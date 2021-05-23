"Ти в Україні зараз перебуваєш, ти зрозумів? Ти в Україні!" - у Києві правоохоронці жорстко затримали білоруського активіста Маркелова за акцію із гноєм під посольством РБ.ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Білоруського активіста Петра Маркелова, який вже кілька місяців живе в Україні, затримали під час спроби провести перформанс біля посольства Білорусі в Києві. Він збирався перекинути через паркан кілька мішків із гноєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода - Білорусь".
Під час затримання Маркелов кричав, що цією акцією він хотів привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті політв'язня в тюрмі.
Представники Національної гвардії жорстко затримали активіста, повалили його на землю і вдягли наручники. Один із гвардійців неодноразово кричав на Маркелова, що його депортують за порушення громадського порядку.
"Ти в Україні зараз перебуваєш, ти зрозумів? Ти зрозумів мене? Ти в Україні перебуваєш!" - кричав силовик.
"У Білорусі на вулиці Окрестіна пройшли 50 тисяч громадян. Це проти посольства і білоруської влади, а не проти України", - спробував пояснити білоруський активіст.
Пізніше стало відомо, що в поліції склали протокол на Маркелова за дрібне хуліганство і відпустили. А охорону посольства Білорусі було посилено.
Водночас представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець пізніше назвав висловлювання свого співробітника на адресу активіста і пропозиції поїхати в Білорусь емоційними.
"Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації", - сказав він.
Володимир Швець додав, що раніше всі акції, що проводилися білоруською діаспорою, були спокійними і без ексцесів. "У нас завжди були конструктивні відносини з білорусами, які проводять акції протесту біля посольства".
Петро Маркелов - активіст Молодіжного блоку. Він брав активну участь у виборчих кампаніях у Білорусі як кандидат, довірена особа і спостерігач. Виступав за легалізацію марихуани. Брав участь в акціях протесту.
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не надо подонков в форме оправдывать,
это ублюдок в голубом берете, мразь,
а ты похоже тоже мусорок
ну тупой этот Швец !
написано же "перформанс"
мелкая провокация - это когда молотовым зашиворот
соскучились, что-ли ?
Na Ukraine natshal govorit po moemu Putin, ranshe govorili v Ukraine
Шана гвардії, хлопці зробили свою роботу як слід. Вони ж охороняють посольство. А якщо в мішку бомба і це теракт наприклад? Одне погано: їм не слід було відкривати рота, щоб кацапською казати "на Украінє". Язик мій - ворог мій(с), воістину.
не надо тут мусорскую пропоганду разводить
мусор он и есть мусор, скот ублюдочый
да и вы, похоже, с мусорских рук кормитесь,
вместе с этой гнилью в голубых беретах,
не стыдно тут такое писать ?
PS: Територія білоруського посольства, вважається територією Білорусії!
мусорском отбросе и подонке
так что пишите так, как вашЫ хозява
требуют - " на Украине "
может дадут голубую кепку померять,
ну и может с наворованного у Народа Украины обломится,
не надо про " не спромоглося ", разгоаор о подонке
под присягой , а не о белорусе,
подонее, охраняющем мразей, которым в Украине не место,
хотя что объяснять , деньги не пахнут,
тут вы и я сходимся во мнениях,
к сожалению ....
у его мразей офицеров вопросов нет ....
"на Украине"
так порешали аваковские братки в голубых беретах,
нажратые и одетые за счёт лохов-сограждан
Почему они нарушают закон?
Куда тем белорусским мусарятам до украинских ушлепков, которые СТРЕЛЯЛИ в упор в людей на Майдане.
Эти толстожопые не хотят работать. У них есть латентное или явное желание мучить людей, издеваться над людьми. То есть - это палачи по натуре. Они накими не стали. Такими они выросли в своих жлобковато-рагыльских необразованных семьях.
Именно на их толстых загривках власть и держиться. Мерзость и лайнище ужасное, эти мусорги.
відреагують ті, хто обурюються діями нацгвардійців, якщо якийсь патріот РФ, що
знаходиться на території України і невдоволений політикою США, принесе мішок «навоза»
і кине його до посольства США? Мабуть білорусам потрібно було не квіточки
дарувати своїм силовикам під час протестів.
рулят мусора в голубых и малиновых кепках
За похлебку пасть порвет.