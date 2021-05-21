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На Одещині подружня пара "педагогів" розбещувала дітей під виглядом дошкільної підготовки, - Нацполіція. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Біляївському районі Одеської області подружня пара під приводом індивідуальних занять з дошкільної підготовки здійснювала сексуальне насильство над дітьми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

‌53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки діток до школи. Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом". Однак, як виявилося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.

"Користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство. Свої "розваги" зловмисник знімав на мобільний телефон. Аби діти не розповіли батькам про розпусні "забавки", дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх", - говориться в повідомленні.

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Правоохоронці зібрали доказову базу щодо розбещення двох дітей, 2015 та 2017 років народження.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантів працівники поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.

Подружжю оголошено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно. Наразі до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Топ коментарі
+9
Тепер цього пєдагога будуть склонять в камері і знімати на мобільний На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2300
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21.05.2021 22:35
+6
На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9535 . Хворі люди . І їх дофіга в країні .
Ось такий ще приклад , зайшов на сайт до Дмитра Гондона , і що ж я бачу .? А бачу я дві "топ новини" , з найбільшою кількістю переглядів і обговорень , -
-1

"Молодо-горячо". Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе (97902 переглядів )

-2
"Володя одобряет показ кисок?", "Я х...ею. Замужняя баба". Дорофеева подняла платье и показала трусы (94211) На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3081 .
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/antikorrupcionnaya-prokuratura-hochet-konfiskovat-u-kivy-dengi-za-zhomovuyu-yamu-1554084.html
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21.05.2021 22:56
+4
Охотно верю, - деградация идёт полным ходом , это катастрофа !
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21.05.2021 23:12
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Тепер цього пєдагога будуть склонять в камері і знімати на мобільний На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2300
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21.05.2021 22:35 Відповісти
Пожилому мудаку явно не хватало "развлечений"...
До конца жизни он теперь "равлечениями" обеспечен.
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21.05.2021 22:48 Відповісти
Причому тут развлєчєнія? Продавали відео за великі гроші. Злочинний бізнес.
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21.05.2021 23:33 Відповісти
Вполне что он и будет склонять.
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21.05.2021 22:54 Відповісти
теперь он будет со шконки с 2 яруса об бетоный пол жопой прыгать, пока не здохнет !
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21.05.2021 23:07 Відповісти
они не доживут на пересылке 8горло чирк и точка..и никто ничего не видел отвернулись вовремя в противоположную сторону а камеры наблюдения запиликали сбоем...
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21.05.2021 23:17 Відповісти
не будут. это миф. там такие же сидят.
пример - Мохов,отсидел и вышел,никто ему ничего не делал там.
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21.05.2021 23:12 Відповісти
Да что у них с головой-то!!!???(((
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21.05.2021 22:55 Відповісти
Продавали відео за великі гроші. Злочинний бізнес. Все у них добре з головою.
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21.05.2021 23:33 Відповісти
таким бізнесом люди у яких нормально з головою не займаються, таки там вавка є.
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22.05.2021 07:31 Відповісти
На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9535 . Хворі люди . І їх дофіга в країні .
Ось такий ще приклад , зайшов на сайт до Дмитра Гондона , і що ж я бачу .? А бачу я дві "топ новини" , з найбільшою кількістю переглядів і обговорень , -
-1

"Молодо-горячо". Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе (97902 переглядів )

-2
"Володя одобряет показ кисок?", "Я х...ею. Замужняя баба". Дорофеева подняла платье и показала трусы (94211) На Одесчине супружеская пара "педагогов" развращала детей под видом дошкольной подготовки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3081 .
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/antikorrupcionnaya-prokuratura-hochet-konfiskovat-u-kivy-dengi-za-zhomovuyu-yamu-1554084.html
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21.05.2021 22:56 Відповісти
Охотно верю, - деградация идёт полным ходом , это катастрофа !
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21.05.2021 23:12 Відповісти
Чим багаті, тим і раді. Де Гордон, а де мораль На Одещині подружня пара "педагогів" розбещувала дітей під виглядом дошкільної підготовки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6636
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21.05.2021 23:21 Відповісти
Так тож Дмитрий Гардон. Ему можно "нижние пахи" показывать, он был допущен....к АН 124!
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22.05.2021 00:26 Відповісти
А как вы с трезвым умом можете обяснить коментарий обвинения,муж снимал на телефон извращения а жена манипулировала над детьми чтоб никто и ничего не сказал.Да ведь из таким обвинением можно социально уничтожить кого угодно хоть меня хоть и вас.Главное обвинить а доказвівать придется свою невиновность годами тем кого обвинили.Тем более что тот кто даже ложно обвинил не несе ни криминальной ни социальной ответственности а только получит несметное количество лайков за свою бубликацию.
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21.05.2021 23:37 Відповісти
А видео вам не доказательство ?
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21.05.2021 23:51 Відповісти
Я ніколи не зрозумію подібне.
Для чого існують збоченці ?
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21.05.2021 23:54 Відповісти
Видео,да не смешите мои подковы.В Украине видеофиксация без согласия того кого снимают является незаконной.Да и является видеосемка только уликой а не доказателством вины которую еще нужно доказать а видео обявить подделкой на экспертизу которой понадобятся года по которым истечет срок давности содесного преступления.Наглядный пример видеофиксация передачи миллионных всяток практически в прямом эфире.
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22.05.2021 00:01 Відповісти
фильм ужасов
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22.05.2021 01:28 Відповісти
оно, конечно, может быть, но может быть и нет.
месть, подстава и т.д.
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22.05.2021 05:20 Відповісти
а де гомосятина всяка з вересками, що це нормально, це природньо і таке інше, ну що ті дегенрати ще собі там придумали.
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22.05.2021 07:30 Відповісти
Гримасы диджитилизации....
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22.05.2021 08:16 Відповісти
Пришло время отстреливать уродов!
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22.05.2021 10:36 Відповісти
Підстава якась. Ну ще чоловік - маньяк, ладно. А то ж і жінка теж! Який у неї був інтерес брати в цьому участь??? Скоріше інтерес був у когось іншого - щоб не залишити її на волі, щоб вона чоловіка не витягла.
Комусь ці двоє перейшли дорогу і їх хочуть за це покарати. Як шиються справи в нас - можна навіть без діталей - давай гроші, я і на верблюда знайду кримінал.
Не вірю.
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22.05.2021 12:23 Відповісти
Чем страшнее лошь тем охотнее в неё верит народ!
Такие обвинения можно озвучивать только после суда!
Сам был в одной передряге когда депутат Верховной Рады напечатал статью в Украинской Правде с домашним адресом и подписью :как только таких земля носит (Типа призыв к расправе) генеральная прокуратура расследовала пол года и ничего не нашла . но попробуй подать в суд на депутата сам дураком станешь! ПРИМЕР

Подкинет мне МАТЕРИАЛЬЧИК ПРО ЖАДНОСТЬ ПОРОШЕНКО а то ничего не могу найти кроме обратного,а народ кричит жадный жадный жадный ****
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22.05.2021 15:44 Відповісти
А написал этотдепутат типа такое : Раз в гостинице жил особо опасный приступник то хозяин гостиницы с ним за одно!
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22.05.2021 16:02 Відповісти
 
 