На Одещині подружня пара "педагогів" розбещувала дітей під виглядом дошкільної підготовки, - Нацполіція. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Біляївському районі Одеської області подружня пара під приводом індивідуальних занять з дошкільної підготовки здійснювала сексуальне насильство над дітьми.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки діток до школи. Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом". Однак, як виявилося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.
"Користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство. Свої "розваги" зловмисник знімав на мобільний телефон. Аби діти не розповіли батькам про розпусні "забавки", дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх", - говориться в повідомленні.
Правоохоронці зібрали доказову базу щодо розбещення двох дітей, 2015 та 2017 років народження.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантів працівники поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.
Подружжю оголошено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно. Наразі до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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До конца жизни он теперь "равлечениями" обеспечен.
пример - Мохов,отсидел и вышел,никто ему ничего не делал там.
Ось такий ще приклад , зайшов на сайт до Дмитра Гондона , і що ж я бачу .? А бачу я дві "топ новини" , з найбільшою кількістю переглядів і обговорень , -
-1
"Молодо-горячо". Брежнева поделилась снимком с голым пахом времен начала работы с Меладзе (97902 переглядів )
-2
"Володя одобряет показ кисок?", "Я х...ею. Замужняя баба". Дорофеева подняла платье и показала трусы (94211) .
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/antikorrupcionnaya-prokuratura-hochet-konfiskovat-u-kivy-dengi-za-zhomovuyu-yamu-1554084.html
Для чого існують збоченці ?
месть, подстава и т.д.
Комусь ці двоє перейшли дорогу і їх хочуть за це покарати. Як шиються справи в нас - можна навіть без діталей - давай гроші, я і на верблюда знайду кримінал.
Не вірю.
Такие обвинения можно озвучивать только после суда!
Сам был в одной передряге когда депутат Верховной Рады напечатал статью в Украинской Правде с домашним адресом и подписью :как только таких земля носит (Типа призыв к расправе) генеральная прокуратура расследовала пол года и ничего не нашла . но попробуй подать в суд на депутата сам дураком станешь! ПРИМЕР
Подкинет мне МАТЕРИАЛЬЧИК ПРО ЖАДНОСТЬ ПОРОШЕНКО а то ничего не могу найти кроме обратного,а народ кричит жадный жадный жадный ****