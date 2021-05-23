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обстріл (21024) Донбас (21733) Бутусов Юрій (3126)

Жителю обстріляного вранці найманцями РФ будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Рано-вранці 22 травня найманці РФ зруйнували будинок 81-річного жителя села Піски Василя Бурмістрова.

"Дідусь вранці встав приготувати собі сніданок, рух у будинку помітили і одразу завдали удару", - зазначає у фейсбуці  головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Воїни 58-ї бригади Іван Мирний і Сергій Варакін, які приїхали на допомогу старому, опублікували у фейсбуці відео, на якому той розповідає подробиці події.

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"Російські окупанти продовжують постійні обстріли, у разі виявленні руху навіть у населених пунктах б'ють на ураження прямо по домівках, не звертаючи уваги на мирних українців. Хто тепер компенсує збитки і відновить будинок Бурмістрова? Як зупинити постійні обстріли українських громадян на українській землі, якщо навіть мирних жителів не можна захистити від цього постійного терору?" - запитує Бутусов.

Нагадаємо, вранці 22 травня російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6:55 у двір одного з місцевих жителів влучила міна. Вибуховою хвилею були вирвані ворота і пошкоджено огорожу.

Господар вибіг у двір, щоб подивитися, що сталося, і саме цим врятував собі життя, адже наступна міна влучила в будинок. Вона пробила дах і здетонувала на горищі, унаслідок чого було зруйновано стелю вітальні і пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку.
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Топ коментарі
+22
мрази кацапские
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22.05.2021 20:52
+12
Благали "Русский мир" прийти ,він прийшов ,в усій красі з усіма принадами !!!))
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22.05.2021 21:03
+10
То есть кацапня стреляет по тем жилым домам, в которых заметили движение. Как это по-братски! Скучно им просто по домам отстреляться, надо еще укропчика поджарить. Кто еще в нашей стране считает их братьями. Зебиратели и свидетели опозажопы, в рядах которых появился кандидат яйцечесательных наук?
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22.05.2021 21:21
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мрази кацапские
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22.05.2021 20:52 Відповісти
Благали "Русский мир" прийти ,він прийшов ,в усій красі з усіма принадами !!!))
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22.05.2021 21:03 Відповісти
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 2893 Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 216
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22.05.2021 21:13 Відповісти
Они все ждали что будет как в Крыму) Еще в конце 14-го, многие из них кричали что наша армия помешала их планам) Это сейчас у них амнезия на эту тему.)
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22.05.2021 21:17 Відповісти
То есть кацапня стреляет по тем жилым домам, в которых заметили движение. Как это по-братски! Скучно им просто по домам отстреляться, надо еще укропчика поджарить. Кто еще в нашей стране считает их братьями. Зебиратели и свидетели опозажопы, в рядах которых появился кандидат яйцечесательных наук?
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22.05.2021 21:21 Відповісти
Тактика обдолбенців та Хамас,один до одного,ховатись в житлових кварталах,школах та гатити по житловим кварталам !!! Кремлівська школа ,кремлівські курси "Вистрел" !!!!)))
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22.05.2021 21:39 Відповісти
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 7965
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22.05.2021 21:23 Відповісти
Не ваша смерть, дядьку. Та як же гидко розуміти, що для "найлевічайшего" це ніщо. "Перемирье продолжается". Сепари і терористи не постраждали.
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22.05.2021 21:28 Відповісти
Изя, и как тебе эта хохма с яйцами?
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22.05.2021 21:32 Відповісти
На зависть Ахметову и настоящему «Шахтарю»
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 6734
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22.05.2021 21:33 Відповісти
Пощастило діду
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22.05.2021 21:40 Відповісти
В том, что жив остался - да. Но в таком возрасте восстанавливать дом... Дед молодец - не унывает, у таких все получится.
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22.05.2021 23:42 Відповісти
Жителю обстріляного вранці будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд - Цензор.НЕТ 7812.
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22.05.2021 22:00 Відповісти
Рассказ, в основном про то, как он готовил салат и тот момент, когда салат почти был готов( осталось два яйца дорезать) эти твари расхерачили дом, вместе с салатом. Дед позитивный, класс.
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22.05.2021 22:11 Відповісти
А дідуля ще живчик, і більш-менш тямить, що сталося і про що говорить. Цікаво, чи він усвідомлює, чия була міна і ким випущена.
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22.05.2021 23:04 Відповісти
Могу ошибаться, но он вроде единственный житель в Песках еще со времен боев за ДАП. Поселок разваленный в хлам и вряд ли туда с тех пор кто-то возвращался.
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22.05.2021 23:42 Відповісти
ничего страшного, на Украине есть ублюдочная нацгвардия, она
всех врагов ***** скрутит и депортирует, подонки в голубых беретах
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23.05.2021 07:07 Відповісти
!
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01.06.2021 02:04 Відповісти
 
 