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Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Євген Шевченко планує боротися, за його словами, з націоналістами, але при цьому називає себе патріотом України.

Шевченко заявив, що не боїться переслідування з боку влади за дружбу з Олександром Лукашенком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.

Шевченко зазначив, що новина про виключення з фракції СН порадувала його. Небажання самому йти він пояснив політичним піаром, оскільки давно вже хотів залишити "слуг".

Також читайте: Нардеп Шевченко про виключення із фракції "Слуга народу": "Нарешті! Підемо своїм шляхом"

Шевченко заперечує зв'язок з главою ОП Єрмаком і створення політичного проєкту для відбору голосів в ОПЗЖ. Нардеп наголосив, що зараз у нього нібито протистояння з Єрмаком, через що, за його словами, його перестали запрошувати в ефіри телеканалу "Наш".

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+115
редкий урод .
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24.05.2021 14:26
+76
Партия уродов.Специально такие тупые рожи отбирали?
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24.05.2021 14:26
+68
ублюдок и отброс
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24.05.2021 14:26
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лисина в голову - біс в ребро.
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24.05.2021 23:28 Відповісти
И этому ******** в щи насцали националисты,шо ни мусор,обязательно опущеное бендеравцами,настоящий верный ******** и крепкий мужик хозяйственник,блд,я б таких утилизировал *****,вместе со всеми родственниками.
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24.05.2021 23:56 Відповісти
Таких нужно убивать а потом разбиратся...
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25.05.2021 00:15 Відповісти
В котле со смолой собери вокруг себя беркутовцев. Да шоб вас там черти подрумянили хорошенько.
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25.05.2021 00:35 Відповісти
Что за вата у этого дурачка в голове? Собирается собрать беркутовцев которые стояли за рашку. С их помощью хочет хлопать так называемых "нациков". Но если хлопнут его, будет подымать шум в ЕС, с помощью немецкой диаспоры. Я все правильно понял?
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25.05.2021 00:57 Відповісти
Ну немного шизофренично. Но в общем вопрос правильно стоит. Зачем нам американская защита от московского штыка, если здесь все наше имущество, землю, заводы, недвижимость, медицину, масс-медиа, образование присвоят себе Ротшильды. Нам больше нужно взаимодействовать в регионе с такими же странами, которые стараются сохранить свой суверенитет, Польша, Венгрия, Беларусь, Турция.
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25.05.2021 06:36 Відповісти
ти канала "расея" передивився?? які нахрен ротшильди, закінчуй там з бояришніком. яка в сраку білорусь?
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25.05.2021 12:41 Відповісти
Та Беларусь, которая имеея в разы меньше природных ресурсов, имеет в разы больший ВВП на душу, потому, что диктаторский режим не дает Ротшильдам ее грабить.
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25.05.2021 14:09 Відповісти
шо ж в тебе ротшильди вкрали, нещастя?)))

так білорусь не дають розкрадати, там все право красти віддано одному ******** і якшо ти ставиш цю країну в приклади то ти сам не кращий.
Тобі НІХЕРА не належить, тому і вкрасти в тебе нічого, все крадуть ті хто при владі, то яка тобі в сраку різниця ???
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25.05.2021 16:58 Відповісти
В Беларуси власть не на порядок менее коррумпирована, чем в Украине, а на порядки. Не говоря о том, что там совсем нет олигархов, через которых и происходит основное ограбление.
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25.05.2021 18:39 Відповісти
людина що вірить про те що в неї крадуть ротшильди і не такий маразм заспіває...
чумодан- вокзал - бялоруський вокзал - ****** до свого кумира лукашенка, одним клоуном менше буде
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26.05.2021 10:37 Відповісти
Лукашенко не кумир, но нашей корове надо молчать. А послать я могу еще дальше. И что, ты бегаеш каждый раз, когда тебя посылают?
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26.05.2021 10:59 Відповісти
https://www.volyn24.com/news/170235-taiemni-maietky-elitnyj-avtopark-ta-litaky-lukashenka

