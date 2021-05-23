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Київ (13832) Богачук Олег (1426) Протасевич Роман (296)

Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Перед Міністерством закордонних справ на Михайлівській площі в Києві відбулася акція на підтримку білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори подумали, що безглуздо проводити захід під будівлю посольства Білорусі, тому організували його біля  МЗС.

Тут учасники закликали українських дипломатів, журналістів, світову громадськість проявити солідарність з Романом Протасевичем і постаратися домогтися його звільнення.

Також читайте: Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"

Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 01
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 02
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 03
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 04

Також читайте: Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак

Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 05
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 06
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 07
Фото, відео: Олег Богачук

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
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Топ коментарі
+14
В авторитарном государстве любую статью прилепить - раз плюнуть
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23.05.2021 21:07
+8
Можна було б і в центрі Мінська проводити акцію. Тільки квіточок побільше взяти
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9335
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23.05.2021 21:22
+8
Зло побеждает добро до тех пор пока добро не станет злым.
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23.05.2021 21:38
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Звіздєй Луці.Від страху обкаляється.
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23.05.2021 21:02 Відповісти
тебе, Павлік, ніколи не відпустить
твій ділер - найкращий
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23.05.2021 21:03 Відповісти
А тепер загинайте пальці. Шеремет," Вагнерівці" -ЗЕ, Лукашенко, Путін. Справа Семенченко по запиту Лукашенко. Під санкції РНБО по запиту Путіна потрапили особи, чеченці, які воювали на боці України. Терористичне угрупування Путін, Лукашенко, Зеленський мають спільні інтереси.

Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел" - Цензор.НЕТ 3328 Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел" - Цензор.НЕТ 6402
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23.05.2021 21:01 Відповісти
Я все ж нагадаю шо того ж Шеремета підірвали у Києві за часів президентства того, кого нема у вашому шорт листі)))
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23.05.2021 21:38 Відповісти
пнх, я факт написал, так и было
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23.05.2021 21:57 Відповісти
я уже промолчу что Порошенко сам летал в Минск, ручкался с тараканом и о чем то договаривался еще
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23.05.2021 22:07 Відповісти
Коли Порох ручкався з Тараканом, останній в пику ***** постачав пальне для ВСУ!
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24.05.2021 07:39 Відповісти
ну канешна, он же барыга Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 8834
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24.05.2021 08:00 Відповісти
ну и отмазка, Белорусь не только топливом торговала, а еще всякими морепродуктами для рашки, да и для нас. Топливо у рашки же и покупала что нам шло. Забавная логика, но главное я понимаю, для тебя, отмазать Петю, мол он зеркально чист
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24.05.2021 09:28 Відповісти
Ви хворі? Чи бот путінський?
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24.05.2021 09:19 Відповісти
А "винних" знайшли при клоуні!
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24.05.2021 07:34 Відповісти
А ще з найганебнішого клістрони та арешт агентури, що мала звільнити полонених в Донецьку.
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24.05.2021 07:37 Відповісти
А эти пикетчики в курсе, что Роман Протасевич был объявлен Следственным комитетом в розыск вместе со Степаном Путило по трем статьям?
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23.05.2021 21:02 Відповісти
В авторитарном государстве любую статью прилепить - раз плюнуть
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23.05.2021 21:07 Відповісти
Следственный комитет Беларуси или рашки?
Хотя оба они это современные гестапо на службе у врагов рода людского - лукашенко и пуйла
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23.05.2021 21:09 Відповісти
та ты шо.... !!!!!???? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 3316

дурак, что ли ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 2161
или бульбо-ватник ?
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23.05.2021 21:11 Відповісти
Я бы не советовал Вам выражаться в такой манере! Правила Форума еще никто не отменял!
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23.05.2021 21:17 Відповісти
нарьян-марский ты мой мальчик, я на Цензоре со дня его основания
баненый перебаненый,

таких как ты, бульбо-ватник, верчу на ..... Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6742
в спаме отдохни, залетный !
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23.05.2021 21:21 Відповісти
Хочешь опять испытать судьбу?
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23.05.2021 21:26 Відповісти
больше нечего сказать по теме ?
выясняешь кто фраер, а кто нет ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9807

