Померлих солдатів "ЛДНР" російське командування звільняє заднім числом - російський найманець Полинков. ВIДЕО
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Російський терорист Михайло Полинков розповів про смерть одного з найманців "ЛНР", який зрадив Україну і воював на боці окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Полинков заявив, що помер від серцевого нападу на "бойовому посту" жителя Слов'янська Євгена Невару командири з РФ звільнили заднім числом.
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