Нова ціна на проїзд у метро буде максимально компромісною, - Макогон. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Подорожчання вартості проїзду в столичному метро неминуче, проте, остаточний тариф поки не затверджений і буде компромісним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Коментарі", про це повідомила заступниця начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі телеканалу "Київ".
За словами Макогон, на сьогоднішній день метрополітен столиці працює в збиток, а собівартість проїзду в підземці становить понад 20 гривень.
Вона зазначила, що при цьому, нова ціна на проїзд в метро буде компромісною.
Чиновниця сказала, що метрополітен вже скерував усі необхідні документи в профільний департамент з транспорту, тепер питання вартості проїзду аналізуватимуть економіста і фахівці управління цінової політики Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, що на останній сесії Київради комунальні перевізники Києва звернулися до міської влади з вимогою підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті, зокрема - проїзд в метро до 21 гривні, а проїзд в електричці до 78 гривень. Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.
Міський голова столиці Віталій Кличко також заявляв, що собівартість проїзду в громадському транспорті Києва на сьогоднішній день становить 15 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Зная жадность чиновников, можно с большой уверенностью предположить, что себестоимость поездки не дороже 5,0 грн.
Оце гуляли- молодість!!
😁
- при Брежневе москали высадились на Венере;
- при Путине - на Донбассе.
І на Місяці Луноход ....))
Вялосіпєди_ наше Майбутнє!!
🤣
Уже детвора и пОдростки, небось, черешню в частном секторе вечерами тырят...
Сперва заявляешь что должна быть цена минимум 21 гр
Затем объявляешь что будет 15 и ждешь благодарности от громадян за такой "щедрый компромисс"
Не давши змоги владнати справи за цей епізод, обираємо знову агента росії клоуна, що вже добиває бюджет Києва і маємо нове підвищення тепер вже взагалі фантастичне.
Дякуйте собі у 2019
У нас троллейбусы ходят парами 2-3 шт подряд, но на остановках пассажиров не берут, в основном без опознавательных знаков, кое-где написано "В депо". Интервал по расписанию 25-35 мин., но с пассажирами через 60-70 минут. Какой нормальный хозяин будет ганять пустые троллейбусы, затрата средств, аммортизация транспорта, зарплата водителям и пр. Стоимость метро, пусть меньше себе баснословных премий выписывают и не "моют" денежки себе в обогащение, и эта стоимость будет рентабельной.
Метро користується високим попитом, а тому резонно має підіймати ціну допоки попит не почне спадати.
Ази економіки.
Дякуйте за цей безкоштовний лікбез
Да і як завше можете не дякувати за лікбез
Він безкоштовний
А далі буде просто одна суцільна жопа і ви припините задавати подібні питання
Цитата:
Вони заявили, що працюють в збиток і зазнали величезних фінансових втрат під час жорстких карантинних обмежень, коли проїзд у громадському транспорті був можливий тільки за спеціальними перепустками.Джерело:https://censor.net/ua/v3267121
Тобто за втрати метрополітену, пов'язані з карантинними обмеженнями повинні тепер нести фінансову відповідальність пасажири, які під час локдауну на ньому не могли їздити? Щоб компенсувати збитки метро?
- це така гірка посмішка...
а Віталік відповідно всіх інших
Дякуйте правильному вибору в 2019
Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. (с) С. Альтов 2008 г.
Когда у людей забирают ПОСЛЕДНЕЕ, они звереют и никогда это не забывают.
Дебил Кличко этого пока не понял - ему всё ещё мало, не нажрался, энтинзон...