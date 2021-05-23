Косоворотка головного мозку, Зелепусічка, жомові мільйони Киви і Термінатор Вірастюк | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #8. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Тільки не думайте одразу про косоворотку! А взагалі - вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ".
🔴 Зе-конференція - 2021
Перший президентський підсвинок нарешті, після кількох програм несправедливості, чимчикує до президента України Володимира Зеленського. І це ми зараз геть не про косоворотку, а про пресконференцію найвеличнішого й заяви, що Єрмак не краде, Татаров – гарний професіонал, ну і про референдум щодо статусу Донбасу.
🟠 Пекучий сором Тищенка
Цього тижня голова закарпатської облорганізації партії "Слуга народу" Микола Тищенко (ага, смішно) нарешті почув вирок від рідної партії за свій останній ковідіотський скандал. Людна вечірка в готелі "Фейрмонт" обійшлася Миколі лише в одну фракційну догану. Ну, і глибокий, пекучий сором за Миколу в душах Володимира Зеленського та Дмитра Гордона.
🟡 Термінатор Вірастюк
ЦВК знову визнала Василя Вірастюка переможцем довиборів у Верховну Раду. А головне – Василя визнав переможцем сам президент Зеленський! Оце вже дійсно справжній мандат довіри.
🟢 Увага: косоворотка
Найфеєричніший наш підсвинок вирушає до дизайнера косоворотки Зеленського, який примудрився на рівному місці організувати просто таки інформаційний вибух.
🔴 СвинЮля
Ще одне наше поросятко, традиційна білосніжна СвинЮля, вирушає до Юлії Володимирівни Тимошенко та її партії "Батьківщина"! Адже після десятирічної розлуки вони прийняли в лоно своєї фракції зрадливого нардепа Антона Яценка, який у 2011-му став "тушкою" Партії регіонів.
🟠 Жомові гроші Киви
Тривожні новини надходять із галузі української науки. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до суду з вимогою забрати в Киви 1,2 млн грн, які він нібито заробив на оренді жомової ями!
🟡 Джинса тижня
Сьогодні тут – про порноспритників у підручниках та нестримний піар Петра Порошенка на Ріффмастері.
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Щодня старається. І в нього виходить.
"Єдине, що добре вміє робити Зеленський - це пробивати ДНО"
Ві фсьо врьоті ! Бо прийшов кінець епохи бідності: преЗЕдент каже, що зарплати в Україні вже наближаються до польських
Замість міжнародних викликів, перемог, чмиріння москалів, ми обговорюємо лише зашквари цих тваринок.
Поговоримо.
https://www.sxdon.info/?p=8548
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.
«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».
«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).
«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).
Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.
«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».
«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).
Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки !
І всі як один вони були одягнені але не в кацапські косоворотки!
під українську вишиванку. У минулому році ... резидент українофоб - капітулянт
просто ні ризикнув одягнути на себе кацапське ганчір'я. А в цьому просто
нахабно поклав на всіх українців