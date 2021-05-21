Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом. ВIДЕО
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Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив про те, що незадоволений рішенням суду про залишення йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і "продовжуватиме боротьбу".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Медведчук заявив: "Безумовно я, як і мої адвокати, незадоволені рішенням суду. Тому що наша позиція була принциповою і послідовною, з урахуванням тих процесуальних порушень, які були допущені стороною обвинувачення, на наш погляд, необхідно було прийняти рішення про скасування обрання стосовно мене запобіжного заходу. Ця позиція є, вона й далі існуватиме в нашому оскарженні, але боротьба проти необґрунтованого звинувачення, котре висувають мені в матеріалах підозри, в клопотанні про застосування до мене запобіжного заходу, ця боротьба триватиме і ми націлені на таку боротьбу. І я, і адвокати".
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Источник: https://censor.net/ru/v3266797
А шо Дчук по этому поводу скажет?
Но, знаю зебилов, которые писяют кипятком от удовольствия.
Медведчук виходить на лідируючі позиції.
Все эти зевовины обвинения настолько смешны, что судья человека, как бы обвиняемого в терроризме, отправил под домашний арест. Значит, зевовины гении от юриспруденции не смогли даже обвинительный акт как следует подготовить.
Профи, блин.
Вся эта тягомотина с Медведчуком скорее всего ничем и не закончится.
Вредный он какой то, на него трудно угодить...