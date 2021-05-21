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Медведчук (1323) Богачук Олег (1426) запобіжний захід (363)

Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив про те, що незадоволений рішенням суду про залишення йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту і "продовжуватиме боротьбу".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Медведчук заявив: "Безумовно я, як і мої адвокати, незадоволені рішенням суду. Тому що наша позиція була принциповою і послідовною, з урахуванням тих процесуальних порушень, які були допущені стороною обвинувачення, на наш погляд, необхідно було прийняти рішення про скасування обрання стосовно мене запобіжного заходу. Ця позиція є, вона й далі існуватиме в нашому оскарженні, але боротьба проти необґрунтованого звинувачення, котре висувають мені в матеріалах підозри, в клопотанні про застосування до мене запобіжного заходу, ця боротьба триватиме і ми націлені на таку боротьбу. І я, і адвокати".

Також читайте: 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Читайте також: Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
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Топ коментарі
+28
Ми також! 10 років з конфіскацією майна - оце буде саме те!
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21.05.2021 18:31
+13
статья -измена родине, во время войны и он недоволен, что будет дома
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21.05.2021 18:32
+11
за мешок картохи посадят, измена родине-домой отпустят
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21.05.2021 18:32
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Ми також! 10 років з конфіскацією майна - оце буде саме те!
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21.05.2021 18:31 Відповісти
Вистава кремлівського балагана триває !!! Запасаємося попкорном !!!)))
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21.05.2021 18:45 Відповісти
статья -измена родине, во время войны и он недоволен, что будет дома
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21.05.2021 18:32 Відповісти
А де його Батьківщина??? ))))
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21.05.2021 18:46 Відповісти
На колыме
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21.05.2021 19:09 Відповісти
В Красноярському краї,але це не суттєва відмінність від Колими !!)))
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21.05.2021 19:11 Відповісти
На паРашії.І оную він не зраджував,а ревносно працював на неї і особисто на х***ла.
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21.05.2021 21:21 Відповісти
Як неочікувано. Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом - Цензор.НЕТ 6935
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21.05.2021 18:32 Відповісти
Нас опять от чего-то важного отвлекают .
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21.05.2021 18:32 Відповісти
От така вона гібридна війна !!! Реванш кремлівської гидоти триває !!!))
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21.05.2021 18:47 Відповісти
Сміття зранку винесеш
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21.05.2021 20:52 Відповісти
за мешок картохи посадят, измена родине-домой отпустят
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21.05.2021 18:32 Відповісти
Пора выпускать, ему к выборам президентским и парламентским готовиться нужно, время зря теряет.
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21.05.2021 18:36 Відповісти
До тогойого пуцик і готував-до обрання презиком.
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21.05.2021 21:23 Відповісти
Медве заявил: "Безусловно я, как и мои адвокаты, недовольны решением суда."
Источник: https://censor.net/ru/v3266797

