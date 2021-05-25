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Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті". ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі в центрі латвійської столиці на біло-червоно-білий прапор.

Прапор Білорусі встановлений в Ризі разом з прапорами всіх країн-учасниць чемпіонату світу з хокею, який проходить у Латвії з 21 травня по 6 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Трибуна".

"Піднімаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний у міському середовищі Риги, тому ми його зняли!" - написав Стакіс білоруською мовою у своєму твіттері.

Біло-червоно-білий прапор був прапором Білорусі в 1991-1995 роках і в 1918-1919 роках в Білоруській народній республіці, яка частково була розташована на території сучасної Білорусі. У минулому році він став символом опозиції до Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

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Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті 01
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті 02
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
Молодцы!!!
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24.05.2021 19:03
+20
Ну, что, зебилы, повторите, или ссыкатно?!
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24.05.2021 19:05
+19
Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади столицы Латвии рашистский флаг, он был заменен на символику Олимпийского комитета рашки.
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 276
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24.05.2021 19:24
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Молодцы!!!
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24.05.2021 19:03 Відповісти
Потрібно розривати з Білоруссю та росією дипломатичні відносини і висилати всіх білоруських та російських дипломатів та представників, включно з бізнесовими та іншими представниками! Потрібно закрити не тільки офіційні дипломатичні представництва Білорусі та росії, а навіть офіси білоруських та російських компаній і починати вводити заборону на перетинання кордону громадян росії та Білорусі без спеціального дозволу.
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24.05.2021 19:13 Відповісти
Тормозите, уважаемый! Белорусы братский народ, который всегда может убежище от диктатора в Украине, а вы хотите им границы закрыть???
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24.05.2021 19:24 Відповісти
найти пропустил.)))
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24.05.2021 19:25 Відповісти
Поки що Білорусь це ворожа держава, яка засилає в Україну вбивць та диверсантів і тому потрібно закрити кордон з Білоруссю та росією і припинити не тільки авіаційне а будь яке сполучення! На кордоні з Білоруссю та росією мають бути протитанкові рови та бетонні укріплення а пропускати в Україну людей можна тільки на вхід і тільки до фільтраційного табору, де наступні півроку людину будуть перевіряти працівники спецслужб!
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24.05.2021 19:31 Відповісти
Вы не путайте людей с властью!!!
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24.05.2021 19:32 Відповісти
Влада Білорусі використовує білорусів для терактів на території України, вбивство Шеремета тому доказ! Те що вбили Шеремета спецназівці лукашенка, ні для кого не секрет з момента вбивства. Професійно виконаний теракт силами розгалуженого розвідувально-терористичного підпілля підконтрольного білоруському КДБ. Ніхто в Україні і в росії не міг так чисто виконати теракт на такому високому професійному рівні, тому підозри відразу впали на колег з Білорусі! А те що під час візиту Турчинова Лукашенка показував йому карту АТО з нанесеними позиціями українских військ, які були краще і точніше позначені ніж карти Генштабу ЗСУ мало давно звернути увагу українського керівництва на розвідувально-терористичну мережу білоруського КДБ в Києві та Україні і почати активно припиняти цю діяльність! На жаль при владі були ідіоти і тільки зараз починається адекватна реакція на терористичні вибрики придуркуватого диктатора! Досі тримають комбата Семенченка під вартою за запитом білоруського КДБ, гадаю прийшов той час коли всі хто контактують з білорусами і спішать за гроші надати послуги лукашенку, мають втратити всі свої посади, звання та пенсії!
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24.05.2021 19:41 Відповісти
30 лет они эту власть выбирали и были счастливы! Так в чём разница? Беларусь входит во вражеский военный блок с одним из членов Украина воюет уже 7 лет. А самолёт кто посадил - папуас, или белорус? Они сами не знают чего хотят.
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24.05.2021 19:44 Відповісти
"Белорусы братский народ" -коли він себе таким проявляв? Це все совкові стереотипи про братні народи придумані комуняками.
