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Зеленський (17428) РНБО (1717) Рябошапка Руслан (405)

Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський і представники його команди можуть понести кримінальну відповідальність за низку ухвалених ними рішень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви", таку думку висловив в інтерв'ю на ютуб-каналі "Є питання" колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка.

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У Рябошапки запитали, чи може з юридичної точки зору понести відповідальність команда Зеленського і він сам за деякі рішення, ухвалені за останні два роки: "справу вагнерівців" (якщо буде доведено, що на Банковій мав місце злив інформації щодо цієї спецоперації); спосіб звільнення голови Конституційного суду; закриту "справу Татарова" (заступника голови Офісу президента Олега Татарова) тощо. На це Рябошапка відповів ствердно.

"Я думаю, що за все з цього, що ви назвали, вони можуть понести відповідальність. Є деякі рішення, які взагалі лежать на поверхні. Там практично нічого не потрібно доводити. Ті самі санкції щодо контрабандистів чи санкції щодо ворів у законі – вони вочевидь незаконні. Ці санкції запроваджені не рішенням Ради національної безпеки й оборони. РНБО давала рекомендації президентові щодо застосування санкцій, а президент власним підписом, одноосібно впровадив це рішення. Він міг або впровадити, або не впровадити. Впровадивши, він одноосібно  взяв на себе відповідальність кримінальну за це", – наголосив Рябошапка.

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За його словами, в майбутньому предметом для розслідування можуть стати і дії людей, які готували санкції.

"Наприклад, санкції щодо фінансування тероризму. Мені дивно чути від Баканова, який вносив подання застосувати санкції, а потім говорить, що в нього немає доказів. Принаймні, він мав би бути більш стриманим і не говорити, що цих доказів не існує. Так само люди, які готували санкції щодо контрабандистів чи ворів у законі, – вони теж мали розуміти, що підготовка такого рішення є незаконною. От зараз розслідують справу щодо Харківських угод. Це дуже схожа історія, і спосіб доказування буде таким самим. Люди, які готували проєкти рішень, понесуть відповідальність. Люди, які підписували ці документи, понесуть відповідальність",  - пояснив Рябошапка.

Він додав, що Володимир Зеленський також має це усвідомити.

"І Зеленський теж має це розуміти. Він має усвідомити, що неправдивим є те, що його переконують, що це колегіальне рішення і він за нього не нестиме відповідальності", – зазначив Рябошапка.

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На запитання, чи напрацювала команда Зеленського "на другий президентський термін або ж на перший тюремний", колишній генпрокурор відповів, що "очікувань і сподівань українців" команда президента поки не виконала.

"З іншого боку, можна це оцінити як таке собі цунамі, яке може зруйнувати той політичний ландшафт, що існував попередні 30 років. Кланові, олігархічні зв’язки, зв’язки між олігархами і політиками – це все може бути зруйновано таким цунамі, яким є сьогодні Зеленський. Інша проблема, що це цунамі некероване, і, крім того, що зруйнує олігархічні клани, він може зруйнувати також саму країну", – заявив Рябошапка.
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Топ коментарі
+35
шо значит "могут". Это даже не обсуждается. Драка будет серьезной, но понесут и никуда не денутся.
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23.05.2021 11:11
+22
зелупа сливает Украину под кацапскую оккупацию, как это делал петухович. Только так у клоуна есть шанс остаться на воле. Поэтому сейчас, он и его банда, максимально высасывают деньги и ресурсы из страны, чтобы можно было хорошо жить в подмосковье, рядом с петуховичем и азировым.
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23.05.2021 11:17
+21
Зеиуда ответит , за публичное унижение , оскорбление и продажу интересов Украины (сговор в Омане с Патрушевым , спасение от Гааги ***** и его живодеров -убийц «вагнеровцев») саботаж реформ в ВСУ
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23.05.2021 11:35
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шо значит "могут". Это даже не обсуждается. Драка будет серьезной, но понесут и никуда не денутся.
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23.05.2021 11:11 Відповісти
Пока все за гос тайной прячут, и получается кто будет знать хотят сделать преступниками. По сути будет как с делом Гонгадзе, кто-то застрелится и эта роль пока выделена Авакову
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23.05.2021 11:18 Відповісти
Нет на планете ничего незыблемого. Даже тайны чаще чем многим хочется становятся явью
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23.05.2021 11:20 Відповісти
Никто ,ничего,не понесёт !сколько лет грабят украину?грабят все от кучмы до зеленского,и что???а ничего!
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23.05.2021 11:22 Відповісти
Ещё ни один папередник ни за что не понёс ответственности. Корпоративная этика нах
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23.05.2021 11:22 Відповісти
Зеиуда ответит , за публичное унижение , оскорбление и продажу интересов Украины (сговор в Омане с Патрушевым , спасение от Гааги ***** и его живодеров -убийц «вагнеровцев») саботаж реформ в ВСУ
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23.05.2021 11:35 Відповісти
Кучма ни за что не понёс ответственность. Ни за Гонгадзе, ни за кацапские базы закреплённые в Конституции, ни за попытку пропихнуть яныка по согласованию с хлом
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23.05.2021 11:49 Відповісти
та, ну... Овоща вже засуджено; вирок вступив в силу після рішення суду апеляційної інстанції... Інша справа, що всі інші звинувачення (а по двом вже йому оголошено підозри) - з 2019-го року залишились лежати без руху.
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23.05.2021 11:44 Відповісти
Приговор и понёс ответственность, как говорят в Одессе «две большие разницы»
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23.05.2021 11:47 Відповісти
Ну, справді, потрібно, щоб опинився на кічі... Але не забувай, що з баблом, яке він натирив - він може пристойно влаштуватися в деяких куточках світу. Не в Греції, як Паша Лазоренко, не в цивілізованому світі - але таких "куточків" вистачає... Дарма, чи що, наприклад, бубочка Оман чи Емірати обхажує?
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23.05.2021 11:52 Відповісти
А про Гонгадзе Ни Мур - Мур.
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23.05.2021 12:06 Відповісти
Он уже должен сидеть. Шмаркля враг 100%
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23.05.2021 11:14 Відповісти
наработала ли команда Зеленского "на второй президентский срок, или же на первый тюремный"Источник: https://censor.net/ru/v3266931

