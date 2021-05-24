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армія (3487) крилаті ракети (883) ракети (2787) Чорновол Тетяна (251)

Налагодження виробництва вітчизняних ракет "Вільха", "Вільха-М" і "Нептун" - найкраща альтернатива ізраїльському "Залізному куполу" у війні з РФ, - екснардепка Чорновол. ВIДЕО

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Налагодження виробництва вітчизняних ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М" і протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" може стати найкращою альтернативою ізраїльському "Залізному куполу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила екснардепка Тетяна Чорновол у своєму розслідуванні для телеканалу "Еспресо".

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"Захищати прифронтові міста можна не лише ракетним щитом, а також "ракетним списом". Захиститися від обстрілів ракетами можна не лише збиваючи їх на підльоті, а шляхом ліквідації ворожих бойових машин "Град" та "Ураган" на окупованій території. А не завадить тримати під прицілом "Смерчі", які сконцентровані біля нашого кордону на території РФ. Це і називається "ракетний спис"", - говорить екснардепка.

За її словами, для цього наша "оборонка" зробила ракети "Вільха" з точністю влучення - прямо в яблучко. За контрактами часів Порошенка в армію вже поставлено понад сто ракет і "Вільха" вже третій рік працює, як засіб стримування від провокацій.

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"Звернемо увагу, де ДНР та ЛНР тримають системи залпового вогню. Наприклад, новина від місії ОБСЄ, яка зафіксувала маневр 15 бойових машин "Град" біля селища Хрустальне на окупованій території. В цьому районі знаходяться бази зберігання військової техніки, зокрема і систем залпового вогню. Чому саме там? А тому, що "Вільха" має дальність 70 км. А до Хрустального 80 км від лінії фронту. Тобто наш "ракетний спис" не дістає до цих баз. Однак, КБ "Луч" має далекобійну "Вільху М" на 130 км. Ситуація з "Вільхою М" просто абсурдна. Президент Порошенко прийняв успішні випробування Вільхи М наприкінці свого президентства. Однак після перемоги на виборах Зеленського нове керівництво міноборони почало створювати для проекту штучні перешкоди тому "Вільха-М" так і не пішла в серійне виробництво. Зокрема, спочатку протоколу державних випробувань вимагав від КБ "Луч" здійснити 20 запусків ракет. І хоча всі ракети успішно пішли в ціль з’явилася вимога випробувати ще 10 ракет", - говорить Чорновол.

Фінансування на виробництво цих ракет державному КБ "Луч" влада не дала. Тому проект "Вільха-М" опинився в пастці. Був втрачений цілий рік. Тільки зараз влада виділили кошти на заключний етап випробування.

Також дивіться: Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

"Така сама абсурдна ситуація сталася з ракетним комплексом "Нептун". Майже рік зволікання, поки Міністерство оборони виділило кошти на його виробництво. Це був нічим не виправданий саботаж, адже "Нептун" це теж наш "ракетний спис" на узбережжі Чорного і Азовського морів. Реалізація проекту була загальмована на початку року з геть абсурдних причин. Зокрема, Міністерство оборони України забракувало шасі для комплексу виробництва вітчизняного заводу "Краз", щоб купити за кордоном значно дорожчі чеські "Татри". Ці додаткові витрати були вибрані з бюджету на виробництва ракет. Очевидно проблема була не в шасі "Краз"Влада продовжує штучно гальмувати проєкт авіаційної ракети "Нептун"", - сказала Чорновол.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Налаживание производства отечественных ракет "Вильха", "Вильха-М" и "Нептун" - лучшая альтернатива израильскому "Железному куполу" в войне с РФ, - экс-нардеп Чорновол - Цензор.НЕТ 5493
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24.05.2021 13:26
+28
Чорновол права на все 100%
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24.05.2021 13:33
+26
Налаживание производства отечественных ракет "Вильха", "Вильха-М" и "Нептун" - лучшая альтернатива израильскому "Железному куполу" в войне с РФ, - экс-нардеп Чорновол - Цензор.НЕТ 3539
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24.05.2021 13:52
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А мудрому наріду, (зе-дебілам),пох...
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24.05.2021 16:24 Відповісти
Нізя виробляти "Нептун" "Вільху", "Богдану", а то кацапам страшнувато. Тому і Вальдемар всі гроші на оборонку витрачає на БМП 1, які пробиває кулемет, та тачанки Махно.
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24.05.2021 16:32 Відповісти
Вольдемар у цьому нічого не розуміє. Він себе позиціонує, як цивільна людина.
Для цього у нього у підпорядкування є ГШ і МО.
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24.05.2021 16:45 Відповісти
и поэтому он набрал туда Хомчака Иловайского и чувака, по которому при Порохе возбуждали дело по госизмене. Не нужно нелоха выгораживать, эта гнида сам себя нехило пока отмазывает
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24.05.2021 19:25 Відповісти
Де я його вигорожую ? Це реальність - такого Преза обрали виборці.
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24.05.2021 19:28 Відповісти
Офигеваю с многочисленных тупорылых коментов типа "Как можно сравнивать тактические ракеты земля- земля и ПВО типа Железный купол".
В статье для вас четко расписали что Нептуны с Ольхой это как оружие ответного нападения- это активная оборона (оружие сдерживания), а не пассивная как ПВО.
Впрочем, если выбрали такого президента то и смысл статьи для такого умственно одаренного населения будет понять сложно. Гораздо проще мнить себя умником и хаять автора что он не шарит и сравнивает ПВО и тактические ракеты земля-земля
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24.05.2021 17:16 Відповісти
100500, с зебилов даже анализов нормальных не взять
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24.05.2021 19:26 Відповісти
Великий иксперд Танюха попутала %уй с пальцем.Не удивлюсь если наилучшейший миномет Молот Пашинского вдруг станет луччшей противопехотной машиной убийцей.Правда,что при этом он поражает,как пехоту противника,так и минометные рассчеты,к сожалению свои...
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25.05.2021 07:28 Відповісти
Впало захлопни, тупим мацкалем смердить.
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19.07.2021 21:14 Відповісти
Тут вона точно молодець і права.
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25.05.2021 09:16 Відповісти
В котре приємно вражений Тетяною. Виходячи з назв статті, думав, що вона поплутала береги, але НІ, все ПРАВИЛЬНО, пані Тетяно. Купуй чуже, роби своє.
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19.07.2021 21:11 Відповісти
Правильно - "ї....дало".
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19.07.2021 21:16 Відповісти
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