А шо Дчук по этому поводу скажет?
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21.05.2021 18:37 Відповісти
Какой домашний арест - это незаконно, по закону он должен отправится в тюрьму!
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21.05.2021 18:39 Відповісти
А я как недоволен - спать не могу.
Но, знаю зебилов, которые писяют кипятком от удовольствия.
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21.05.2021 18:39 Відповісти
Бкба маланєц, вибачте, маладєц! Онє заставив нєрвнічать самого мєдвєдчука! Нєрвний мєдвєдчука будєт плохо спать і хужє строіть козні Украінє! Хай живе вєлікій патріот, носітєль малоросской касавароткі!
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21.05.2021 18:40 Відповісти
на кол! это самое то, что ему понравится. а сколько лайков фото с ним на колу соберёт! он даже представить не может.
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21.05.2021 18:43 Відповісти
Боротьбюа за презедентське крісло розпочалась...
Медведчук виходить на лідируючі позиції.
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21.05.2021 18:45 Відповісти
А кто доволен,держзрада - домашний арест,может судьишки довольны.
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21.05.2021 18:45 Відповісти
С...ка, ще й перебирає, ніяк суд не може вгадати, що цей ... хоче, може 9 грамів...
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21.05.2021 18:46 Відповісти
Ні,9 грамів він не хоче.Він хоче стати ПРЕЗЕРВАзентом новопаРашії.
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21.05.2021 21:28 Відповісти
З таким ходом процесу вирок буде "15 діб за дрібне бешкетування з голенням маківки". Це ж не Ріф!
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21.05.2021 18:46 Відповісти
Поддерживаю! Уж, обещали упаковать, так надо слово держать! Витьке очень хотелось полакомиться СИЗОвской пайкой....говорили это такое объедение!? А ваш "браслет " и не модно и пошло.
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21.05.2021 18:47 Відповісти
До сраки тот браслет.
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21.05.2021 19:04 Відповісти
а кто доволен ? ))))))
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21.05.2021 18:47 Відповісти
суд, там вже братки забашляли
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21.05.2021 18:50 Відповісти
А Стус был доволен???(((
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21.05.2021 20:59 Відповісти
І ще щось гавкає, падлюка... Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом - Цензор.НЕТ 636
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21.05.2021 18:48 Відповісти
Если эта скотина не довольна домашним арестом, то отправьте его в сизо на два года.
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21.05.2021 18:49 Відповісти
Можно с ним согласиться даже...деревянный макинтош удовлетворил бы всех здравых.... на худой конец вагонетка с речевкой и песней.
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21.05.2021 18:52 Відповісти
Я тоже недоволен. Почему мертвечук не у параши в СИЗО?
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21.05.2021 19:01 Відповісти
Потому что квалификация зевовиной мадамы прокурорши оставляет желать лучшего, мягко говоря.
Все эти зевовины обвинения настолько смешны, что судья человека, как бы обвиняемого в терроризме, отправил под домашний арест. Значит, зевовины гении от юриспруденции не смогли даже обвинительный акт как следует подготовить.
Профи, блин.
Вся эта тягомотина с Медведчуком скорее всего ничем и не закончится.
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21.05.2021 19:29 Відповісти
Витя,припугни Петю,что сдашь,его-сразу выкупит. Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 5729
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21.05.2021 19:06 Відповісти
У кого выкупит?? У осла оманского?? Так ты зебил считаешь что твой кумир за деньги и мать родную продаст??
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21.05.2021 19:25 Відповісти
Шо Оксанка задовбала -давай та давай..... Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом - Цензор.НЕТ 8332.
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21.05.2021 19:42 Відповісти
Чуть ниже гневно отвергал обвинения в кацапизме, а теперь еще и недоволен чем то.
Вредный он какой то, на него трудно угодить...
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21.05.2021 19:48 Відповісти
Ну, ничего, скоро паломница будет тебе передачи в тюрьму носить, тогда все будут довольны
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21.05.2021 19:56 Відповісти
Пока все идет по плану мертвечука, кроме помятого имиджа путлеровский холуй живет почти без проблем, несмотря на статью предательство во время войны в пользу оккупанта, холуй мнртвечук не может скрыть радости, и откровенно лицемерит.
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21.05.2021 20:01 Відповісти
ПУШОК ХЙЛА )))
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21.05.2021 21:10 Відповісти
В коррумпированной стране судьи все продажны.
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21.05.2021 21:36 Відповісти
Мертветчук!!.....а кто тебя спрашивает? Тебе висеть вверх ногами уже давно пора.....
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21.05.2021 22:19 Відповісти
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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22.05.2021 10:19 Відповісти
Так а какого хрена ты в Украине живёшь, если тебе тут так не подобается, живи в россии и не е'би никому мозги...а бл...ять у тебя работа такая раздеребанить Украину...(так мне на тебя...как и тебе на меня!!!
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22.05.2021 10:38 Відповісти
Zhopa
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24.05.2021 08:19 Відповісти
 
 