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Так а для кого ж Малюська платні віп-камери готував?
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23.05.2021 11:15 Відповісти
ой как он сильно обиделся за увольнение.
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23.05.2021 11:16 Відповісти
Президент взял на себя ответственность , подписав Указьі , рекомендованньіе СНБОУ. Указьі правильньіе и нужньіе.
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23.05.2021 11:16 Відповісти
Указы юридически ничтожные.
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23.05.2021 11:18 Відповісти
зеленский и ответственность - непересекающиеся линии.
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23.05.2021 11:19 Відповісти
Тобі сподобалося фото прізєдента в косовороткі?
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23.05.2021 11:22 Відповісти
Да,супер !
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23.05.2021 11:23 Відповісти
Шурик , одень очки , увидишь вьішиванку!
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23.05.2021 13:56 Відповісти
Подивись комент на цей рахунок Андрія Луганського. І ти зрозумієш , що шурік-вася це ти. Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6400
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23.05.2021 18:31 Відповісти
зелупа сливает Украину под кацапскую оккупацию, как это делал петухович. Только так у клоуна есть шанс остаться на воле. Поэтому сейчас, он и его банда, максимально высасывают деньги и ресурсы из страны, чтобы можно было хорошо жить в подмосковье, рядом с петуховичем и азировым.
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23.05.2021 11:17 Відповісти
бубочка все понимает, - потому уже и примеряет косоворотку
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23.05.2021 11:24 Відповісти
Когда оно, убогое чмо, напялит кипу себе набекрень, пытаясь изобразить еврея, и начнет в ютббе спасительное вяканье о якобы украинском антисемитизме, вот тогда станет понятно, что приспичило. Или - подгорает. Пока его информируют, что все идет за планом. Рисуют ему рейтинги. Он рассусоливает, как Хлестаков, на фоне ковров-самолетов. Поэтому рядится в российские косоворотки с украинским рисунком. Януковощь щеголял в фирмовом прикиде и штиблетах из страусиной кожи, сдавая Украину. Это было серьезным. А клоуну, - клоунские доспехи. Мы должны аплодировать выдумкам гебни.
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23.05.2021 11:50 Відповісти
щоб йому кіпа не дпомогла - санкції Держдепу проти нього мають вступити в силу незадовго до того, як розпочне втрачати владу.
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23.05.2021 11:58 Відповісти
Соросенок хитрож*пый рябошляпка, ты тоже ответишь, птенцы гнезда 95 квартала. Смотри какой прынцыповый стал когда под сраку ногой...
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23.05.2021 11:34 Відповісти
понести ответсвенность єта банда может - по закону Линча
желательно с гильотинами и фонарними столбами
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23.05.2021 11:40 Відповісти
За відсутність реформ бубочці і д'єрмаку вже почало "прилітати". Зокрема, колишній генпрокурор України Руслан Рябошапка (про звязки якого з фондом Сороса, а також з держдепом США, в першу чергу з "віслюками", свого часу не говорив хіба що лінивий), в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" висловив думку (читай - попереджає), що проти команди президента України Володимира Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом "Акту Магнітського" через небажання української влади проводити реформи; в першу чергу, у судовій сфері. За блокування реформ і небажання їх запроваджувати до нинішніх українських високопосадовців можуть застосувати санкції, аналогічні тим, які застосували США та ряд країн Європи щодо російських посадовців, причетних до корупції та порушення прав людини (їм заборонили в'їзд до західних країн та наклали арешт на їхні активи за кордоном).
"Можуть бути санкції щодо оточення президента: за те, що вони блокують проведення реформ і фактично блокують розвиток країни. Є закон, який називається "Акт Магнітського", прийнятий у Сполучених Штатах. Схожий закон є вже в інших країнах, Великій Британії, мені здається, навіть, у Франції щось подібне ухвалено. Якщо такий закон і санкційний механізм буде прийнято і буде застосовано щодо українських чиновників, мені здається, це може бути хорошим стимулом для того, щоб вони діяли не у власних інтересах, а в інтересах українців", - зазначив Рябошапка.
За словами Рябошапки, варіант запровадження подібних санкцій проти українських посадовців вже обговорюється.
"Ця дискусія ведеться (з міжнародниками, - ред.), вже зараз: і про те, що такий закон може бути, і про те, що такий закон потрібен Україні", - наголосив колишній генпрокурор.
"Якщо люди з Офісу президента не хочуть реформ і озираються на Москву, розповідають, що це зовнішній вплив, коли мова йде про міжнародних експертів, то нехай тоді ці люди їздять відпочивати на Валдай чи на Ангару, а не їздять у Францію чи Італію відпочивати. Принаймні, таким чином можна було б стимулювати бажання цих людей працювати в інтересах не Москви, а українців", - додав він.
Детальніше - за лінком "Проти команди Зеленського можуть запровадити санкції за прикладом «Акту Магнітського»".
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23.05.2021 11:41 Відповісти
Хитро… и хитросделанные 🤢🤡🎪😈🐲Зеублюдки , а вы ,подтявкивающие дешёвки из закрытых ботоферм подляка
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23.05.2021 11:41 Відповісти
Как минимум поэтому, Зе и не уйдет после первого срока. Он выбрал путь выполнения популярных у народа хотелок. Всё что перечислил Рябошапка -санкции против контрабандистов, или санкции в отношении воров в законе, закрытия каналов, против финансирования террористов(кроме слива по вагенровцам, но это крот работает) популярны и поддерживаемые народом. Хоть и без решения суда, не вполне законны, а зе вписался в эту историю.
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23.05.2021 11:43 Відповісти
народ також цього хотів і від Петра; але Порох сказав "буде все по Закону". Тому 73%придурки оголосили Пороха ворогом, мало не васалом *****, а вже кумом мертвечука - і поготів.
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23.05.2021 11:48 Відповісти
В том то и фокус. Кто окажется прав, покажут след. выборы. По закону, можно было ждать до китайской пасхи. Это как в том анекдоте:
-Иди водки возьми.
-деньги давай, схожу.
-Та с деньгами и дурак принесёт...
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23.05.2021 11:58 Відповісти
Косовороткин пролетает как хванера
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23.05.2021 13:37 Відповісти
Ну и кто зекретина спрашивать будет?ни одна моя знакомая зеголосилка,а их в 19м до фига было,теперь не проголосует за него -с кем бы оно ,вдруг,во второй тур не вылезло
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23.05.2021 12:41 Відповісти
"Клановые, олигархические связи, связи между олигархами и политиками - это все может быть разрушено таким цунами, каким сегодня является Зеленский."

