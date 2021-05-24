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Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Поки весь зал навколо нього стоячи виконував державний гімн України, Антон Яценко сидів, утупившись у телефон, а на заклики встати - огризався.

Відео інциденту опублікував у телеграм-каналі одеський активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардеп Антон Яценко в уманській міській раді демонстративно не встав під час виконання гімну України. Нещодавно він приєднався до фракції "Батьківщина" у ВР", - підписав Стерненко відео.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 18 травня 2021 року Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина", яку покинув в 2011 році, приєднавшись до "Партії регіонів".

У Верховну Раду IX скликання Яценко був обраний як безпартійний самовисуванець по округу №200 (Черкаська область) та до 18 травня 2021 року не входив до складу жодної фракції.

Також читайте: Нардеп "Батьківщини" Власенко про повернення Яценка: "Ніхто ж не ангел на землі, будемо судити за справами"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Отож!!!!

много гаденышей высидела жЮля в своем политическом инкубаторе Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна - Цензор.НЕТ 9805

а за игнорирование Гимна Украины надо сразу в морду..... Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна - Цензор.НЕТ 8121
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24.05.2021 17:07
+56
Давно нашим некоторым гавно-депутатам морду не били и в мусорные баки не опускали. Надо исправлять
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24.05.2021 17:00
+53
любимый депутат юльки и местного сулимы.
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24.05.2021 17:04
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Где СБУ?! Лижет *****?
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25.05.2021 08:50 Відповісти
А цікаво, що б з цим мільярдером зробили в Ізраїлі, РФ, Польщі, Чечні, та скрізь, де народ шанує себе , підняли б кулаками, а деякі гарячі голови винесли б ногами вперед..?.Як же ж треба ненавидіти, зневажати народ, державу де ти живеш, щоб так себе вести...? А в які й він партії...? Скажи мені хто твій однопартієць я скажу хто ти...?
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16.07.2021 23:13 Відповісти
правильно, дотоплюй ту батьківщину.
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25.05.2021 09:01 Відповісти
Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну - Цензор.НЕТ 7537 Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну - Цензор.НЕТ 2113
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25.05.2021 10:07 Відповісти
Дайте ссылку на видео. Интересно посмотреть на реакцию убогой
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25.05.2021 10:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_hpOjMvFfS
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25.05.2021 11:07 Відповісти
Быдло есть быдло...
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25.05.2021 10:38 Відповісти
Оце і все,що треба знати про йуліну шарашку...
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25.05.2021 11:42 Відповісти
Йула масковська хвойда.
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25.05.2021 11:56 Відповісти
А за неповагу до символу держави хіба не світить стаття ?
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25.05.2021 12:49 Відповісти
Кримінальний кодексом України зазначено що публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України карається штрафом до 850 грн. або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
Під наругою слід розуміти грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою (наприклад зривання прапора чи гербу, їх знищення або пошкодження, використання їх не за призначенням, учинення на них непристойних написів або малюнків, спотворення тексту або музики Гімну, поширення його тексту зі спотворенням змісту і значення, інші дії, в яких виявляється зневажливе ставлення особи до державних символів).
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25.05.2021 14:18 Відповісти
а что вы от упоротого ж.довина то хотели?)... Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну - Цензор.НЕТ 8833
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24.08.2021 23:06 Відповісти
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