что ты делаешь на приличном сайте ?
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23.05.2021 21:30 Відповісти
Не виляй хвостом - просто скажи да или нет!
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23.05.2021 21:33 Відповісти
я тебя уже послал несколько раз, что ж ты такой говняно-прилипчивый ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9403
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23.05.2021 21:34 Відповісти
"да" или "нет" у девочек в кустах сирени спрашивай Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 2161
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23.05.2021 21:35 Відповісти
А вот скажи, твоё пукин *****? Не виляй падаль
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24.05.2021 04:50 Відповісти
ох батька догрався... скоро будуть їх літаки тільки до росії та північної кореї літати...
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23.05.2021 21:06 Відповісти
пора закрывать "крысиную тропу" Киев-Минск-Москва !!!
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23.05.2021 21:15 Відповісти
Чому тільки під МЗС? Треба було ще під посольство Білорусі піти!
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23.05.2021 21:10 Відповісти
Там нацгвардейцы могут навалять
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23.05.2021 21:12 Відповісти
не понял. а почему рабы не сняли обуви и не стоят на коленях? Значит на болотном микромордоре им это делать обязательно а у нас нет?
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23.05.2021 21:14 Відповісти
Треба їм видати по кулемету,та відправити до Білорусі,нехай роблять справи.
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23.05.2021 21:15 Відповісти
а ты свою задницу даже до МЗС не можешь донести ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6837
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23.05.2021 21:17 Відповісти
А у мене нема претензій до МЗС України.Була заява,все гаразд.
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23.05.2021 21:22 Відповісти
заява потужна ? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 103
как всегда - отмазались.....

при Порохе и Мудищев по струнке ходил и не вые..ся
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23.05.2021 21:33 Відповісти
Та невже,я пам"ятаю як хтось у Лукавого у хаті перемовини з Ху"лом проводив,та "драннікі" їв))
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23.05.2021 21:42 Відповісти
ДраННIки? Понятно
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24.05.2021 04:52 Відповісти
не маленькие сами раздобудут. а так да, всех взад на болотный мыикомордор, на менцкие болота.
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23.05.2021 21:18 Відповісти
Можна було б і в центрі Мінська проводити акцію. Тільки квіточок побільше взяти
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9335
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23.05.2021 21:22 Відповісти
Зло побеждает добро до тех пор пока добро не станет злым.
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23.05.2021 21:38 Відповісти
Что, если не эта ситуация, повод для майдана сябров ?
Если и сейчас просрете, то парня убьют, а Вы как были никем, никем и останетесь, постепенно превращаясь в быдло, живущее от новостей до новостей по тв...
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23.05.2021 21:55 Відповісти
раніше,було діло- терористи захоплювали літаки,а сьогодні це роблять президенти.
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23.05.2021 21:57 Відповісти
А де той дебіл з нац гвардії ?
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23.05.2021 22:18 Відповісти
Зеленский и его банда поддерживает Путлера и Лукашенко покупая электроэнергию из Беларуси.
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23.05.2021 22:25 Відповісти
Банда фрау Риббентроп-Шрёдера-штази поддерживает Путлера, строя СП-2.
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24.05.2021 06:37 Відповісти
С Беларусью все предельно просто, если вы засцали убить в сое время диктатора, этот диктатор не засцыт выжить всех вас Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6496 белорусы хотели революцию без жертв- отсоситеж))...
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23.05.2021 22:41 Відповісти
Меньше слов-больше справ.Ну..прям таки девиз белорусской гэбни.Под...али так? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 1078
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24.05.2021 00:39 Відповісти
Самые искренние обеспокоенности и озабоченности- это тот максимум, который нам нужно делать. Остальное пусть делает не воюющий ЕС. А нам, воюющей с кацапстаном стране, не хватало ещё со стороны бульбарашки лютого врага заиметь.
Да, парня искренне жаль. А вот те бездельники под нашим МИДом (которых, судя по всему, приютила Украина) что делали у себя дома в бульбаруси, когда у нас был Майдан, отбирали Крым и начиналась война на даунбасе? Под посольство лаптестана ходили- с требованиями прекратить агрессию против "братьев"-украинцев? Не? Надеюсь, в этот раз они были без какашек? Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 6680
От них не было даже слов! Слов поддержки.
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24.05.2021 02:54 Відповісти
Как там погодка за уралом? Говорят ягель заколосился
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24.05.2021 04:54 Відповісти
Говорят, что кур доят.)) Если интересно, съезди на урал. Там и про погодку, и про ягель узнаешь.

А в Киеве дождь.
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24.05.2021 06:32 Відповісти
Про Жизневського забув? Про інших білорусів, які підтримували нас на Майдані, в соцмережах та воювали разом з нами проти путінської наволочі теж не чув? Пропонуєш диктатора, який знищує білорусів та їх країну в десна цілувати бо путін нападе? Ти з АП чи нову методичку з кремля отримав? Чи отримав її в АП?
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24.05.2021 09:33 Відповісти
Про Жизневского не забыл. И буду помнить всегда. С благодарностью. А также не забыл, как в бульбаруси его родню после его смерти травили и могилу поплюжили.... Что дальше? Какие ещё "примеры"? А про "поддержку беларусов в соцсетях" не чув. Чув про поддержку ими хутина/лаптестана, "майданутые", улюлюканье, когда у нас Крым забирали и про беларуских снайперш на даунбасе тоже чув. Тех, кто воюет за терров.

Ещё вопросы будут?
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24.05.2021 18:01 Відповісти
 
 