насолоджуйся, халуй
людина шо ставить в приклад цього нелюда для мене як лайно на чоботі
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26.05.2021 11:51 Відповісти
И что, это собственность, которую он передаст по наследству? У нас у каждого олигарха в лондонах и на мальорках в 10 раз больше. А суммы, которые они вывели в банки Ротшильдов и ко исчисляются триллионами. Лайно у тебя не на чоботі, а в черепной коробке, раз транслируеш пропагандисткое фуфло, не умея различать гораздо балее масштабные, но не оглашаемые процессы.
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26.05.2021 15:33 Відповісти
Ті, хто за це проголосував - такі ж.
А скільки галасу було щодо =нових ліц= !!!
Писала зразу після обрання блазня: зебіли - зрадники і вороги України.
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25.05.2021 05:23 Відповісти
палку беркутни тебе в дупу и попутного ветра
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25.05.2021 06:15 Відповісти
это ******* собирается бороться с украинцами? молодца... удивительно только то, что оно еще до сих пор воздух портит...
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25.05.2021 07:16 Відповісти
Диагноз подтвердил.
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25.05.2021 07:33 Відповісти
чувствую какую-то психопатологию в нём. что-то от нарцисса, что-то от психопата.
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25.05.2021 08:19 Відповісти
Почему вы не пишите, что это интервью, взятое командой Шария? Ссылаетесь на вторичный источник в телеге Павловскиньюз.
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25.05.2021 08:46 Відповісти
Так. все правильно. Тепер виборці бачать та знають яке лайно вони обрали до ВРУ. Треба, щоб ти зібрав усіх не тільки бувших беркітівців а всіх тобі подібних в одному місці, щоб вас фізично знищити одним махом. От у мене питання чому цю мразоту - ворога України, не позбавити депутатського мандату? Звертаюсь до всіх депутатів ВРУ, чи вам усім все це подобається? Та не тільки мандату, а й прізвища, бо ганьбить Великого Українського Поета, мразота.
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25.05.2021 09:15 Відповісти
ото блевотина... в слуге урода все такие...
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25.05.2021 09:20 Відповісти
Ні в якому разі не заважати патріоту! Це ж блискуча спецоперація: зібрати всіх "борцунів з нациками", які зараз розпорошені ті шифруються, разом під одне знамено й назвати поіменно!)
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25.05.2021 09:53 Відповісти
Євген Шевченко планує боротися, за його словами, з націоналістами, але при цьому називає себе патріотом України. ©
Ну цей хоч зізнався. На відміну від нього, Зе хоч і оточив себе умовними "беркутівцями" (Татаров, дЄрьмак), бореться з патріотами та націоналістами (Стерненко, Кузьменко, Антоненко, Дугарь) та називає себе патріотом, але при цьому сциться зізнатися, що він совкодрочер, Рашедрочер та ********.
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25.05.2021 10:57 Відповісти
Самий ліпший комуняко-кацап - це мертвий комуняка!
Виловити та знищити! Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами" - Цензор.НЕТ 5296
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25.05.2021 12:01 Відповісти
хай збирає, коли вони в одному місці менше гранат треба
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25.05.2021 12:38 Відповісти
Слугам надо пошерстить свои ряды и исключить таких особей оптом, чтобы несколько раз не собираться.
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25.05.2021 12:45 Відповісти
"Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами"

Это типа - он будет бороться, а выгребать будет тупое беркутовское мясо. Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами" - Цензор.НЕТ 1611
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25.05.2021 12:51 Відповісти
Биологический мусор.
Да еще и полная фракция тупых болванов, мнящая себя очень умными.

Надо на выборы в ВР, вводить квоту пропорциональности не по гендерному, а по национальному признаку, иначе так и будем жить всё хуже и хуже.
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25.05.2021 12:54 Відповісти
Комммунисты с националистами ,националисты с коммунистами,а форбс всё ширше и ширше.С бедностью бороться никто не хочет.Даже митинги в защиту животных был,а за людей забыли.
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25.05.2021 15:04 Відповісти
Проверьте Шевченко через детектор на предмет сотрудничества со спецслужбами другого государства. Уверен, он агент. Непонятно почему это существо не сидит в тюрьме за предательство, измену родине, шпионаж, саботаж, коллаборационизм и сепаратизм.
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26.05.2021 13:18 Відповісти
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