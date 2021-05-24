Мінкульт пропонує зробити символом 30-річчя Незалежності України квітку. ВІДЕО+ФОТО
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Міністерство культури та інформаційної політики представило айдентику і слоган до святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього року в Україні особливо відзначатимуть 30-річчя Незалежності України. До Дня незалежності за координації Міністерства культури та інформаційної політики України була підготовлена концепція єдиної візуальної символіки свята. В її основі покладена ідея бачення Незалежності як мрії, досягнення якої прагнули багато поколінь українців", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Образи до 30-річчя Незалежності реалізували у вигляді калейдоскопічних кольорів із зображень, фотографій і символів.
За задумом авторів, ця айдентика "розквітає, як сама країна".
Згідно з повідомленням, основний лейтмотив проєкту - слоган "Ти у мене єдина". Слоган є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності, нації.
Кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як то: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво.
Будь ласка, зачекайте...
"Хужє нє будєт"
"Хоть паржом"
"Я вам нічєго нє должєн"... і ще кільканадцять штук подібних
Лишилось тільки обрати
Цветок - что за символ? Какой цветок?
В жёппу этих дЫзайнерам такой цветок. Путинские прощелыги.
тобто, скритий смисл, такий посил
- роздягайтесь!.. так, дійсно, квітка...
- докторе, це - вам!
73% - який державний будуй ви спричинили до влади?
То в школьный учебник адрес порносайта впихнут, а теперь это ?
Українська Гетьманська держава проіснувала 116 років (1648-1764) мала 17 гетьманів.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
для уклоністів-рецидивістів-капітулянтів-ковідбариг-посіпак хйла.. - також
КИЇВСЬКА -РУСЬ - УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА КОРОЛІВСТВО, ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА, ДЕРЖАВА УНР, ******* ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕРЖАВА-УКРАЇНА.
Жодна інша країна світу не бачила стільки навал, стількох завойовників - як слов'янська Русь -Україна! Через ворогів кочівників і личакових москалів все українці - русичі навчилися бути неперевершеними воїнами. Любов до рідної землі, ненависть до ворогів, не зламаний дух нації - воїна стали причиною того, що національною ідеєю України Русі завжди була - Незалежність! Русь-Україна тисячу років билася за свою свободу -незалежність, неодноразово відвойовувала і втрачала її, кращі її сини мільйонами склали за свободу і незалежність свої голови.
Україна - Русь впала від монгольської навали орди і московитів, а звільнившись від монголо-татар і личакових москалів Московського улусу Золотої - Орди. Україна потрапила в підневільну автономію вже в слов'янську Польщу. Отримавши незалежність від Польщі, Русь Україна, знову була завойована вже не слов'янської а ще жахливішою ніж Польща дикою Московщиною -Ордою. Яка заради цього навіть в 18 столітті поцупила (підмінила назву) своєї жахливої Московії - орди на Русія - Росія! А в цей момент у Русі-України була найбільша і найхоробріша козача армія в Європі від якої тремтіли все в світі! Але відсутність розуміння, як захищати свою свободу і незалежність, зрада, розбрат знову привили до втрати незалежності, свободи і суверенітету.-
І при падінні жахливої личакової царської російської імперії - орди, Русь-Україна знову відновила свою незалежність! Але держава Україна - УНР. так і не змогла зібрати свою велику національну українську армію для гідного опору просто величезною орді московських окупантів кривавих кремлівських бандитів - більшовиків.
А в 1991 році, Русь-Україна знову в черговий раз відновила свою незалежність, свій суверенітет і державність. Але і тут, ми знову ледь не втратили свою Свободу вже в 2014 і знову через цю ворожу нам не слов'янську тепер ще й фашистську нібито росію по суті московію орду яка напала на Україні - Русь на її Крим і Донбас ... Але ясно що незалежність - потрібно не тільки завоювати і відновити, але ще і захистити і зберегти! Незалежність - це тяжка праця, щоденна боротьба! І якщо весь український народ це усвідомить, і ще зрозуміє то що не можна сподівається тільки на США, ЄС .... та на продажну владу капітулянтів "слуг кремля ", ось тільки тоді у нас гарантовано з'явиться можливість відстояти свою незалежність при цьому знищити свого найлютішого кривавого ворога окупанта - агресора і звільнити від нього свою рідну але тимчасово окуповану суверенну українську землю Криму і Донбасу! А можливо звільнити навіть ще і раніше окуповані кремлівськими комуно - фашистами етнічні українські землі: Східна Слобожанщина -Курская і Воронезька області, частина Бєлгородської області, нижній Дон, Кубань, Ставрополь .....
= СЛАВА УКРАЇНІ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!-
Дебіли.
А если взять за наш национальный символ да знаменитую репу москалей.
А в день праздника независимости ещё и приодеть кацапскую косоворотку.
Да ещё и ядрёно плясать и шибко петь то под балалайку, "лапти да лапти мои"!
В этом случае даже кровавый фашист )(уйло может одобрительно подмигнуть.