Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна. ВIДЕО бою

Українець Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) став чемпіоном Європи з карате. Крім того, що це його перше чемпіонство в кар'єрі, це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tribuna.com.

Горуна у фіналі переміг 11-разового чемпіона Європи азербайджанця Рафаеля Агаєва - 3:1.

Чоловіки до 75 кг:

1. Станіслав Горуна (Україна);

2. Рафаель Агаєв (Азербайджан);

3. Ной Бітч (Німеччина);

3. Енес Гарібовіч (Хорватія)

Крім золота, в активі Горуни також два срібла і дві бронзи ЧЄ.

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