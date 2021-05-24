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Померлих солдатів "ЛДНР" російське командування звільняє заднім числом - російський найманець Полинков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Російський терорист Михайло Полинков розповів про смерть одного з найманців "ЛНР", який зрадив Україну і воював на боці окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Полинков заявив, що помер від серцевого нападу на "бойовому посту" жителя Слов'янська Євгена Невару командири з РФ звільнили заднім числом.

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Топ коментарі
+25
Нехай усі повиздихать, чим скоріше, тим краще.
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24.05.2021 16:34
+19
"Умер он на боевом посту. По указанию "нерастаможенных" командиров был уволен задним числом", - любитель "Новороссии" Полынков о смерти наемника "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9853
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24.05.2021 16:34
+9
Собаке ....
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24.05.2021 16:34
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Собаке ....
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24.05.2021 16:34 Відповісти
да, собачья смерть". Собак только жалею в этой прибаутке, лучше пускай уродцу просто прибудет "геенна огненная", московиты лучше поймут, они все равно братьев наших меньших истребляют.
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24.05.2021 16:46 Відповісти
Все по чесному, нерозтаможенний звільнив заторможеного задніпривідного
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24.05.2021 16:51 Відповісти
нихт, ноу "собаке", натюрлих "свино-собаке" - гадят под себя суки
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24.05.2021 23:47 Відповісти
"Умер он на боевом посту. По указанию "нерастаможенных" командиров был уволен задним числом", - любитель "Новороссии" Полынков о смерти наемника "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9853
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24.05.2021 16:34 Відповісти
Нехай усі повиздихать, чим скоріше, тим краще.
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24.05.2021 16:34 Відповісти
а шо нам делать сеяться переживать бабки на похороны собирать или в Лигу сексуальных ЛГБТ писать....
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24.05.2021 16:35 Відповісти
в спортлото)
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24.05.2021 16:36 Відповісти
Та земля ему железобетоном "Умер он на боевом посту. По указанию "нерастаможенных" командиров был уволен задним числом", - любитель "Новороссии" Полынков о смерти наемника "ЛНР" - Цензор.НЕТ 3963
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24.05.2021 16:38 Відповісти
правильно! не умер... а СДОХ!!!!!!!!!!!!
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24.05.2021 16:41 Відповісти
За что боролся, на то и напоролся....
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24.05.2021 16:41 Відповісти
этой падлюкой уже черви и доктор лиза менгле занимаются. и это прекрасно. а кабздон его уже растаможил.
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24.05.2021 16:42 Відповісти
ЗЕпенсию ему не забудьте дать. По потере кормильца хотя бы
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24.05.2021 16:42 Відповісти
Не умер. Умирают люди.
Гниды - сдыхают.
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24.05.2021 16:42 Відповісти
Ну и земля эму стекловатой
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24.05.2021 16:43 Відповісти
Нерастаможенные командиры...это я так понял скоты из паРаши...с гражданством паРаши...
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24.05.2021 16:44 Відповісти
Россия тебя бросит, сынок. Всегда!.
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24.05.2021 17:02 Відповісти
С таможенной службой у них провал полный, импорт из запоребрика растамаживать не успевают. А в результате "страдальцы за идею" от инфарктов мрут. )))
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24.05.2021 17:08 Відповісти
Да пускай все там сдохнут.
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24.05.2021 17:48 Відповісти
Земля стекловатой...
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24.05.2021 19:01 Відповісти
не путайте - СДОХ.....
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24.05.2021 19:44 Відповісти
Проблема саме в Раші,бо доки вона платить людям на окупованих територіях другу пенсію та інші виплати,раздає паспорти,тримає там своїх кадрових військових - нічого не зміниться!Якщо перестане Росія платити та підтримувати своїми фінансами окупацію,то на 3-й день все відразу зміниться,зайдуть ВСУ і війна закінчиться!
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24.05.2021 19:46 Відповісти
Тільки не померлих , а подохлих .
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24.05.2021 21:10 Відповісти
 
 