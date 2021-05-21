Встановлено особу 21-річного жителя Печерська, який із вікна стріляв у бік військової частини Нацгвардії, - МВС. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
Правоохоронці встановили особу правопорушника, який стріляв у бік військової частини Нацгвардії на столичному Печерську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.
Про подію стало відомо після опублікування відео в мережі інтернет. На відеоролику невстановлена особа з вікна багатоповерхівки стріляла в бік військової частини Національної гвардії України.
Командування військової частини зі свого боку також повідомило про інцидент у поліцію. Співробітники кримінальної поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце перебування того, хто стріляв. Правопорушником виявився 21-річний місцевий житель.
Як з'ясувалося, компанія молодих людей відпочивала у квартирі і при цьому один із хлопців вистрілив із пневматичної зброї з вікна в сторону військової частини. Таким чином хлопець вирішив похизуватися перед дівчатами.
У квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили пневматичну зброю, з якої було зроблено постріл. Зараз усіх учасників події доставлено в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин. Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Согласен.
от же вы банда гуманистов!)
щаз перезарядить неоружие и на колене хероя проверить.
нет, ну так его адвокат сразу и докажет, что с коленом все норм и это вообще не оружие)
- нет потерпевших
- это был НЕ ВЫСТРЕЛ ! Так как Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
Вменить НЕ ЧЕГО !
А "если бы - да кабы "... - что тут сочинять... о том чего не было ?!
Дрібне ***********, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян
С каких пор частная квартира - стала ОБЩЕСТВЕННЫМ МЕСТОМ !? ))
КУАП не трактується по парі слів зі статті. Пояснюю на пальцях
Стаття 173. Дрібне ***********
Дрібне ***********,
1) тобто нецензурна лайка в громадських місцях,
2) образливе чіпляння до громадян
3) та інші подібні дії, що порушують громадський порядок
4) (та інші подібні дії, що порушують) спокій громадян
Так зрозуміло?
Можу ще детальніше
музика голосно після 10ї вечора - це 4)
Голяком по вулиці - це 3)
Надзюрити під кущем у парку - це 3)
Мотоцикл без глушника після 10ї вечора - це 4)
Стріляти зі зброї з балкону в сторону будівлі - це 3).
Друга твоя помилка - він висунувся з вікна і його могли бачити інші громадяни - це вже не в приватній квартирі. Якби він стріляв з пневматики у себе в квартирі в глуху стіну, тоді то було б його приватною шизою.
Высунулся он или не высунулся - он находился в КВАРТИРЕ !!!
а ВСЁ ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ - бред собачий !
Что касается "музика голосно після 10ї вечора - це 4)" - это вообще не 173, а 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
Иди проспись, пьянь
Він міг побити вікна чи поранити людину - взагалі-то він це і намагався зробити, а те що йому це не вдалося з причин, що не залежать від його волі - це не знімає з нього відповідальності згідно нашого КК.
Правильна з Кримінального Кодексу :
Стаття 296. ***********
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2- и САМОЕ главное - в его действиях НЕТ НИ КАКИХ признаков НИ КАКОГО правонарушения ! Это ваша больная фантазия !
Однако....
А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
Ага... щаЗ.. ! ))
Ты я вижу далек от каких-либо дел... !
требую проведения слеждственного экперимента в исполнении подозреваемого (это в обязательном порядке!) и всех желающих юристов (... тоже в обязательном порядке). Значита так: сначала пол дня, все вышеназванные бухают, дрочат и считают ньютонметры на парсек в кубе, а во второй половине дня, на камеры или без них, подставляют глаза, локтевые и коленные суставы и прочие глотки под ствол заряженный этим НЕ выстрелом. И каждый лично убеждается в том, что он лично нихрена НЕ ранен. НЕ ранение фиксировать под роспись в присутствии нотариуса! Кто откажется подписывать - отправить на повторный эксперимент.
Как сядет солнце завезти на территорию эксперимента всех авторов этого "закона" и всех депутатов ВР, которые проголосовали за него. Этим пить и смеяться не давать - каждому стрелять в глаз без разговоров и прений.
И тут все сразу поймут разницу между законом и правом. За одно поймут... прочувствуют почему плохо, когда первое не совпадает со вторым.
Але від наших тупоголових прокурворів і "суддів", зациклених на совковій практиці "усе, що не 117-та, те 206-та", усього можна очікувати.
все,всё правильно поняли (кроме тебя)
Печерск - село в Смоленской области России, в Смоленском районе. Расположено в центральной части области в 7 км к северу от Смоленска между автодорогой М1 «Беларусь»
Скорее всего еще одно малоросное быдло...
Онижедети, млять, которые в Донецке бегали с рашистскими флагами за малую деньгу и в надежде на пломбир по 2-20...
Таке треба пресікати на корню
Но повторяю, уверен, это местные долбо**б-малолетка
Если стреллял в украинских военных, то необходимо поработать на уранруде пару лет)))
СБУ АУ!!!!
я вот сегодня, кстати, пукнул в сторону офиса президента примерно, мб тоже задержат?
Допускаю, что единственным аргументом может быть тот факт, что шлепнуть человека из такой штуки, все таки возможно. Переделав снаряд и помпу. Увеличив скорость, увеличится и проникновение.
Вот только кому это в голову придет, если у него мозгов хватает обращаться с гранатой - разве шо Гадю с минометом на День милиции и внутренних войск...
терракит - это урон по максимуму, а не три обосравшихся мушкетера Национальной гвардии!