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24.05.2021 19:43 Відповісти
Вы в курсе, что мы с белорусами были одним государством когда московия лизала ж..пы татарам? Внимательней читайте историю. У нас даже грамматика была общей пока кацапы не влезли.
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24.05.2021 19:46 Відповісти
Ви скажіть коли "братский народ" був нам братським? Палеоліт, мезоліт вас цікавить? І вивчіть українську мову нарешті трішки, а то "грамматиков" забагато.
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24.05.2021 19:59 Відповісти
Шановний, мені вчити українську вже якось запіздно, бо я її вчив ще в дитинстві! Не звично писати але якщо ви так наполягаєте, то трохи поясню більш звичною для вас мовою. Вивчити мову и не знати історію своєї Країни ...... Напишіть мені будь ласка відповідь на одне питання: "Чи міг хтось із ваших предків бути учасником Куликовської битви?"
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24.05.2021 20:11 Відповісти
Міг звичайно, якби Ягайло встиг на допомогу. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 8665
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24.05.2021 20:19 Відповісти
Вы же не Сергій Нік, хоть и ответили хитро. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 6372 Ответ на самом деле должен быть однозначным "да" или "нет".
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24.05.2021 20:28 Відповісти
За українську мову- дякую. Вчити не пізно. Звідки ви скопіювали дані про одну з найвизначніших історичних подій Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 3423 "Чи міг хтось із ваших предків бути учасником Куликовської битви?"
Ви не з тих закритих часом ботоферм?
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24.05.2021 20:54 Відповісти
Як Вам вдалось викрити шо я з закритої таємної ботоферми? Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 8401 Ви відповідь на питання знаєте? Нічого я не копіював і відповідь лежить на поверхні, але треба хоч трішечки знати історію. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 7662 Можливо у Вас історія України починається з комуняк? Якщо ні, то переконайте мене і я вибачусь!
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24.05.2021 23:06 Відповісти
Повторюсь, якщо вам важко переварити, я написав про відсутність братських стосунків з білорусами і вважаю взагалі це поняття повною ахінеєю. Ви ж мене просити дати питання про куликівську битву (розумію провокаційність цього питання) А історія України починається для мене саме з палеоліту.
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24.05.2021 23:33 Відповісти
В моєму питанні немає нічого провокаційного і Ви як людина для історія України починється з палеоліту мали би знати шо Украіна у 1380 році не мала ніякого відношення до московії і аж ніяк не могла приймати участь в битві. Існує токож думка, шо цієї битви не було взагалі, але це інша історія. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 9406 Яке відношення моє питання має до белорусів? Пояснюю : в 1380 році Україна, Белорусь і Літва (пізніше Польша) були Великим Князівством Літовським і можливо Ви не знаєте, але офіційною мовою ВКЛ була українська. Місто Вільнюс мало назву Вільно. Все це було знищено московією яка була часткою орди. Ось така історія! Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 9406 Вибачте якщо є помилки бо переважно я спілкуюсь російскою. Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 1323
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25.05.2021 00:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UedBkuuDHf0
Як вам це відео? 2014 рік
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25.05.2021 02:40 Відповісти
Дякую, але що я повинен винести з побаченого? В чому заключається братерство народів?
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25.05.2021 09:08 Відповісти
Братерство в тому, шо до 17 сторічча це був один народ! Ви вважаєте шо маємо відноситись до них як до кацапів? Так вони нам нічого поганого ніколи не робили.
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25.05.2021 10:31 Відповісти
Выслать по паре-тройке дипломатов Беларуси из всех стран Евросоюза, в поддержку латышей, было бы разумное решение. Малость остудить пыл заигравшегося бульбо-фюрера
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24.05.2021 19:05 Відповісти
БРАВО!!!
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24.05.2021 19:14 Відповісти
это все полумеры, если высылать, то всех сразу. И заодно "дипломатов" рф - воздух в Европе станет чище
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24.05.2021 19:14 Відповісти
сменить французскую кухню на бульбу,
изверги
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24.05.2021 19:21 Відповісти
Ну, что, зебилы, повторите, или ссыкатно?!
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24.05.2021 19:05 Відповісти
Так иди вешай, чего ты тут тролишь мудак? Тебе кто то не дает?!
