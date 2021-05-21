Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС. ВIДЕО

Правоохоронці встановили особу правопорушника, який стріляв у бік військової частини Нацгвардії на столичному Печерську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.

Про подію стало відомо після опублікування відео в мережі інтернет. На відеоролику невстановлена ​​особа з вікна багатоповерхівки стріляла в бік військової частини Національної гвардії України.

Командування військової частини зі свого боку також повідомило про інцидент у поліцію. Співробітники кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце перебування того, хто стріляв. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, компанія молодих людей відпочивала у квартирі і при цьому один із хлопців вистрілив із пневматичної зброї з вікна в сторону військової частини. Таким чином хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами.

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У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої було зроблено постріл. Зараз усіх учасників події доставлено в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії.