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Метрополітен (758) проїзд (137) ціни (676)

Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Подорожчання вартості проїзду в столичному метро неминуче, проте, остаточний тариф поки не затверджений і буде компромісним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коментарі", про це повідомила заступниця начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ".

За словами Макогон, на сьогоднішній день метрополітен столиці працює в збиток, а собівартість проїзду в підземці становить понад 20 гривень.

Вона зазначила, що при цьому, нова ціна на проїзд в метро буде компромісною.

Чиновниця сказала, що метрополітен вже скерував усі необхідні документи в профільний департамент з транспорту, тепер питання вартості проїзду аналізуватимуть економіста і фахівці управління цінової політики Київської міської державної адміністрації.

Також читайте: Рішення про підвищення цін на проїзд у Києві ухвалять після аналізу відповідних розрахунків, - заступник голови КМДА Поворозник

Нагадаємо, що на останній сесії Київради комунальні перевізники Києва звернулися до міської влади з вимогою підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті, зокрема - проїзд в метро до 21 гривні, а проїзд в електричці до 78 гривень. Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.

Міський голова столиці Віталій Кличко також заявляв, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва на сьогоднішній день становить 15 гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
схема накатана
Сперва заявляешь что должна быть цена минимум 21 гр
Затем объявляешь что будет 15 и ждешь благодарности от громадян за такой "щедрый компромисс"
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24.05.2021 15:23
+15
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 9911
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24.05.2021 15:07
+12
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 5556
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24.05.2021 15:06
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Пять копеек должно быть.
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24.05.2021 15:06 Відповісти
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 9911
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24.05.2021 15:07 Відповісти
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 4643
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24.05.2021 15:10 Відповісти
Так Кличко тоже относиться к банде соевых мародеров или уже нет?
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24.05.2021 17:12 Відповісти
В метро оптом ( 50 поездок) продают по 6,50 грн одну поездку
Зная жадность чиновников, можно с большой уверенностью предположить, что себестоимость поездки не дороже 5,0 грн.
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24.05.2021 15:23 Відповісти
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 5556
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24.05.2021 15:06 Відповісти
Ключевое слово - максимально
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24.05.2021 15:06 Відповісти
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 9852
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24.05.2021 15:07 Відповісти
Виходить- таді була СТАБІЛЬНІСТЬ??
Оце гуляли- молодість!!
😁
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24.05.2021 15:15 Відповісти
Разница между той эпохой и нынешней:
- при Брежневе москали высадились на Венере;
- при Путине - на Донбассе.
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24.05.2021 15:17 Відповісти
Качкодзьбику- тоді була ссСРака...
І на Місяці Луноход ....))
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24.05.2021 15:21 Відповісти
Сначала в карантин гоняют пустые составы, потом рассказывают про убытки.
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24.05.2021 15:08 Відповісти
Да что ты понимаешь в конце эпохи бедности?
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 7093
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24.05.2021 15:10 Відповісти
пенсионеры на шару, именно они много и ездят. относительно курса $ ничего не меняется.
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24.05.2021 15:14 Відповісти
Как это ничего не меняется относительно курса бакса? Если проезд по 15 будет, ну пусть по 12, почем у тебя бакс? по 50 или по 40 грн.?
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24.05.2021 15:23 Відповісти
тогда зрп была 2000 теперь 6000. в целом лучше на такси.
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24.05.2021 15:50 Відповісти
Может сначала сделать цену компромиссной, зачем так сразу делать максимально компромиссной.
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24.05.2021 15:11 Відповісти
Та канєшна..
Вялосіпєди_ наше Майбутнє!!
🤣
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24.05.2021 15:12 Відповісти
"Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон."
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 7799
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24.05.2021 15:13 Відповісти
И маршрутки отменить! А то они за 8 грн справляются.
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24.05.2021 15:15 Відповісти
Да, действительно, вот жеж падлюки! В Херсоне, кстате, троллейбусы по 2.50 както ездят.
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24.05.2021 15:31 Відповісти
Хорошо в Херсоне...
Уже детвора и пОдростки, небось, черешню в частном секторе вечерами тырят... Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 5290
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24.05.2021 16:09 Відповісти
Власть дебилов сначала делают лохдаун а потом плачут что убытки на самом деле воруют гроши, а надо лет на двадцать в тюрьму посадить всех кто виновен, может тогда будет порядок
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24.05.2021 15:17 Відповісти
забудьте про лохдаун. Віталька збирає гроші на викуп своїх заручників у клоунській вертикалі
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24.05.2021 20:33 Відповісти
Одне цікаво...У Києві діє єдина транспортна картка на всі види комунального транспорту. Таким чином фактично буде піднято ціну на всі види? Навіщо тільки про метро? Чи це розминка?
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24.05.2021 15:18 Відповісти
Почему мы должны оплачивать их убытки? Пусть Ковид-19 оплачивает. Он виноват.
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24.05.2021 15:20 Відповісти
І шлагбауми на в'їзді до Києва, гроші брати як у європах!(((
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24.05.2021 15:23 Відповісти
схема накатана
Сперва заявляешь что должна быть цена минимум 21 гр
Затем объявляешь что будет 15 и ждешь благодарности от громадян за такой "щедрый компромисс"
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24.05.2021 15:23 Відповісти
Спочатку обираєш двічі несудимого агента росії, той купує метро вагони знову ж таки в росії, по завищених цінах для чого бере кредит знову ж таки в росії, а для виплати цього мега "корисного" кредиту та шалених відсотків доводиться підвищувати ціну за проїзд.
Не давши змоги владнати справи за цей епізод, обираємо знову агента росії клоуна, що вже добиває бюджет Києва і маємо нове підвищення тепер вже взагалі фантастичне.
Дякуйте собі у 2019
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24.05.2021 20:31 Відповісти
Люди, ви охриніли чи як? Та ви таким чином любу цифру називаєте і будете розповідати що "саме це є економічно обгрунтований показник". Так, метрополітен це також бізнес який, як і багато решту, поніс збитки під час короновірусу, так що, тепер все це на плечі людям перекладати?! А ви в 21 гривню вже всі свої хабарі, відкати, нераціональне використання коштів і все решту вже врахували чи це ще не кінець?
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24.05.2021 15:38 Відповісти
Обнаглели у нас в Киеве до ужаса. В Одессе (тоже миллионный город) троллейбусы ходят ч/з 5-7 минут и стоимость 5,00 грн. (удивилась, но транспорт у них для народа).

У нас троллейбусы ходят парами 2-3 шт подряд, но на остановках пассажиров не берут, в основном без опознавательных знаков, кое-где написано "В депо". Интервал по расписанию 25-35 мин., но с пассажирами через 60-70 минут. Какой нормальный хозяин будет ганять пустые троллейбусы, затрата средств, аммортизация транспорта, зарплата водителям и пр. Стоимость метро, пусть меньше себе баснословных премий выписывают и не "моют" денежки себе в обогащение, и эта стоимость будет рентабельной.
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24.05.2021 15:42 Відповісти
Кличко -молоток! Хороший мэр!.В Кооперации с Порошенко хорошим премьером будет!! Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 8536
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24.05.2021 15:45 Відповісти
Взагалі то це ринкове ціноутворення.
Метро користується високим попитом, а тому резонно має підіймати ціну допоки попит не почне спадати.
Ази економіки.
Дякуйте за цей безкоштовний лікбез
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24.05.2021 20:26 Відповісти
Плохо учились, а теперь это за ликбез выдаете. В одну сторону 21грн, назад 21грн =42 грн да 22 дня = 924 грн, это метро, не считая если еще +другим транспортом добираться, Что ж получается ,работать , чтоб только на транспорт и работать? А кто вам показал себестоимость метро, затраты, прибыль даже при 8 грн.этого метро? А при лохдауне , только метро "пострадало" ? Народ "сидел" в сторонке и только богател? Цифры можно любые называть, никакой обоснованноси в них нет. Конкуренции никакой и сравнивать не с чем. Это называется не экономика, а эксперимент над населением, под названием и когда же вы взвоете и восстаните. А раз нет то "это моя корова и доить ее будем мы"
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01.06.2021 12:06 Відповісти
А чому по електроенергії, газу, металу, опаленню ви собівартість не рахуєте і не вважаєте, що там треба клоунам кранік прикрутити, а у випадку метро раптом почали?
Да і як завше можете не дякувати за лікбез
Він безкоштовний
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02.06.2021 07:44 Відповісти
Почему? да потому , что речь о "бедном метро" замолвите слово, и которое присваивает в наглую деньги с карточек населения. с по тем вопросам что у вас , там другой расклад и к комунальному транспорту не относиться
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21.07.2021 19:57 Відповісти
Завжди можна зекономіти і їздити додому лише в день зарплати Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 608
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02.06.2021 07:47 Відповісти
наверное опыт ! штука сильная
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21.07.2021 19:58 Відповісти
У них был локдаун, у нас нет. Все говорят о городском транспорте без маршруток. Да что они будут с такой организацией работы делать??? Киевпастранс не может сложить себе цены и ценник повесить, что же они включили в себестоимость 21,00 грн. До каких пор будет продолжаться этот беспридел? И все это от безнаказанности!
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24.05.2021 15:50 Відповісти
до поглинання нас росією.
А далі буде просто одна суцільна жопа і ви припините задавати подібні питання
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24.05.2021 20:24 Відповісти
Предлагаю компромисс: 100 грн.
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24.05.2021 16:00 Відповісти
Вдаримо Макогоном по вартості проїзду!
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24.05.2021 16:24 Відповісти
Метро це не зручний засіб пересування, це розкішь.
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24.05.2021 17:03 Відповісти
кому не подобається може завжди пересісти на власне авто. Взагалі-то так навіть економічно вигідніше
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24.05.2021 20:23 Відповісти
Може, і по дві з лишнім години двічи на день буде сидіти в пробках і заробляти собі геморой. Чого тобі, багатий мій друже, і бажаю.
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25.05.2021 10:22 Відповісти
Деревянный острый кол в задницу начальника метрополитена от благодарных киевлян будет максимально компромиссным! Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 8747 И меру ещё один! А то только воруют...
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24.05.2021 17:16 Відповісти
У боксера похоже рамсы попутали, видно хочет улететь с мерского кресла. Маршрутчикам выгодно и по 8 грн возить, а тут по 20 не выгодно. Для начала бы озвучили какая зп у руководителя и его заместителей с учетом всяких бонус и разных матпомощей.
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24.05.2021 17:54 Відповісти
Шо вам не подобається? Країна йде в росію і ціни вирівнюються з московськими - радійте, ви зробили це разом!
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24.05.2021 20:22 Відповісти
Вот результат проверок зеленским комунальных предприятий Киева.Виталику в карман залезли.Теперь он должен компенсировать убытки,а то на президенскую компанию денег нет,не из своего же кармана брать.
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24.05.2021 19:49 Відповісти
Прикольно.
Цитата:
Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.Джерело:https://censor.net/ua/v3267121

