Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський і представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви", таку думку висловив в інтерв'ю на ютуб-каналі "Є питання" колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка.

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У Рябошапки запитали, чи може з юридичної точки зору понести відповідальність команда Зеленського і він сам за деякі рішення, ухвалені за останні два роки: "справу вагнерівців" (якщо буде доведено, що на Банковій мав місце злив інформації щодо цієї спецоперації); спосіб звільнення голови Конституційного суду; закриту "справу Татарова" (заступника голови Офісу президента Олега Татарова) тощо. На це Рябошапка відповів ствердно.

"Я думаю, що за все з цього, що ви назвали, вони можуть понести відповідальність. Є деякі рішення, які взагалі лежать на поверхні. Там практично нічого не потрібно доводити. Ті самі санкції щодо контрабандистів чи санкції щодо ворів у законі – вони вочевидь незаконні. Ці санкції запроваджені не рішенням Ради національної безпеки й оборони. РНБО давала рекомендації президентові щодо застосування санкцій, а президент власним підписом, одноосібно впровадив це рішення. Він міг або впровадити, або не впровадити. Впровадивши, він одноосібно взяв на себе відповідальність кримінальну за це", – наголосив Рябошапка.

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За його словами, в майбутньому предметом для розслідування можуть стати і дії людей, які готували санкції.

"Наприклад, санкції щодо фінансування тероризму. Мені дивно чути від Баканова, який вносив подання застосувати санкції, а потім говорить, що в нього немає доказів. Принаймні, він мав би бути більш стриманим і не говорити, що цих доказів не існує. Так само люди, які готували санкції щодо контрабандистів чи ворів у законі, – вони теж мали розуміти, що підготовка такого рішення є незаконною. От зараз розслідують справу щодо Харківських угод. Це дуже схожа історія, і спосіб доказування буде таким самим. Люди, які готували проєкти рішень, понесуть відповідальність. Люди, які підписували ці документи, понесуть відповідальність", - пояснив Рябошапка.

Він додав, що Володимир Зеленський також має це усвідомити.

"І Зеленський теж має це розуміти. Він має усвідомити, що неправдивим є те, що його переконують, що це колегіальне рішення і він за нього не нестиме відповідальності", – зазначив Рябошапка.

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На запитання, чи напрацювала команда Зеленського "на другий президентський термін або ж на перший тюремний", колишній генпрокурор відповів, що "очікувань і сподівань українців" команда президента поки не виконала.

"З іншого боку, можна це оцінити як таке собі цунамі, яке може зруйнувати той політичний ландшафт, що існував попередні 30 років. Кланові, олігархічні зв’язки, зв’язки між олігархами і політиками – це все може бути зруйновано таким цунамі, яким є сьогодні Зеленський. Інша проблема, що це цунамі некероване, і, крім того, що зруйнує олігархічні клани, він може зруйнувати також саму країну", – заявив Рябошапка.