Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна. ВIДЕО бою
Відео Цензор.НЕТ Спорт
Українець Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) став чемпіоном Європи з карате. Крім того, що це його перше чемпіонство в кар'єрі, це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tribuna.com.
Горуна у фіналі переміг 11-разового чемпіона Європи азербайджанця Рафаеля Агаєва - 3:1.
Чоловіки до 75 кг:
1. Станіслав Горуна (Україна);
2. Рафаель Агаєв (Азербайджан);
3. Ной Бітч (Німеччина);
3. Енес Гарібовіч (Хорватія)
Крім золота, в активі Горуни також два срібла і дві бронзи ЧЄ.
Топ коментарі
+33 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар22.05.2021 17:52
+20 Саша777
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+11 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар22.05.2021 18:05
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Эх.
Да и мужики в баскет нормально играли, пока за дело не взялись беня с мойшей.
Семки ,сігаретки, півко, сила 🤣
Я глаза поднимаю -- а вокруг него 4 персоны пытаются с асфальта поднятья -- причём, все одновременно... ...так и не поднялись...
Трудное киевское детство, середины 70хх. ... -- до сих пор дрожу...*)