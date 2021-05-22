"Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Кілька днів тому на вулиці Івана Сірка в Києві сталася аварія з участю бетонозмішувача і пішохода.
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ..
Він уточнив, що водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїжджу частину прямо перед автомобілем, паралельно розмовляючи мобільним телефоном. До пішохідного переходу було 30-40 метрів.
Постраждала зазнала травм - її відвезли в медичний заклад.
"Користування гаджетами, порушення правил дорожнього руху, неуважність на дорозі. Тут є цілий букет. На жаль, дорога часто не вибачає неуважності і легковажності.
Щоб уникнути подібних ситуацій, нагадую, що пішоходам забороняється:
- переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
- виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
- раптово виходити, вибігати на проїжджу частину, зокрема на пішохідний перехід;
- затримуватися і зупинятися на проїжджій частині, якщо це не пов'язано із гарантуванням безпеки дорожнього руху.
Будьте відповідальними на дорозі!" - закликав Білошицький.
Будь ласка, зачекайте...
И если курица там остановилась, то посигналил так, чтобы обмочилась.
Может, он вообще с ней заигрывал ?
Теперь они познакомятся и после разбора полётов заделают ещё 2-3 таких же дебилов.