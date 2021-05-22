Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття в країні терас ресторанів під традиційне українське побажання "Будьмо!"
Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).
Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: "Будьмо!".
Із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.
Будь ласка, зачекайте...
А гей, гей - забув ? Чи посоромивсь ?
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А в Украине люди хвастают , что не ходят в рестораны, что не имеют хороших ( и даже плохих) авто , возмущаются грязными улицами и не садят у своих домов цветы.
ПРОСТО БОЛЬШЕВИКИ ВЫРАСТИЛИ БОЛЬШУЮ МАССУ ЛЮМПЕНОВ , а средний класс дескридитировал .
БОРЬБА С ЛЮМПЕНИЗАЦИЕЙ НАЦИИ - то есть ДЕЛЮМПЕНИЗАЦИЯ
Суть проблемы - раша усиленно превращала украинцев в люмпенскую нацию ( в нацию генетически нищих ) . А ведь украинцы были всегда зажиточными
И лозунг НА КОНЯ у украинцев отличался от лозунга НА ПОСОШОК у кацапов .
Но заселяя кацапами территорию Украины и вывозя украинцев в Сибирь и уничтожая украинцев , империя старалась опустить генетику украинцев до уровня нищих кацапов.
Чем опасна люмпенизация - людям в голову не приходит проанализировать и сравнить жизнь в Европе и жизнь в Украине . Во первых - бедные в Европу просто не ездят . А из сейчас минимум 70% в Украине
И потому так легко на украинцах зарабатывать и спекулировать
Пример - 200 гр сыра grana podano ( типа пармезана) стоит в ЕС - 2 евро ( 70 гр) , в Украине за 70 гр можно купить где-то 100 гр, то есть в два раза, ВОПРОС - а почему такая цена ? В чем дело ? В спекуляции , процентах банка, растаможке ? Но вопрос задать некому, бо народ доведён до люмпенов и денег на эти вещи просто нет
Единственная страна мира, вернувшись из которой я сказал - туда больше ни ногой. Только по жизненным показаниям. Кстати до короны, пришло приглашение по работе поехать - отказался.
И не хвастают в Украине люди той чушью, что вы написали.
Та й в самому Парижi повно чудових мiсць.
Чтоб больше вы не путали - на вашей картинке флаг раши.
Ззапомнить легко - их флаг отражает их суть:
КГБ (красный, голубой, белый)
- Эмманюэльчик, ты уже большой мальчик, чтобы поднимать всякую гадость. Пусть бы себе валялся тот бокал там, где валялся. Не знаю, кто такой этот "Будьмо!", но у тебя что? Своих бокалов мало?
38 индусов ей ноги трут...
Женщине, громко его крикнувшей - отдельный респект. Мне бы в голову не пришло такое крикнуть президенту франции.