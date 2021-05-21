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Київ (13828) МВС (2877) Правоохоронні органи (2660) стрілянина (1678) Національна гвардія (1228)

Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Правоохоронці встановили особу правопорушника, який стріляв у бік військової частини Нацгвардії на столичному Печерську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.

Про подію стало відомо після опублікування відео в мережі інтернет. На відеоролику невстановлена ​​особа з вікна багатоповерхівки стріляла в бік військової частини Національної гвардії України.

Командування військової частини зі свого боку також повідомило про інцидент у поліцію. Співробітники кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце перебування того, хто стріляв. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, компанія молодих людей відпочивала у квартирі і при цьому один із хлопців вистрілив із пневматичної зброї з вікна в сторону військової частини. Таким чином хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами.

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У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої було зроблено постріл. Зараз усіх учасників події доставлено в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії.
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Топ коментарі
+19
даунбасский студент на госбюджете наверняка....
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21.05.2021 20:10
+18
Чьих родителей? 21 год человеку.
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21.05.2021 20:15
+7
Можна посилання на юридичний документ з вашим визначенням пострілу?
А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
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21.05.2021 21:32
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Родителей к штрафу!
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21.05.2021 20:07 Відповісти
Чьих родителей? 21 год человеку.
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21.05.2021 20:15 Відповісти
Ну да....а его в угол поставить...на горох)
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21.05.2021 20:20 Відповісти
На гречку.
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21.05.2021 22:29 Відповісти
Из пневмата горох с гречкой. В голову.
Согласен.
от же вы банда гуманистов!)
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21.05.2021 23:14 Відповісти
Але на кожну горошину крапати тріііішечки мастила)) дизелювання пострілу річ непогана)
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21.05.2021 23:30 Відповісти
Если калибр меньше 4,5 и начальная скорость пули ниже100 м/с, то какое это оружие? Или выше? Журналисты уже померяли?
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21.05.2021 20:08 Відповісти
Калібр якраз 4,5 (хоча існує пневматика і з більшим калібром), а початкова швидкість кулі в подібних рушниць від 280 м/с.
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21.05.2021 22:21 Відповісти
Ну так это выяснится в результате экспертизы профильными специалистами, а не в процессе написания статьи журналистом.
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22.05.2021 12:25 Відповісти
?..
щаз перезарядить неоружие и на колене хероя проверить.
нет, ну так его адвокат сразу и докажет, что с коленом все норм и это вообще не оружие)
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21.05.2021 23:15 Відповісти
А это умышленная попытка причинения вреда здоровью - низзя.
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22.05.2021 12:26 Відповісти
даунбасский студент на госбюджете наверняка....
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21.05.2021 20:10 Відповісти
Тириристы- по 15 лет!!
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21.05.2021 20:11 Відповісти
А может просто идиот?
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21.05.2021 20:11 Відповісти
освидетельствовать у психиатра и если вменяемый-вкатать ему статью за терроризм и посадить лет едак на надцать,може розуму прибавиться в колонии
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21.05.2021 21:47 Відповісти
В Держдепі США відмовилися від ідеї купити Мордовію Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД - Цензор.НЕТ 6947 Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД - Цензор.НЕТ 8695
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21.05.2021 20:13 Відповісти
В армію на перевиховання
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21.05.2021 20:13 Відповісти
Так он в армию (ну почти - в нацгвардию) и пытался попасть...
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21.05.2021 20:19 Відповісти
на фронт, на разминирование
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21.05.2021 21:48 Відповісти
В действиях подозреваемого НЕТ состава преступления ! Потому что :
- нет потерпевших
- это был НЕ ВЫСТРЕЛ ! Так как Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

