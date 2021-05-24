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Новини Відео За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5968) Лукашенко (2309) Ryanair (125) Протасевич Роман (296)

Проєкт "Без цензури": Повітряний пірат Лукашенко. Як Україна допомагає Лукашенку полювати на опозицію?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Мінську затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Він - колишній редактор головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині - редактор телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

Богдан Буткевич аналізує ситуацію по гарячих слідах. Чому те, що сталося - великий прецедент і ще більша небезпека? Як затримання опозиційного білоруського журналіста доводить, що "вагнерівська" спецоперація все-таки існувала? Якої реакції можна очікувати від Євросоюзу і чому не варто так сильно сподіватися на щось більше за "глибоке занепокоєння"?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: Справжня реакція України на арешт Протасевича мусить бути іншою - чіткою та жорсткою. Вона має прозвучати на найвищому рівні, - Лубківський
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Топ коментарі
+3
Вообще то планировали посадить реальных российских террористов, которые участвовали в боевых действиях против Украины.
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24.05.2021 13:52
+2
П'ятдесят відтінків стурбованості.

Дуже дякую, ідіть на!
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24.05.2021 13:09
+2
СБУ самолет Белавиа просто вернула. А здесь подготовленная спецоперация по захвату транзитного самолета с 26 летним пацаном у которого какой то там канал в интернете.
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24.05.2021 13:44
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Оксюморон.
Тут і без Цензору.Нет...
🤣
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24.05.2021 13:05 Відповісти

Так може, нехай мільйони сябрів всі разом зберуться та візьмуть і дружно помоляться і проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок. Ну а поки кривавий фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам їм свого нового намісника ....резидента диктатора, можливо що тільки тоді трошки і поживут білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого: суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх європейської держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів.
І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем, а не вибраного без фальсифікацій білоруським народом.-
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24.05.2021 13:09 Відповісти
слышь, раб, а ты не в курсе скока миллионов смердов "молились" этому же твоему Боку, шоп тов. Сралин помер?
и шо?
и да - почитай шо твой Боб делал даже со своим народцем и пойми, такие как Владимир Владимирович и его друг Бацька - Боку друзья, а такие как ты = пыль под ногами.
и ведь это правда, только факты.
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24.05.2021 20:52 Відповісти
П'ятдесят відтінків стурбованості.

Дуже дякую, ідіть на!
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24.05.2021 13:09 Відповісти
Вообще то планировали посадить реальных российских террористов, которые участвовали в боевых действиях против Украины.
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24.05.2021 13:52 Відповісти
Если кто забыл, то точно такая же операция была провернута СБУ и ПВО ВСУ по задержанию и посадке самолета Белавиа и задержанию Мартиросяна с какими-то документами.. Документов не нашли, но осадочек остался..
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24.05.2021 13:22 Відповісти
СБУ самолет Белавиа просто вернула. А здесь подготовленная спецоперация по захвату транзитного самолета с 26 летним пацаном у которого какой то там канал в интернете.
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24.05.2021 13:44 Відповісти
самолет просто вернули с извинениями, а здесь - захват с истребителем, угрозой всем пассажирам.
а как же бомба? если угрожали взорвать, вместе с бомбой?
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24.05.2021 18:11 Відповісти
Опасность всей этой ситуации в том, что теперь становится ясно, что они по факту могут посадить любой самолет, а не только с белорусским блогером. Могут посадить например с украинским политиком на которого в ФСБ РФ заведено уголовное дело (а ведь мы знаем что данной операцией руководило именно ФСБ РФ)
Взять того же Яценюка на которого лежит дело, что он боевик талибана...
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25.05.2021 09:52 Відповісти
Повітряний тероризм луки в редакції московітів!
Гаага чекає! Все інше то від лукавого.
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24.05.2021 13:54 Відповісти
да на . ..рать хотел лука на все западные обеспокоености , пока сытый запад плотно сидит на путинской газовой трубе ( а будут еще плотнее ) , они с кремлядским патроном могут творить шо захотят ... за сбитый боинг и 300 загубленных жизней ни с кого волосок не упал , а тут за 2-3 и шумиха затихнет , и к сожелению больше нихрена ..
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24.05.2021 18:01 Відповісти
Люблю ваші відео. Але є прохання - можна для розкриття теми викладатися у 10-15 хв? З усією повагою
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24.05.2021 20:35 Відповісти
картофельный фюрер всея белая руси просто придурок конченный . если придумал сажать международный борт с помощью истребителя чтобы посадить пацана -- блогера в тюрьму ---- в нормальную здоровую голову это не укладывается --- только в больном мозгу лукашенко это нормально
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25.05.2021 06:51 Відповісти
В твою же уложилось, раз умничаешь.
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25.05.2021 09:09 Відповісти
Тож наразі цей "бацька" Лукашенко просто не в змозі хоч би якось обирати собі дії/реакції?! Що наказали з мокші, те й "подкозырек"!? Дожився дурень. А був тривалий час ... цікавою людиною!
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25.05.2021 10:19 Відповісти
Білоруський мафіозі ще шанує щось,благочиність пре а от крамлівська мафія збиває літаки з пасажирами:одоробало не хотіло летіти з Оману через Москву аааааааа прийшлось.
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25.05.2021 13:27 Відповісти
 
 