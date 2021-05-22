УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12465 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоЗа кордоном Коронавірус і карантин
15 078 43
карантин (16095) Франція (1965) Макрон Емманюель (1050) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Президент Франції Емманюель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття в країні терас ресторанів під традиційне українське побажання "Будьмо!"

Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент і прем'єр Франції чашкою кави відзначили відкриття літніх терас у французьких ресторанах після послаблення карантину. ФОТОфакт

Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: "Будьмо!".

Із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Макроненко. Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 5971
показати весь коментар
22.05.2021 11:51
+19
Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 2511

..
показати весь коментар
22.05.2021 11:59
+17
Будьмо !
А гей, гей - забув ? Чи посоромивсь ? Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 8721
показати весь коментар
22.05.2021 11:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будьмо !
А гей, гей - забув ? Чи посоромивсь ? Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 8721
показати весь коментар
22.05.2021 11:51 Відповісти
А Ви ніколи не думали, що українці і французи мають спільне коріння?! Гадаєте, що Галли і Галичина випадковість?!
показати весь коментар
23.05.2021 09:36 Відповісти
Макроненко. Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 5971
показати весь коментар
22.05.2021 11:51 Відповісти
всегда знал , шо он алкан.....
показати весь коментар
22.05.2021 11:52 Відповісти
Вначале прочиталось "Аваков поднял бокал за открытие террас ресторанов во Франции". С другой стороны, Аваков,спонсор частного бизнеса во Франции, чего бы не поднять ему бокал.
показати весь коментар
22.05.2021 11:53 Відповісти
А мне прочиталось Быдло!. Пока очки не одел
показати весь коментар
22.05.2021 11:57 Відповісти
Да ты не понял. Ну ладно
показати весь коментар
22.05.2021 12:07 Відповісти
ну раз не понял-удаляю Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 8342
показати весь коментар
22.05.2021 12:08 Відповісти
Вместо Будьмо!
показати весь коментар
22.05.2021 12:05 Відповісти
зачем мендельшу убрали? - ну скучно же без дуры...
показати весь коментар
22.05.2021 11:54 Відповісти
Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 2511

..
показати весь коментар
22.05.2021 11:59 Відповісти
Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 853 Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 853 Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 853 Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 9968
показати весь коментар
22.05.2021 12:13 Відповісти
Наш Микрон придурковатее ихнего Макрона. Хоть в чем-то мы впереди всехо Мира!
показати весь коментар
22.05.2021 11:57 Відповісти
А где же видео?
показати весь коментар
22.05.2021 11:59 Відповісти
Живут французы хорошо - классные дома, чистые улицы, музеи, рестораны, цветы, хорошие авто
А в Украине люди хвастают , что не ходят в рестораны, что не имеют хороших ( и даже плохих) авто , возмущаются грязными улицами и не садят у своих домов цветы.

ПРОСТО БОЛЬШЕВИКИ ВЫРАСТИЛИ БОЛЬШУЮ МАССУ ЛЮМПЕНОВ , а средний класс дескридитировал .
показати весь коментар
22.05.2021 12:10 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ НОВУЮ ИДЕЮ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ УКРАИНЦЕВ
БОРЬБА С ЛЮМПЕНИЗАЦИЕЙ НАЦИИ - то есть ДЕЛЮМПЕНИЗАЦИЯ
Суть проблемы - раша усиленно превращала украинцев в люмпенскую нацию ( в нацию генетически нищих ) . А ведь украинцы были всегда зажиточными
И лозунг НА КОНЯ у украинцев отличался от лозунга НА ПОСОШОК у кацапов .
Но заселяя кацапами территорию Украины и вывозя украинцев в Сибирь и уничтожая украинцев , империя старалась опустить генетику украинцев до уровня нищих кацапов.

Чем опасна люмпенизация - людям в голову не приходит проанализировать и сравнить жизнь в Европе и жизнь в Украине . Во первых - бедные в Европу просто не ездят . А из сейчас минимум 70% в Украине