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25.05.2021 10:38 Відповісти
Зебизяна, иди подмойся и рыло своё грязное вымой! Чмо опущенное!
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25.05.2021 12:44 Відповісти
Хавало свое залепи, я у тебя хандона совета не спращивал!
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25.05.2021 13:37 Відповісти
правильно...
шоб, как янучара,не мог сказать,шо легитимный
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24.05.2021 19:05 Відповісти
вот это молодцы !!! браво !
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24.05.2021 19:09 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
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24.05.2021 19:12 Відповісти
Спасибо Латвии за солидарность и смелость ! За нашу и вашу свободу !
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24.05.2021 19:15 Відповісти
А шо наш , Гном Гномич , знову "какаяразніца?"
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24.05.2021 19:18 Відповісти
та не навалюй на учня усе одразу, він ось на припинення авіасполучення розродився.
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24.05.2021 19:25 Відповісти
Par mūsu un jūsu brīvību !
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24.05.2021 19:18 Відповісти
Кроме того, власти Риги убрали с центральной площади столицы Латвии рашистский флаг, он был заменен на символику Олимпийского комитета рашки.
Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 276
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24.05.2021 19:24 Відповісти
Правильно, и в хоккей должны играть Тихановская и её побратимы.
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24.05.2021 19:26 Відповісти
Оце вірно , латвійці молодці , сама вірна відповідь бульбофюреру . !! Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 6973 .
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24.05.2021 19:43 Відповісти
Латвийцам респект.
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24.05.2021 19:47 Відповісти
Vsio verno pomeniali flag kak polozeno.Nado vezde zdelat
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24.05.2021 19:50 Відповісти
молодцы!
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24.05.2021 19:58 Відповісти
Маразм.
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24.05.2021 20:00 Відповісти
Маразм сидеть на чеченской бутылке и радостно похрюкивать в сторону кремля…
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24.05.2021 20:05 Відповісти
Они их гости. А они клоунаду устраивают. Как маленькие дети.
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24.05.2021 21:21 Відповісти
это как "клоунада " в питере была, когда мудак-кацап подрезал нашего погранца в консульстве, когда наш мудаку просто двери открыл? Или то была не клоунада? А как ты то событие назавешь?
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25.05.2021 00:54 Відповісти
Очередная головная боль для помойки под названием кремль. И это гут.
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24.05.2021 20:03 Відповісти
Бульбофюрер-лукашенко давал присягу рядом с бело-красным флагом, а теперь этот флаг у него вне закона. Получается, что и лукашенко станет вне закона?
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24.05.2021 20:07 Відповісти
СЛАВА !!! СЛАВА !!! СЛАВА !!!
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24.05.2021 21:30 Відповісти
Молодцы!
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24.05.2021 22:10 Відповісти
В Україні теж так треба зробити Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 4003
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24.05.2021 22:17 Відповісти
а ведь это лучше чем предложил бывшый президент Эстонии - отослвть Белорускую сборную домой. Ха, тогда усатый скотина сказал бы - нас боиться и убирает конкурентов, но в Латвие люди то умные - играет команда Белоруси а не белоруссии, вот теперь пусть усатая скотина смотрит на этот флаг или сам отзывает сборную по хокею.

Державний прапор Білорусі в Ризі замінили біло-червоно-білим: "Прапор, що символізує режим державного тероризму, недоречний у місті" - Цензор.НЕТ 6703
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24.05.2021 22:30 Відповісти
Самый унылый чемпионат мира за всю историю. Ни один нормальный хоккеист не приехал. Одни клоуны какие-то.
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24.05.2021 22:43 Відповісти
Tebja zhe tam netu, tak chto pro klovnov promazal kozlomordnij, probui jeshcho.
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24.05.2021 23:06 Відповісти
респект Латвии!
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24.05.2021 23:29 Відповісти
Вот это класс ! Молодцы ! Молодці !
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25.05.2021 02:31 Відповісти
Красивий прапор, не те що радянське лайно...
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25.05.2021 10:28 Відповісти
 
 