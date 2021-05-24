Померлих солдатів "ЛДНР" російське командування звільняє заднім числом - російський найманець Полинков. ВIДЕО

Російський терорист Михайло Полинков розповів про смерть одного з найманців "ЛНР", який зрадив Україну і воював на боці окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Полинков заявив, що помер від серцевого нападу на "бойовому посту" жителя Слов'янська Євгена Невару командири з РФ звільнили заднім числом.

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