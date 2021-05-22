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Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна. ВIДЕО бою

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Українець Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) став чемпіоном Європи з карате. Крім того, що це його перше чемпіонство в кар'єрі, це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tribuna.com.

Горуна у фіналі переміг 11-разового чемпіона Європи азербайджанця Рафаеля Агаєва - 3:1.

Чоловіки до 75 кг:

1. Станіслав Горуна (Україна);

2. Рафаель Агаєв (Азербайджан);

3. Ной Бітч (Німеччина);

3. Енес Гарібовіч (Хорватія)

Крім золота, в активі Горуни також два срібла і дві бронзи ЧЄ.

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Топ коментарі
+33
ВІТАЄМО !!!
Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна - Цензор.НЕТ 8876

.
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22.05.2021 17:52
+20
Це карате пародия на боевой Гопак
Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 6143 Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 2016
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22.05.2021 18:07
+11
Так тримати ,козарлюга!!! Слава Україні! !!!)))
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22.05.2021 18:05
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А куда тебе сперва кончить - в твое очко или тебе защеку
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22.05.2021 20:37 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна - Цензор.НЕТ 8876

.
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22.05.2021 17:52 Відповісти
На мою думку, достойно виступили обидва! Без ненавісті, справжній спорт, приємно дивитись!
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23.05.2021 17:08 Відповісти
А раньше наши девки в баскет и гандбол как шпилили...
Эх.
Да и мужики в баскет нормально играли, пока за дело не взялись беня с мойшей.
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22.05.2021 18:01 Відповісти
І зараз наши красуні чорнобриві козарлюг позаду тримают !!!)))
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22.05.2021 18:07 Відповісти
пародия на каратэ. Танцы с прыжками. Бокс в разы зрелищнее и главное практичней.
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22.05.2021 18:03 Відповісти
Це карате пародия на боевой Гопак
Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 6143 Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 2016
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22.05.2021 18:07 Відповісти
боевой гопак не практичен, так и капоэйра, для развития физ.силы, выносливости, реакции да, но в обычных житейских ситуациях таких мастеров уделывали обычные уличные хулиганы.
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22.05.2021 18:10 Відповісти
Искусство боя-это философия.Мастеру не обязательно прыгать и проявлять все знания и навыки обретённые на своём Дао.Достаточно одного точного удара,щоб парализовать противника.В реальной ситуации,мастер конечно прыгать не будет.А одним ударом с наименьшей затратой сил,отключит свет противнику.Прыгать удел молодых и борзых. Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 9597
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22.05.2021 18:19 Відповісти
насчет философии согласен. это своего рода религия. Учит быть человеком или на крайняк бить плохих человеков. Лучший бой это избежать боя, вроде бы так постулатах восточных единоборств.
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22.05.2021 18:24 Відповісти
Типо того.Ну как избежать?Не избежать,а вывести противника в нужную точку.У викингов например, наоборот считалось избегать боя последним делом.Другая философия.На востоке другое отношение.Вот как ты сказал"Лучший бой это избежать боя",но с дополнением остаться при своих Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 8631
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22.05.2021 18:52 Відповісти
Вот например ситуация"Лучший бой это избежать боя",хорошо показана в фильме"Остров дракона"Брюса Ли.Когда он плыл на корабле на остров к нему подошёл молодой и борзый с наездом.Брюс Ли ему ответил,шо на корабле неудобно.Но есть маленькая лодка,на которой мы сможем отплыть к острову,где сразимся.Молодой и борзый восторженно и в предвкушении прыгает в лодку,а Брюс Ли отвязывает лодку от корабля.И молодой весь путь, под хохот всего корабля,мотыляется матюкаясь в лодке за кораблём.Это примерно тоже самое,що Украина делает с Рашкой.Когда матюкающийся Мордор под хохот мирового сообщества,борзо матюкается в положении"Один на льдине" гребя на привязи за кораблём Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 1654
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22.05.2021 19:04 Відповісти
"Бойовий гопак" створив у 1980-х Володимир Пилат на основі танців Гопак і Метелиця. До чого тут бойове містецтво козаків? Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 3783

Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 2624
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22.05.2021 23:57 Відповісти
... нууу та даа, бойові ******** це взагалі жах для всіх спортсменів.
Семки ,сігаретки, півко, сила 🤣
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22.05.2021 18:24 Відповісти
Вчи ітосрію! Кращою пішою армією тогочасного світу були козаки. Королівські двори Європи для особистої охорони наймали саме козаків. Для основних битв також наймали козаків. Наприклад багатолітня війна Англії та Франції вирішилась, коли король Франції найняв козаків і козаки взяли неприступну фортецю Дюнкерк, яка була рік в облозі яку не могли взяти французькі війська за 2 дня без втрат.
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22.05.2021 22:21 Відповісти
Не скажи... ...Саня каратэк был, а я боксёр -- попали в замес у Кислородного завода с шестью быками. Пока я двоих укладывал, Саня меня от четверых освободил!
Я глаза поднимаю -- а вокруг него 4 персоны пытаются с асфальта поднятья -- причём, все одновременно... ...так и не поднялись...
Трудное киевское детство, середины 70хх. ... -- до сих пор дрожу...*)
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22.05.2021 19:26 Відповісти
Так тримати ,козарлюга!!! Слава Україні! !!!)))
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22.05.2021 18:05 Відповісти
Молодца!!!
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22.05.2021 18:05 Відповісти
Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 8997
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22.05.2021 18:14 Відповісти
это какие то бальные танцы, а не карате
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22.05.2021 18:17 Відповісти
Не танцы, там ахтунг...
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22.05.2021 19:35 Відповісти
Это шотокан, со стороны самообороны вещь абсолютно никакая так как безконтактный вид, а есть киокушин, там другое дело
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23.05.2021 08:43 Відповісти
тогда уж лучше балет
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23.05.2021 08:48 Відповісти
Жаль шо не лаптеухому навешал. Азербайджанцы наши друзья.
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22.05.2021 18:18 Відповісти
Хаахах та это друзья лаптеногих тоже. Азер наверно укололся спутником которые им сейчас параша поставляет
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22.05.2021 19:04 Відповісти
Молодец!
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22.05.2021 18:23 Відповісти
Красава. Высокомерного гордого азера на место поставил
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22.05.2021 18:52 Відповісти
Черножопых надо ставить не на место, а сразу раком. Потому, что они иного не понимают своим скукоженным мозжечком.
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22.05.2021 19:37 Відповісти
Недавно из за спора о том что азерам и туркам помогает россия. Они заявили что Украине ничего не способна сделать и что дроны байрактар спасают мою жопу от роиси....
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22.05.2021 19:42 Відповісти
Также заявляли что все мужики в стране у нас алкаши и слабаки. И вечно хваляться как наташек имеют))))
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22.05.2021 19:46 Відповісти
Ишаков они семейных имеют, а не наташек.
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22.05.2021 19:52 Відповісти
Да я бы уделал этих клоунов печальных обоих в 6 сек. Тем более, что под конец эти типа каратисты перешли на оральный секс - один другому явно пытался присунуть за щеку. Я такой типа "спорт" не смотрю. Ахтунг!
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22.05.2021 19:15 Відповісти
Этот азер самый крутой и титулований чемпион по карате возможно за всю историю, его чесно победить это как Тайсона или Али уложить на пике их формы, смотрел недавно махач с этим азером в фулконтакте, у него реально характер чемпиона.
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22.05.2021 19:19 Відповісти
Да я сам его могу на ринге за 5 минут довести до кондиции, когда этого азера можно в очко долбить свободно.
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22.05.2021 19:32 Відповісти
В детстве у нас было три подростковых банды - борцы, боксеры и каратисты с ушистами. Я был с боксерами. С борцами мы были на равных, а каратистов гоняли и мы и они.
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22.05.2021 19:34 Відповісти
Это шотокан, херня полная, а есть киокушин, вот там погонять кого-то будет проблематично, так как охватить можно по самое не хочу
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23.05.2021 08:40 Відповісти
там с боксом трудно пролезть, будут ногами жестко встречать на пуская в ближний
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23.05.2021 12:52 Відповісти
100%, хороший киокушиновец серьёзный противник
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23.05.2021 18:27 Відповісти
Бой бомжей за гаражами и то зрелищнее
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22.05.2021 19:41 Відповісти
Нет надежней каратэ чем за поясом ТТ. Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 933
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22.05.2021 20:14 Відповісти
З голими п'ятами на шаблю?
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23.05.2021 22:07 Відповісти
Цензор ! А Вам не здається що відео бою не те ?!?!
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22.05.2021 20:57 Відповісти
В ютубе есть видео старого карате, для сравнения...Ну, не интересно....
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22.05.2021 21:47 Відповісти
да простят меня спортсмены, но это какая-то чушь, а не карате Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна - Цензор.НЕТ 4427
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23.05.2021 01:21 Відповісти
Это даже чушью трудно назвать, к карате это недоразумение имеет отношении только названием и одеждой(кимоно), настоящее полноконтактное карате это киокушин, вот там да, рубятся не подетски, а это танцы с криками
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23.05.2021 08:38 Відповісти
Вітання зі Львова нашому переможцю.
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23.05.2021 08:43 Відповісти
Это не карате, а цирк. Плюс у нас куча призеров по Киокушин, не только в Европе, но и в Японии и в мире
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23.05.2021 10:46 Відповісти
Вот именно!!! А в Украине, вместо того, чтобы развивать и поддерживать киокушин, таскаются с этой хрень, а самое плохое, что люди смотрят на эту чепуху и думают, что карате это танцы и предпочитают бокс и борьбу
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23.05.2021 18:31 Відповісти
вялотекущее ...шо то такое
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24.05.2021 18:31 Відповісти
 
 