Вменить НЕ ЧЕГО !
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21.05.2021 20:20 Відповісти
А если бы он кинул камнем или обмочил прохожих? Хулиганку пришить со штрафом. Может чего то поймет.
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21.05.2021 21:16 Відповісти
НЕТ там вообще ничего !? Никакого правонарушения !
А "если бы - да кабы "... - что тут сочинять... о том чего не было ?!
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21.05.2021 21:18 Відповісти
А нечего пугать ментов.... Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 935
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21.05.2021 21:29 Відповісти
Мда... менты наверно сильно обакекалиь...от спичесной петарды на балконе...
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22.05.2021 00:19 Відповісти
А я бы наказал. Таким пока рога не отобьют, будут быковать.
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21.05.2021 21:35 Відповісти
Максимум проф.беседа... И то - даже для этого нет законных оснований...
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22.05.2021 00:12 Відповісти
Читай 173КУАП.
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21.05.2021 22:51 Відповісти
как вы уже достали защитники быдлоты
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22.05.2021 04:49 Відповісти
Тебе еще ни чего просто так не впаяли ? Радуйся... Когда на тебя обратят внимания "сердобольные" ты тоже начнёшь искать защиты и будешь рад мне...
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22.05.2021 09:33 Відповісти
В тебе хоча б факультатив по юриспруденції є?
КУАП не трактується по парі слів зі статті. Пояснюю на пальцях
Стаття 173. Дрібне ***********
Дрібне ***********,
1) тобто нецензурна лайка в громадських місцях,
2) образливе чіпляння до громадян
3) та інші подібні дії, що порушують громадський порядок
4) (та інші подібні дії, що порушують) спокій громадян

Так зрозуміло?
Можу ще детальніше
музика голосно після 10ї вечора - це 4)
Голяком по вулиці - це 3)
Надзюрити під кущем у парку - це 3)
Мотоцикл без глушника після 10ї вечора - це 4)
Стріляти зі зброї з балкону в сторону будівлі - це 3).

Друга твоя помилка - він висунувся з вікна і його могли бачити інші громадяни - це вже не в приватній квартирі. Якби він стріляв з пневматики у себе в квартирі в глуху стіну, тоді то було б його приватною шизою.
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22.05.2021 04:52 Відповісти
С.ка, что ты мелишь ?
Высунулся он или не высунулся - он находился в КВАРТИРЕ !!!
а ВСЁ ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ - бред собачий !
Что касается "музика голосно після 10ї вечора - це 4)" - это вообще не 173, а 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

Иди проспись, пьянь
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22.05.2021 09:22 Відповісти
питання не в тому, що його могли бачити або ні.
Він міг побити вікна чи поранити людину - взагалі-то він це і намагався зробити, а те що йому це не вдалося з причин, що не залежать від його волі - це не знімає з нього відповідальності згідно нашого КК.
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23.05.2021 22:46 Відповісти
Це не та стаття.
Правильна з Кримінального Кодексу :

Стаття 296. ***********
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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23.05.2021 22:31 Відповісти
ст. 296 КК почитай, якщо зрозумієш.
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22.05.2021 07:47 Відповісти
1 -В квартире она не работает !

