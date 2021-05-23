УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10883 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України
11 758 29
Соколенко Наталія (49) Буткевич Богдан (432)

Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВІДЕО

Тільки не думайте одразу про косоворотку! А взагалі - вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ".

🔴 Зе-конференція - 2021

Перший президентський підсвинок нарешті, після кількох програм несправедливості, чимчикує до президента України Володимира Зеленського. І це ми зараз геть не про косоворотку, а про пресконференцію найвеличнішого й заяви, що Єрмак не краде, Татаров – гарний професіонал, ну і про референдум щодо статусу Донбасу.

🟠 Пекучий сором Тищенка

Цього тижня голова закарпатської облорганізації партії "Слуга народу" Микола Тищенко (ага, смішно) нарешті почув вирок від рідної партії за свій останній ковідіотський скандал. Людна вечірка в готелі "Фейрмонт" обійшлася Миколі лише в одну фракційну догану. Ну, і глибокий, пекучий сором за Миколу в душах Володимира Зеленського та Дмитра Гордона.

🟡 Термінатор Вірастюк

ЦВК знову визнала Василя Вірастюка переможцем довиборів у Верховну Раду. А головне – Василя визнав переможцем сам президент Зеленський! Оце вже дійсно справжній мандат довіри.

🟢 Увага: косоворотка

Найфеєричніший наш підсвинок вирушає до дизайнера косоворотки Зеленського, який примудрився на рівному місці організувати просто таки інформаційний вибух.

🔴 СвинЮля

Ще одне наше поросятко, традиційна білосніжна СвинЮля, вирушає до Юлії Володимирівни Тимошенко та її партії "Батьківщина"! Адже після десятирічної розлуки вони прийняли в лоно своєї фракції зрадливого нардепа Антона Яценка, який у 2011-му став "тушкою" Партії регіонів.

🟠 Жомові гроші Киви

Тривожні новини надходять із галузі української науки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з вимогою забрати в Киви 1,2 млн грн, які він нібито заробив на оренді жомової ями!

🟡 Джинса тижня

Сьогодні тут – про порноспритників у підручниках та нестримний піар Петра Порошенка на Ріффмастері.

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар і підписуйтесь, щоб не нічого пропустити!

Дивіться також: Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО.
Щодня старається. І в нього виходить.
показати весь коментар
23.05.2021 14:38
+19
А ви помітили, до чого ми опустились за два роки ?
Замість міжнародних викликів, перемог, чмиріння москалів, ми обговорюємо лише зашквари цих тваринок.
показати весь коментар
23.05.2021 14:40
+12
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 5363
показати весь коментар
23.05.2021 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО.
Щодня старається. І в нього виходить.
показати весь коментар
23.05.2021 14:38 Відповісти
а коли про ці зашквари говорить Членограй, тужачись ,як на горшку, видає їх за перемоги... У когось сумнів, що тужачись неможливо не тільки розумні думки родити, а навіть озвучити нерозумні.
показати весь коментар
23.05.2021 15:21 Відповісти
Прямо тебе баба копра.
показати весь коментар
23.05.2021 16:39 Відповісти
Ksenia VB

"Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО"

Ві фсьо врьоті ! Бо прийшов кінець епохи бідності: преЗЕдент каже, що зарплати в Україні вже наближаються до польських Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 7428

Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 9131
показати весь коментар
23.05.2021 21:34 Відповісти
Це ж яку треба мати голову!
показати весь коментар
24.05.2021 09:15 Відповісти
"косовороточник" - новое поганяло для одного идиота из квартала95
показати весь коментар
23.05.2021 14:39 Відповісти
Ща спалтчевский в своем евролабе нервно закурил...
показати весь коментар
23.05.2021 14:42 Відповісти
коксовороточник Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1747
показати весь коментар
23.05.2021 23:56 Відповісти
Запаслись попкорном, ожидаем пiдсвинок для Кати, с ее 5-ым местом на Евровидение, за ее дифирамбы в адрес кацапской певички.
показати весь коментар
23.05.2021 14:40 Відповісти
Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW ...
показати весь коментар
23.05.2021 14:46 Відповісти
https://twitter.com/Garry51302808/status/1396394645433823232

Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 9598
показати весь коментар
23.05.2021 14:52 Відповісти
А ви помітили, до чого ми опустились за два роки ?
Замість міжнародних викликів, перемог, чмиріння москалів, ми обговорюємо лише зашквари цих тваринок.
показати весь коментар
23.05.2021 14:40 Відповісти
мало того, пiдсвинки на третьому роцi почали омрiювати другий термiн.
показати весь коментар
23.05.2021 14:45 Відповісти
"Самые богатые украинцы за год увеличили состояние на 42%."(с) - конечно 2-й срок, кто ж их отпустит. хозяевам такие бессовесстные и беспринципные слуги - сплошная выгода.
показати весь коментар
23.05.2021 14:52 Відповісти
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 6791Так проявимо ініціативу и через народовладдя на всеукраїнському референдумі", твердо скажемо: що краще жити в кацапській колонії твариною з ланцюгами на руках і ногах, але з ситим набитим черевом Чем жити в своїй рідній суверенній європейскій державі і бути вільною, гордою, гідною людиною, але тимчасово не з зовсім повним черевом.- проголосують прокляті ЗЕбіли -українофоби, ці слуги кремля капітулянти -сепаратисти....
показати весь коментар
23.05.2021 15:02 Відповісти
Усмысли шо карышнивае гуано это шикалад. Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1853 Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1853 Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 1853
показати весь коментар
23.05.2021 19:08 Відповісти
Перелічіть тоді здобутки БЕ на зовнішній арені.
Поговоримо.
показати весь коментар
23.05.2021 14:51 Відповісти
На шо намек, - это позиция "полезного дурака"? - незнание как правильно рулить, не снимает ответственность с водилы с водительскими правами.
показати весь коментар
23.05.2021 15:28 Відповісти
Як Ердоган обвів вову -членограя - дуже цікавааналітична стаття Снєгірьова про нові ігрища Єрдогана з Пуйлом на Близькому Сході. ДИПЛОМАТИЧНІ ПРОБЛЕМКИ ДЛЯ БУРАТІНКИ РОСТУТЬ!!!
https://www.sxdon.info/?p=8548
показати весь коментар
23.05.2021 15:17 Відповісти
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 5363
показати весь коментар
23.05.2021 15:22 Відповісти
«При скачке идей мысли и речь быстро переходят от одной темы к другой, так что ни одна мысль не достигает завершения, прежде чем возникнет другая. Может оказаться полезным записать на магнитофон образец речи и прослушать его несколько раз» (с. 17, раздел «Формальные расстройства мышления»).
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.

«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».

«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).

«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).

Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.

«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».

«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).

Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
показати весь коментар
23.05.2021 15:32 Відповісти
У вови один шлях втекти від судимостей за все що натроврив й творить а заодне й від помсти Бєні, при умові що йому таки треба виддати його правосуддю США : ЗА УМОВИ ОБІЦЯНОГО ЙОМУ ВСЕПРОЩЕННЯ ПОДАТИ БІГОМ У ВІДСТВКУ!
показати весь коментар
23.05.2021 15:42 Відповісти
Ручной бигус 🤮 ,а где «свиня»за позор в Молдавии с чаусом , за вакцинацию « чемпионом🤢🤡« и т.д.………???
показати весь коментар
23.05.2021 15:36 Відповісти
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 3197
показати весь коментар
23.05.2021 16:08 Відповісти
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 543

Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки !
І всі як один вони були одягнені але не в кацапські косоворотки!
показати весь коментар
23.05.2021 21:09 Відповісти
Деякі ніяк не заспокояться!Мозги мабуть висохли.це на рахунок косоворотки!Адміністрація Байдена опублікувала фото президента США в Украінській вишиванці!Точнісінько.як у Зеленськоготільки темноблакитного кольору!То.що панове Байден також надів косоворотку??
показати весь коментар
23.05.2021 19:17 Відповісти
Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк - Цензор.НЕТ 3527Так продемонструй фото Байдена в кацапській косоворотці яка замаскована
під українську вишиванку. У минулому році ... резидент українофоб - капітулянт
просто ні ризикнув одягнути на себе кацапське ганчір'я. А в цьому просто
нахабно поклав на всіх українців
показати весь коментар
23.05.2021 20:57 Відповісти
 
 