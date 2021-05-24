Налагодження виробництва вітчизняних ракет "Вільха", "Вільха-М" і "Нептун" - найкраща альтернатива ізраїльському "Залізному куполу" у війні з РФ, - екснардепка Чорновол. ВIДЕО

Налагодження виробництва вітчизняних ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М" і протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" може стати найкращою альтернативою ізраїльському "Залізному куполу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила екснардепка Тетяна Чорновол у своєму розслідуванні для телеканалу "Еспресо".

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"Захищати прифронтові міста можна не лише ракетним щитом, а також "ракетним списом". Захиститися від обстрілів ракетами можна не лише збиваючи їх на підльоті, а шляхом ліквідації ворожих бойових машин "Град" та "Ураган" на окупованій території. А не завадить тримати під прицілом "Смерчі", які сконцентровані біля нашого кордону на території РФ. Це і називається "ракетний спис"", - говорить екснардепка.

За її словами, для цього наша "оборонка" зробила ракети "Вільха" з точністю влучення - прямо в яблучко. За контрактами часів Порошенка в армію вже поставлено понад сто ракет і "Вільха" вже третій рік працює, як засіб стримування від провокацій.

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"Звернемо увагу, де ДНР та ЛНР тримають системи залпового вогню. Наприклад, новина від місії ОБСЄ, яка зафіксувала маневр 15 бойових машин "Град" біля селища Хрустальне на окупованій території. В цьому районі знаходяться бази зберігання військової техніки, зокрема і систем залпового вогню. Чому саме там? А тому, що "Вільха" має дальність 70 км. А до Хрустального 80 км від лінії фронту. Тобто наш "ракетний спис" не дістає до цих баз. Однак, КБ "Луч" має далекобійну "Вільху М" на 130 км. Ситуація з "Вільхою М" просто абсурдна. Президент Порошенко прийняв успішні випробування Вільхи М наприкінці свого президентства. Однак після перемоги на виборах Зеленського нове керівництво міноборони почало створювати для проекту штучні перешкоди тому "Вільха-М" так і не пішла в серійне виробництво. Зокрема, спочатку протоколу державних випробувань вимагав від КБ "Луч" здійснити 20 запусків ракет. І хоча всі ракети успішно пішли в ціль з’явилася вимога випробувати ще 10 ракет", - говорить Чорновол.

Фінансування на виробництво цих ракет державному КБ "Луч" влада не дала. Тому проект "Вільха-М" опинився в пастці. Був втрачений цілий рік. Тільки зараз влада виділили кошти на заключний етап випробування.

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"Така сама абсурдна ситуація сталася з ракетним комплексом "Нептун". Майже рік зволікання, поки Міністерство оборони виділило кошти на його виробництво. Це був нічим не виправданий саботаж, адже "Нептун" це теж наш "ракетний спис" на узбережжі Чорного і Азовського морів. Реалізація проекту була загальмована на початку року з геть абсурдних причин. Зокрема, Міністерство оборони України забракувало шасі для комплексу виробництва вітчизняного заводу "Краз", щоб купити за кордоном значно дорожчі чеські "Татри". Ці додаткові витрати були вибрані з бюджету на виробництва ракет. Очевидно проблема була не в шасі "Краз"Влада продовжує штучно гальмувати проєкт авіаційної ракети "Нептун"", - сказала Чорновол.