И потому так легко на украинцах зарабатывать и спекулировать
Пример - 200 гр сыра grana podano ( типа пармезана) стоит в ЕС - 2 евро ( 70 гр) , в Украине за 70 гр можно купить где-то 100 гр, то есть в два раза, ВОПРОС - а почему такая цена ? В чем дело ? В спекуляции , процентах банка, растаможке ? Но вопрос задать некому, бо народ доведён до люмпенов и денег на эти вещи просто нет
показати весь коментар
22.05.2021 12:11 Відповісти
Золотые слова. Еще можно добавить когда у люмпенов появляются гроши, то они в свои дома ставят двух метровые заборы-пентогоны из листа профнастила
показати весь коментар
22.05.2021 12:19 Відповісти
Тому що показуха це святе!
показати весь коментар
22.05.2021 12:26 Відповісти
французы живут хорошо?? вы в париже были?? помойка еще та. Шум, гам, загазованность, и возле трасс и летящего потока машин -летние террасы и люди кушают...За негров, хватающих за руки и арабов, целые негр. кваратлы я вообще молчу.
Единственная страна мира, вернувшись из которой я сказал - туда больше ни ногой. Только по жизненным показаниям. Кстати до короны, пришло приглашение по работе поехать - отказался.
И не хвастают в Украине люди той чушью, что вы написали.
показати весь коментар
22.05.2021 14:59 Відповісти
А почему Вы судите о французах о Париже ? Вы в других городах Франции не были 😀
показати весь коментар
22.05.2021 16:56 Відповісти
дурницi. все рiвно, що побувавши на Хрещатику чи Майданi Незалежностi, думати, що вся Україна саме така, а вона рiзна, в багатьох мiсцях чудова...
Та й в самому Парижi повно чудових мiсць.
показати весь коментар
22.05.2021 21:45 Відповісти
Ну это, кто что видит. Париж прекрасный город, архитектура, Лувр, кафешки,сама атмосфера города. Полно арабов, негров это да, но не это мне запомнилось. Мой сын с радостью ездит в Париж в коммандировки.
показати весь коментар
22.05.2021 22:05 Відповісти
Французы говорят о Украине уважительно: Украина себя сама кормит. Но это не долго. Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично" А ведь гадёныш Коломойского знает : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
показати весь коментар
22.05.2021 12:30 Відповісти
Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 5357
показати весь коментар
22.05.2021 12:39 Відповісти
Так, говорите, было обещано народовластие, каждый украинец президент, референдумы? Обещать не значит жениться-отвечают слуги народа Коломойского."Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов."/ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Т.е. хрен вам а не референдум.
показати весь коментар
22.05.2021 12:58 Відповісти
А Франция себя не кормит? Вы бы структуру ее ВВП посмотрели Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 6714
показати весь коментар
23.05.2021 10:59 Відповісти
А Франция себя не кормит? -Конечно, кормит. Французы, в основном, о Украине знают немного - о Чернобыле и что в Украине хорошая земля. ВВП . Иван Петрович Сидоров во Франции был и так, погулять, и по делам. С учётом его рекомендации, основанной на опыте Франции, а также рекомендаций других инженеров, было принято решение КМ, которое несколько лет назад здесь обсуждалось.
показати весь коментар
23.05.2021 11:55 Відповісти
Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 2668
показати весь коментар
22.05.2021 12:39 Відповісти
У Франции другой флаг.
Чтоб больше вы не путали - на вашей картинке флаг раши.
Ззапомнить легко - их флаг отражает их суть:
КГБ (красный, голубой, белый)
показати весь коментар
22.05.2021 12:56 Відповісти
Или ещё один способ запомнить цвета запоребриковского флага: водка белая, небо синее, морда красная...
показати весь коментар
22.05.2021 13:23 Відповісти
Для початку, хоч президенти почали відрізняти українців від небратів.
показати весь коментар
22.05.2021 12:43 Відповісти
Вечером того же дня любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе поціновувачу грудей стареньких бабусь Макрону, заботливо наставляя на путь истинный:
- Эмманюэльчик, ты уже большой мальчик, чтобы поднимать всякую гадость. Пусть бы себе валялся тот бокал там, где валялся. Не знаю, кто такой этот "Будьмо!", но у тебя что? Своих бокалов мало?
показати весь коментар
22.05.2021 13:02 Відповісти
тетка уходит - задыхается....
38 индусов ей ноги трут...
показати весь коментар
22.05.2021 14:12 Відповісти
може у индусни ето такое своеобразное - та дохни уже?
показати весь коментар
22.05.2021 14:16 Відповісти
при всей моей нелюбви к Макрону после его позорной поездки на ЧМ в россию по футболу, тут должен отдать уважение. Как он распознал наше слово? Откуда?
Женщине, громко его крикнувшей - отдельный респект. Мне бы в голову не пришло такое крикнуть президенту франции.
показати весь коментар
22.05.2021 15:02 Відповісти
Видео недоступно!
показати весь коментар
22.05.2021 21:25 Відповісти
Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 1234
показати весь коментар
22.05.2021 23:48 Відповісти
Эпоха клоунов
показати весь коментар
23.05.2021 08:13 Відповісти
 
 