Слуга олигархов разрушит олигархические связи. Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6651
Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4416
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23.05.2021 11:47 Відповісти
На час розслідування - Зєля має піти у відставку. Розумков має його замістити по Конституції, як тимчасово виконуючий обов'язки.
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23.05.2021 11:58 Відповісти
Украина - страна чудес и судейского произвола.... В зависимости от политической ситуации,у нас кого угодно могут осудить или оправдать....закон здесь не торжествует . Очевидно ,что "непримиримая борьба" ,что затеял зеленый обалдуй с предшественником, - это навеяно страхом ответственности за все свои "достижения" в случае реванша . А натворил булавоносный пианист достаточно.
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23.05.2021 11:59 Відповісти
Це зелене гаденя забезпечило собі захист від імпічменту 2/3 голосів у Парламенті. А якщо депутати в такій кількості не підтримають ВИГНАННЯ цього поганця з насидженого теплого місця, то годі й сподіватись, що ми його здихаємося раніше повного терміну його повноважень. А що воно ще може натворить за ці роки зі своїми подЄльнІками, страшно навіть подумать!
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23.05.2021 12:18 Відповісти
Сядут все и надолго...
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23.05.2021 12:36 Відповісти
Что сделал рябошапка, будучи при власти генпрокурором? Ничего. А сейчас нефиг строить из себя целомудренного.
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23.05.2021 12:48 Відповісти
Рябошапка,Ты чьих будешь, чей холоп ? Ох, и мутный этот "конь троянский" , семья которого живет во Франции ....
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23.05.2021 13:14 Відповісти
зато руцы Косоворотькина не дотянутся,
со шмоном мусорню не отправить,
придется кловану выборы мутить
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23.05.2021 13:35 Відповісти
Так ведь не на расеи живет....а во Франции. А чем Франция не угодила?
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23.05.2021 14:57 Відповісти
Зеленський і його команда можуть понести відповідальність за "вагнерівців" та інші рішення, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1199.
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23.05.2021 14:03 Відповісти
Это так задумано. Сценарий известен ....когда народ попрет на улицу , юрыст-пианист огородами на вертолет и через Крым на Ростов.
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23.05.2021 15:00 Відповісти
 
 