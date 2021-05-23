Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВІДЕО

Тільки не думайте одразу про косоворотку! А взагалі - вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ".

🔴 Зе-конференція - 2021

Перший президентський підсвинок нарешті, після кількох програм несправедливості, чимчикує до президента України Володимира Зеленського. І це ми зараз геть не про косоворотку, а про пресконференцію найвеличнішого й заяви, що Єрмак не краде, Татаров – гарний професіонал, ну і про референдум щодо статусу Донбасу.

🟠 Пекучий сором Тищенка

Цього тижня голова закарпатської облорганізації партії "Слуга народу" Микола Тищенко (ага, смішно) нарешті почув вирок від рідної партії за свій останній ковідіотський скандал. Людна вечірка в готелі "Фейрмонт" обійшлася Миколі лише в одну фракційну догану. Ну, і глибокий, пекучий сором за Миколу в душах Володимира Зеленського та Дмитра Гордона.

🟡 Термінатор Вірастюк

ЦВК знову визнала Василя Вірастюка переможцем довиборів у Верховну Раду. А головне – Василя визнав переможцем сам президент Зеленський! Оце вже дійсно справжній мандат довіри.

🟢 Увага: косоворотка

Найфеєричніший наш підсвинок вирушає до дизайнера косоворотки Зеленського, який примудрився на рівному місці організувати просто таки інформаційний вибух.

🔴 СвинЮля

Ще одне наше поросятко, традиційна білосніжна СвинЮля, вирушає до Юлії Володимирівни Тимошенко та її партії "Батьківщина"! Адже після десятирічної розлуки вони прийняли в лоно своєї фракції зрадливого нардепа Антона Яценка, який у 2011-му став "тушкою" Партії регіонів.

🟠 Жомові гроші Киви

Тривожні новини надходять із галузі української науки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з вимогою забрати в Киви 1,2 млн грн, які він нібито заробив на оренді жомової ями!

🟡 Джинса тижня

Сьогодні тут – про порноспритників у підручниках та нестримний піар Петра Порошенка на Ріффмастері.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.