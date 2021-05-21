На Одещині подружня пара "педагогів" розбещувала дітей під виглядом дошкільної підготовки, - Нацполіція. ВIДЕО

У Біляївському районі Одеської області подружня пара під приводом індивідуальних занять з дошкільної підготовки здійснювала сексуальне насильство над дітьми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

‌53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки діток до школи. Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом". Однак, як виявилося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.

"Користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство. Свої "розваги" зловмисник знімав на мобільний телефон. Аби діти не розповіли батькам про розпусні "забавки", дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх", - говориться в повідомленні.

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Правоохоронці зібрали доказову базу щодо розбещення двох дітей, 2015 та 2017 років народження.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантів працівники поліції, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.

Подружжю оголошено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно. Наразі до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.