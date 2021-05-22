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"Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Кілька днів тому на вулиці Івана Сірка в Києві сталася аварія з участю бетонозмішувача і пішохода.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ..

Він уточнив, що водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїжджу частину прямо перед автомобілем, паралельно розмовляючи мобільним телефоном. До пішохідного переходу було 30-40 метрів.

Постраждала зазнала травм - її відвезли в медичний заклад.

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"Користування гаджетами, порушення правил дорожнього руху, неуважність на дорозі. Тут є цілий букет. На жаль, дорога часто не вибачає неуважності і легковажності.

Щоб уникнути подібних ситуацій, нагадую, що пішоходам забороняється:

- переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

- виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

- раптово виходити, вибігати на проїжджу частину, зокрема на пішохідний перехід;

- затримуватися і зупинятися на проїжджій частині, якщо це не пов'язано із гарантуванням безпеки дорожнього руху.

Будьте відповідальними на дорозі!" - закликав Білошицький.

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Топ коментарі
+68
К счастью не посадят, тут классический вариант идиотизма, нарушения ПДД заснятый на камеру. Водиле повезло.
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22.05.2021 23:08
+52
Гражданка была вне его поля видимости. Чтобы ее увидеть он должен привстать. Нет его вины.
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22.05.2021 23:04
+37
Ще і по телефону теревенила. І не туди дивилась.
Я в шоці з таких курок..
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22.05.2021 22:51
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А, Вівця-У-Смартфоні. Ще одна категорія пошукачів Премії Дарвіна.
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23.05.2021 13:01 Відповісти
"Я йду - і нехай увесь світ зачекає"..(
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23.05.2021 14:20 Відповісти
Если бы водила понимал, что стоит на переходе, то смотрел бы вокруг, и не щёлкал.
И если курица там остановилась, то посигналил так, чтобы обмочилась.
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23.05.2021 14:39 Відповісти
Водитель Ланоса, начавший тормозить и не пропустивший курицу на пешеходном переходе, совсем не виноват?
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23.05.2021 15:09 Відповісти
ПРЕМІЯ ДАРВІНА ЧЕКАЄ ІДІОТКУ "Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві - Цензор.НЕТ 995
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23.05.2021 18:51 Відповісти
Она жива осталась?
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23.05.2021 19:41 Відповісти
тут падаль пишет , шо низзя также ребенка водителя задавить "Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві - Цензор.НЕТ 7315
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23.05.2021 20:55 Відповісти
Пощастило, що тупа куриця не потрапила прямо під колеса і вижила.
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23.05.2021 21:32 Відповісти
Водила ж не зверь какой давить девушку с киевской регистрацией - наехал аккуратно.
Может, он вообще с ней заигрывал ? "Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві - Цензор.НЕТ 2705
Теперь они познакомятся и после разбора полётов заделают ещё 2-3 таких же дебилов.
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23.05.2021 22:25 Відповісти
Вот есть у меня вопрос , даже если девушка права ,если бы она погибла ей в морге от этого было бы намного легче? А ее родственникам? Можно быть сто раз правым , но мертвым ..
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24.05.2021 12:20 Відповісти
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