Тобто за втрати метрополітену, пов'язані з карантинними обмеженнями повинні тепер нести фінансову відповідальність пасажири, які під час локдауну на ньому не могли їздити? Щоб компенсувати збитки метро?
Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 1549 - це така гірка посмішка...
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24.05.2021 20:14 Відповісти
при 20 грн на громадський транспорт вигідніше користуватися власним Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 1900
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24.05.2021 20:17 Відповісти
Клоуни доять на бабло Віталіка
а Віталік відповідно всіх інших
Дякуйте правильному вибору в 2019 Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон - Цензор.НЕТ 3680
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24.05.2021 20:19 Відповісти
а до 2019 у нас цены каждый месяц падали и люди водили хороводы с песнями про наступившее счастье
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25.05.2021 01:13 Відповісти
Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной (с) Н. Макогон 2021г.

Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. (с) С. Альтов 2008 г.
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24.05.2021 21:17 Відповісти
Кличко себя похоронит этим проездом в метро на всё политическое будущее .
Когда у людей забирают ПОСЛЕДНЕЕ, они звереют и никогда это не забывают.
Дебил Кличко этого пока не понял - ему всё ещё мало, не нажрался, энтинзон...
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24.05.2021 22:44 Відповісти
там бы аудит сделать. закупки-расходы по тройной цене, реклама в метро - в карман кому надо и тд.
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25.05.2021 07:53 Відповісти
Плюс максимально дискомфортный сервис, устаревшие вагоны, растянутый интервал и скорость черепахи.
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25.05.2021 12:07 Відповісти
Со слов Макогон, мне не понятно , почему им цены надо поднимать. И какое понимание у меня должно к ним быть? "Мы столько хорошего сделали" для тех то. Да при такой цене это Ваше хорошее ум уже будет не по карману. А почему не заходить с другой стороны ? , Уменьшение цены на электроэнергтю от ДТЕКа Ахметова, и так далее, А то сразу в карман пассажира. ТОчно как с Киевэнерго, попользовался, ремонты не делал, выжал что мог, а кличко подписал его " уход" ,и все на Киевтлоэнерго повесили, это что, откат получил? А теперь на ремонты денег не хватает? Так и с метро, вагоны , купля, кредиты, перекредиты, а пассажир плати, у нас же карманы похудели , а свои мы не платим , за свои посчеты да, виталик , даже максимально компромисные, мы только , принимаем максимальные коммисионные
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01.06.2021 12:44 Відповісти
 
 