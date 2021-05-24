У мережі опублікували фрагмент розмови пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. АУДIО
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У мережі з'явилися фрагменти запису переговорів білоруського авіадиспетчера і пілота літака Ryanair. Диспетчер заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака отримали електронною поштою.
Як передає Цензор.НЕТ, запис опублікували в Telegram Euroradio.
Так, літаку рекомендували приземлитися в аеропорту Білорусі.
Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.
Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?
Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання e-mail.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
Будь ласка, зачекайте...
На нём безопасно отработать консолидированные санкции европейского сообщества.
Можно арестовать беларусские активы в любой точке земного шара,
пока похищенных пассажиров не освободят.
Экспортные филиалы, дающие валюту.
Те же воздушные судна по всему миру.
Счета фирм, работающих с Беларусью.т
1. Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров.
2. Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме, а это Вильнюс.
3. Сообщаю о своём решении диспетчеру.
4. Если меня принуждают к иным действиям, включаю сигнал бедствия, докладываю на аварийной частоте о нападении на воздушное судно.
5. Настаиваю на посадке на том аэродроме, на который было принято решение исходя из воздушной обстановки, метеопрогноза, годности аэродрома, минимума и т.д.
6. Если возникает реальная угроза, то следую за истребителем, но на земле требую консула и СМИ.
7. Отказываюсь от дальнейшего выполнения задания в связи со стрессовой ситуацией и еду в гостиницу.
Андрей Литвинов@pilot_litvinov
@pilot_litvinov
Пилот Аэрофлота.
хех, ну да, ну да
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