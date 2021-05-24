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Білорусь (5968) Протасевич Роман (296)

У мережі опублікували фрагмент розмови пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі з'явилися фрагменти запису переговорів білоруського авіадиспетчера і пілота літака Ryanair. Диспетчер заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака отримали електронною поштою.

Як передає Цензор.НЕТ, запис опублікували в Telegram Euroradio.

Так, літаку рекомендували приземлитися в аеропорту Білорусі.

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пілот "Аерофлоту" Литвинов розповів, як вчинив би на місці колег із Ryanair: Сідав би у Вільнюсі, а в разі загрози доповідав би про напад на літак

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання e-mail.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
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Топ коментарі
+49
Краткое содержание переговоров:

- Мы заботимся о вашей безопасности и рекомендуем вам приземлиться у нас в Минске.
- А если мы не приземлимся?
- Тогда мы вас убьем.
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24.05.2021 12:03
+48
Сегодня ***** летит в Сочи. Кто-нибудь может кинуть на почту что в самолете бомба?
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24.05.2021 12:00
+31
Ближе был истребитель.
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24.05.2021 12:13
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Лукашенко сочно подставился под удар.
На нём безопасно отработать консолидированные санкции европейского сообщества.
Можно арестовать беларусские активы в любой точке земного шара,
пока похищенных пассажиров не освободят.
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24.05.2021 12:35 Відповісти
Я вот это постоянно читаю, про арест каких-то активов. А что это за активы? Мебель в посольствах Беларуси?
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24.05.2021 12:37 Відповісти
Не мебель, а беларусские счета в банках.
Экспортные филиалы, дающие валюту.
Те же воздушные судна по всему миру.

Счета фирм, работающих с Беларусью.т
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24.05.2021 13:39 Відповісти
Кто-то обвиняет авиакомпанию, призывает к бойкоту, но на самом деле ни летчики, ни авиакомпания ни в чем не виноваты. Откуда они могли знать в чем истинная причина посадки? Они же не проверяют список пассажиров на предмет политических предпочтений и преследований
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24.05.2021 12:35 Відповісти
Но несут полную ответственность, за каждого пасажира!
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24.05.2021 12:58 Відповісти
Конечно несут, пока самолет в воздухе
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Нащо винищувач ? Чим він допоможе ??
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24.05.2021 12:59 Відповісти
Так тем более, если ты пилот гражданского самолета, а рядом с тобой военный самолет и он приказывает тебе сесть, то у тебя нет выбора!
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24.05.2021 13:05 Відповісти
даже и не это - про бонбу может и сблефовали(чтобы типо тупо причину левую сказать), а вдруг вна самом деле на борту напр. был условный Вахид с порцией "новичка" для отравления Вильнюсского аэропорта, так шо пилоту тоже неохота прорываться а потом сидеть пожизненно. приказали - выполнил по правилам, а то шо там какого то Васю задержали - никого не волнует. из экипажа то.
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24.05.2021 14:20 Відповісти
Сраные террористы!!!! И люди , офицеры готовы служить , Лукашенко , Путину ,Кадырову - и делать вид ,что они ОФИЦЕРЫ!!! Да ну вас !!! Просто подключать спец. служьы всего мира и отлавливать!!! Я не вижу иных путей!!! Находить и сажать!!!!!
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24.05.2021 12:51 Відповісти
В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?
1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.

3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
Андрей Литвинов@pilot_litvinov
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24.05.2021 12:53 Відповісти
Андрей Литвинов

@pilot_litvinov

Пилот Аэрофлота.
хех, ну да, ну да
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24.05.2021 13:06 Відповісти
Крайне интеллектуальный комментарий.
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24.05.2021 17:34 Відповісти
Получили емейл и захотели чтобы, если действительно на борту была взрывчатка, она взорвалась на территории Беларуси Маразм.
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24.05.2021 13:32 Відповісти
Жаль пилоты не додумались врубить павлика, типа, плохо слышим, не разбираем ваши слова и т.д. Глядишь и дотянули бы до границы.
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24.05.2021 16:14 Відповісти
скорее бы всего не дотянули...
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24.05.2021 19:54 Відповісти
Райнар обосрался по всем фронтам . Бойкот дебильной авиокомпании .

..
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24.05.2021 20:11 Відповісти
Состоятельный диалог...
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24.05.2021 22:18 Відповісти
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