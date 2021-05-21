Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив про те, що незадоволений рішенням суду про залишення йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і "продовжуватиме боротьбу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Медведчук заявив: "Безумовно я, як і мої адвокати, незадоволені рішенням суду. Тому що наша позиція була принциповою і послідовною, з урахуванням тих процесуальних порушень, які були допущені стороною обвинувачення, на наш погляд, необхідно було прийняти рішення про скасування обрання стосовно мене запобіжного заходу. Ця позиція є, вона й далі існуватиме в нашому оскарженні, але боротьба проти необґрунтованого звинувачення, котре висувають мені в матеріалах підозри, в клопотанні про застосування до мене запобіжного заходу, ця боротьба триватиме і ми націлені на таку боротьбу. І я, і адвокати".

Також читайте: 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Читайте також: Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом