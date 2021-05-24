Нардеп Шевченко про кроки після виключення з фракції "Слуга народу": "Збиратиму навколо себе колишніх беркутівців і боротимуся з націоналістами". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Євген Шевченко планує боротися, за його словами, з націоналістами, але при цьому називає себе патріотом України.
Шевченко заявив, що не боїться переслідування з боку влади за дружбу з Олександром Лукашенком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.
Шевченко зазначив, що новина про виключення з фракції СН порадувала його. Небажання самому йти він пояснив політичним піаром, оскільки давно вже хотів залишити "слуг".
Шевченко заперечує зв'язок з главою ОП Єрмаком і створення політичного проєкту для відбору голосів в ОПЗЖ. Нардеп наголосив, що зараз у нього нібито протистояння з Єрмаком, через що, за його словами, його перестали запрошувати в ефіри телеканалу "Наш".
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка.
Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Водночас "слуга народу" Євген Шевченко порадів затриманню білоруського опозиційного блогера.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
Будь ласка, зачекайте...
так білорусь не дають розкрадати, там все право красти віддано одному ******** і якшо ти ставиш цю країну в приклади то ти сам не кращий.
Тобі НІХЕРА не належить, тому і вкрасти в тебе нічого, все крадуть ті хто при владі, то яка тобі в сраку різниця ???
чумодан- вокзал - бялоруський вокзал - ****** до свого кумира лукашенка, одним клоуном менше буде
насолоджуйся, халуй
людина шо ставить в приклад цього нелюда для мене як лайно на чоботі
А скільки галасу було щодо =нових ліц= !!!
Писала зразу після обрання блазня: зебіли - зрадники і вороги України.
Ну цей хоч зізнався. На відміну від нього, Зе хоч і оточив себе умовними "беркутівцями" (Татаров, дЄрьмак), бореться з патріотами та націоналістами (Стерненко, Кузьменко, Антоненко, Дугарь) та називає себе патріотом, але при цьому сциться зізнатися, що він совкодрочер, Рашедрочер та ********.
Виловити та знищити!
Это типа - он будет бороться, а выгребать будет тупое беркутовское мясо.
Да еще и полная фракция тупых болванов, мнящая себя очень умными.
Надо на выборы в ВР, вводить квоту пропорциональности не по гендерному, а по национальному признаку, иначе так и будем жить всё хуже и хуже.