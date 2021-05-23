Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Перед Міністерством закордонних справ на Михайлівській площі в Києві відбулася акція на підтримку білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори подумали, що безглуздо проводити захід під будівлю посольства Білорусі, тому організували його біля МЗС.
Тут учасники закликали українських дипломатів, журналістів, світову громадськість проявити солідарність з Романом Протасевичем і постаратися домогтися його звільнення.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.
Будь ласка, зачекайте...
твій ділер - найкращий
Хотя оба они это современные гестапо на службе у врагов рода людского - лукашенко и пуйла
дурак, что ли ?
или бульбо-ватник ?
баненый перебаненый,
таких как ты, бульбо-ватник, верчу на .....
в спаме отдохни, залетный !
выясняешь кто фраер, а кто нет ?
что ты делаешь на приличном сайте ?
как всегда - отмазались.....
при Порохе и Мудищев по струнке ходил и не вые..ся
Если и сейчас просрете, то парня убьют, а Вы как были никем, никем и останетесь, постепенно превращаясь в быдло, живущее от новостей до новостей по тв...
Да, парня искренне жаль. А вот те бездельники под нашим МИДом (которых, судя по всему, приютила Украина) что делали у себя дома в бульбаруси, когда у нас был Майдан, отбирали Крым и начиналась война на даунбасе? Под посольство лаптестана ходили- с требованиями прекратить агрессию против "братьев"-украинцев? Не? Надеюсь, в этот раз они были без какашек?
От них не было даже слов! Слов поддержки.
А в Киеве дождь.
Ещё вопросы будут?