2- и САМОЕ главное - в его действиях НЕТ НИ КАКИХ признаков НИ КАКОГО правонарушения ! Это ваша больная фантазия !
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22.05.2021 09:16 Відповісти
хвора фантазія твоє існування
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23.05.2021 06:38 Відповісти
те, що він знаходився у квартирі не відміняє того, що порушення він скоїв ззовні квартири
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23.05.2021 22:33 Відповісти
СНАРУЖИ ? КАКОЕ НАРУШЕНИЕ !? НЕТ ТАМ НИЧЕГО !
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25.05.2021 15:17 Відповісти
стрілянина з вікна у місті - це не правопорушення???
Однако....
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23.05.2021 22:34 Відповісти
УЖЕ НЕ РАЗ писал , что НЕ БЫЛО НИКАКОГО "ВЫСТРЕЛА " !
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25.05.2021 15:16 Відповісти
Можна посилання на юридичний документ з вашим визначенням пострілу?
А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
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21.05.2021 21:32 Відповісти
Тебя на гугле забанили ?
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21.05.2021 23:46 Відповісти
Хулиганство - в квартире ? ))
Ага... щаЗ.. ! ))
Ты я вижу далек от каких-либо дел... !
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22.05.2021 00:06 Відповісти
Я може і делекий від справ але з формальною логікою у мене все гаразд
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23.05.2021 22:24 Відповісти
Не мелите ерунду, юрист доморощенный ну или на удалёнке обучалось
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21.05.2021 21:52 Відповісти
ВЕ-ЛИ-КО-ЛЕП-НО!!!
требую проведения слеждственного экперимента в исполнении подозреваемого (это в обязательном порядке!) и всех желающих юристов (... тоже в обязательном порядке). Значита так: сначала пол дня, все вышеназванные бухают, дрочат и считают ньютонметры на парсек в кубе, а во второй половине дня, на камеры или без них, подставляют глаза, локтевые и коленные суставы и прочие глотки под ствол заряженный этим НЕ выстрелом. И каждый лично убеждается в том, что он лично нихрена НЕ ранен. НЕ ранение фиксировать под роспись в присутствии нотариуса! Кто откажется подписывать - отправить на повторный эксперимент.
Как сядет солнце завезти на территорию эксперимента всех авторов этого "закона" и всех депутатов ВР, которые проголосовали за него. Этим пить и смеяться не давать - каждому стрелять в глаз без разговоров и прений.
И тут все сразу поймут разницу между законом и правом. За одно поймут... прочувствуют почему плохо, когда первое не совпадает со вторым.
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21.05.2021 23:23 Відповісти
Якщо калібр понад 4,5 і швидкість понад 100 м/с, то ст. 174 КУпАП.
Але від наших тупоголових прокурворів і "суддів", зациклених на совковій практиці "усе, що не 117-та, те 206-та", усього можна очікувати.
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24.05.2021 16:19 Відповісти
значит туда и служить пойдет)
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21.05.2021 20:21 Відповісти
Ну судя по твоему тексту - ты из дурки сбежал ! ))
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21.05.2021 23:45 Відповісти
как понять столичный печерск ? у нас столица город Печерск ? цензор але обоснуйте
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21.05.2021 20:44 Відповісти
Не тупі - "столичний Печерськ" = "Печерськ у столиці"
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21.05.2021 21:33 Відповісти
loster lost,заблудился? тебе надо на форум лингвистов!

все,всё правильно поняли (кроме тебя)
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21.05.2021 21:50 Відповісти
житель Печерска
Печерск - село в Смоленской области России, в Смоленском районе. Расположено в центральной части области в 7 км к северу от Смоленска между автодорогой М1 «Беларусь»
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21.05.2021 20:46 Відповісти
Грабли переломать тваренышу, и ходули!
Скорее всего еще одно малоросное быдло... Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 3903
Онижедети, млять, которые в Донецке бегали с рашистскими флагами за малую деньгу и в надежде на пломбир по 2-20...
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21.05.2021 20:54 Відповісти
Ну це не зброя. Та і з такої відстані з пневматики завдати шкоду не можливо. Дурень та й все
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21.05.2021 20:57 Відповісти
там скорее всего петарда была... поэтому они отсчет вели (но не угадали со временем ).и дымок пошел...
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21.05.2021 21:19 Відповісти
Не скажі - час від часу з'являється мразота, що любить постріляти з мєлкашкі по прохожих чи автівках.
Таке треба пресікати на корню
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21.05.2021 21:35 Відповісти
Он уже в реанимации?
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21.05.2021 21:02 Відповісти
кыньтэ його в вулык
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21.05.2021 21:13 Відповісти
Скока нацгвардейцев получило : инфаркт, инсульт, понос, нервный срыв, подало заявление на увольнение? Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 8689
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21.05.2021 21:31 Відповісти
хороший адвокат не оставит от этого дела (если оно будет) камня на камне
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21.05.2021 21:59 Відповісти
Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 6232. Сильно в цьому сумніваюсь. ********* адвокати просто переводять з 296ККУ в 173КУАП і на цьому все закінчується. Витягувати із 173КУАП - то марна справа.
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21.05.2021 22:46 Відповісти
далі з суддею по процессуальним моментам. запевняю вас, будь яка справа (за будь яким кодексом) розвалюється, якщо у вас притомний адвокат
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22.05.2021 14:28 Відповісти
если эта ватная личинка отделается легким испугом, тогда это будет прецедент. ПО такой логике и даунбасские впопучленцы могут на суде говорить, что они по нашим воинским частям в 2014 году стреляли боевыми, но ведь никого не убили или ранили, и доказать что именно их пуля в кого то попала невозможно
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22.05.2021 00:17 Відповісти
это не обязательно ватная личинка, но в целом с вашей логикой согласен. причем если люди нормальные, они просто полиняют на бабло, а если попочленцы, то будут кричать судье всякую хрень. И да, обязательно, проверить, на предмет переселенцев с Донбасса. Нормальные переселенцы с Донбасса скупили пол-Ирпеня, пол-Борисполя и четверть-Броваров, особо крутые - покупают квартиры в Киеве.

