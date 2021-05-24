Проєкт "Без цензури": Повітряний пірат Лукашенко. Як Україна допомагає Лукашенку полювати на опозицію?. ВIДЕО
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У Мінську затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Він - колишній редактор головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині - редактор телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".
Богдан Буткевич аналізує ситуацію по гарячих слідах. Чому те, що сталося - великий прецедент і ще більша небезпека? Як затримання опозиційного білоруського журналіста доводить, що "вагнерівська" спецоперація все-таки існувала? Якої реакції можна очікувати від Євросоюзу і чому не варто так сильно сподіватися на щось більше за "глибоке занепокоєння"?
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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Тут і без Цензору.Нет...
🤣
Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
и шо?
и да - почитай шо твой Боб делал даже со своим народцем и пойми, такие как Владимир Владимирович и его друг Бацька - Боку друзья, а такие как ты = пыль под ногами.
и ведь это правда, только факты.
Дуже дякую, ідіть на!
а как же бомба? если угрожали взорвать, вместе с бомбой?
Взять того же Яценюка на которого лежит дело, что он боевик талибана...
Гаага чекає! Все інше то від лукавого.