарні ім. Мечникова надійшла породілля з важкою ковідною пневмонією. Зробили кесарів розтин, мама і дитина в реанімації на кисневій підтримці, - Риженко 01

Автор: Анастасія Потіха
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21.05.2021 15:59 Відповісти
Здоровья маме и малышке. А врачам спасибо.
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21.05.2021 15:59 Відповісти
Ваши врачи-герои,цените их труд
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21.05.2021 16:00 Відповісти
Хоть здесь нет ковидоскептиков. Маме и ребенку - полного и скорейшего выздоровления!
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21.05.2021 16:13 Відповісти
Дай Боже, щоб все було гоже
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21.05.2021 17:10 Відповісти
Здоров'я дівчаткам, а лікарям удачі і респект!
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21.05.2021 18:01 Відповісти
Наші лікарі на сьогодні Герої...вони ризикують кожний день так само, як військові на передовій... Шкода, що "клоунам і ілюзіоністам" до них байдуже...
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21.05.2021 19:12 Відповісти
Я все розумію.
Але вони не знайшли нічого кращого і розумнішого, ніж робити фотки в операційній ?
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21.05.2021 21:20 Відповісти
 
 