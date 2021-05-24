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"Герої поруч з нами": документальний фільм у пам'ять про добровольця Тараса Лісевича. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Вчора Україна відсвяткувала День Героїв. По всій країні згадували сучасних воїнів, які воюють проти російських окупантів. Згадували тих, хто воював за Україну в минулих століттях: воїнів УПА, Січових стрільців, козаків.

Цензор.НЕТ сьогодні покаже вам короткий докуменальний фільм про добровольця Тараса Лісевича, який пішов на війну з хворим серцем. Проте нікому не говорив про це на фронті, щоб не відправили додому, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Тарас працював стоматологом, жив доволі непогано. Але не міг спокійно сидіти дома, знаючи, що на сході України тривають бойові дії.

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Тарас Лісевич помер від тієї таки хвороби, і в пам'ять про його відчайдушний крок побратими зняли короткий фільм. Герої серед нас.

Автор: Наталя Джума
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
"Герої поруч з нами": документальний фільм у пам'ять про добровольця Тараса Лісевича - Цензор.НЕТ 6059

І ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ...
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24.05.2021 13:01 Відповісти
Герої не вмирають! Вчинок справжнього чоловіка.
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24.05.2021 13:17 Відповісти
Один з перших моїх друзів на Фейсбуці...
Спочивай з миром!
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24.05.2021 13:29 Відповісти
"Док" був надзвичайно гарною та доброю людиною! ЖІттєрадісний був чоловік, з твердими переконаннями, метою. Незваючи на свій вік, освіту, він гарно вписався до складу роти. Був своїм для усіх, й для старших, й для зовсім молодих. Звістка про його смерть була дійсно як грім серед ясного неба. Пам'ятаю, казав Тарасовій дочці Марті: тато ніколи не скаржився, ніколи не казав, хіба в ньго було хворе сердце?! Дуже сумно, що такі люди йдуть він нас. Наші побратими... Після нього, за рік, відійшов у вічність й другий наш побратим зі Стрия - Швед... Вони обидва залишаться у наших спогадах назажди. Дякую "Журналістові" за фільм. "Док" вартий, щоби про нього згадати.
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24.05.2021 13:51 Відповісти
Дякую Вам.
Завжди важливо, коли свідчать очевидці, побратими, друзі.
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25.05.2021 07:06 Відповісти
Тарас був непересічною Людиною,дуже перймався поточними подіями, старався багатьом якось допомагати, щось підказувати, чогось навчити, але про себе, на жаль, дбав мало.
Шкодую, що не про все встигли з Ним поговорити...
Вічна Пам'ять Друже
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24.05.2021 14:19 Відповісти
Дякую Вам за те, що поділилися спогадами.
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25.05.2021 07:07 Відповісти
 
 