Но повторяю, уверен, это местные долбо**б-малолетка
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22.05.2021 14:41 Відповісти
Если стрелял в сторону мусоров, то есть шанс исправить ошибку...пострелять в сепаров пару лет))))
Если стреллял в украинских военных, то необходимо поработать на уранруде пару лет)))
СБУ АУ!!!!
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22.05.2021 00:20 Відповісти
пожурят и отпустят
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22.05.2021 01:31 Відповісти
вы серьезно? стрелял в сторону нацгвардии? мда, хлопушка и то в 10 сильнее стреляет....
я вот сегодня, кстати, пукнул в сторону офиса президента примерно, мб тоже задержат? Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 2841 Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС - Цензор.НЕТ 6410
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22.05.2021 03:13 Відповісти
Если запишешь на видео, как ты это делаешь, еще как задержат)
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22.05.2021 03:20 Відповісти
Ой лядь.... шо не новость то хохма. Да у меня рогатка мощнее этой свистоперделки, относящейся скорее к холодному оружию, чем к чему то вообще. Калибр не запрещен, ствол не нарезан. Кто вообще в дом пустил этих искателей правды?
Допускаю, что единственным аргументом может быть тот факт, что шлепнуть человека из такой штуки, все таки возможно. Переделав снаряд и помпу. Увеличив скорость, увеличится и проникновение.
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22.05.2021 03:19 Відповісти
Ну так за вбивство його не притягатимуть, а ********* тут явна
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23.05.2021 22:41 Відповісти
Так стріляв же без допомоги тепловізора! Втім якби так стрельнув в окупованому Донецьку, то міг би впіймати "Шмєля".ю
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22.05.2021 08:56 Відповісти
А еще нужно прилечь также тех, кто смеялся в сторону военизированной части а также, возможно, даже плевал у ту же сторону! Нацгвардия Украины - это вам не Росгвардия! Это, это, даже святее чем беременная икона...
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22.05.2021 09:31 Відповісти
в принципе, с такой высоты, если бы он бросил гранату, она бы долетела в расположение НГ. Но это было бы 100% террористический акт
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22.05.2021 14:45 Відповісти
Скорее всего граната взорвалась бы в воздухе - 4,2 секунды запал горит.
Вот только кому это в голову придет, если у него мозгов хватает обращаться с гранатой - разве шо Гадю с минометом на День милиции и внутренних войск...
терракит - это урон по максимуму, а не три обосравшихся мушкетера Национальной гвардии!
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22.05.2021 19:53 Відповісти
 
 