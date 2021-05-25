Мати Протасевича заявила, що він потрапив до лікарні. МВС Білорусі заперечує. ФОТО+ВІДЕО
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Мати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що її син потрапив до лікарні у тяжкому стані. Водночас білоруське Міністерство внутрішніх справ стверджує, що з затриманим опозиціонером все гаразд і він в СІЗО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як розповіла мати опозиціонера Наталія Протасевич, інформацію про те, що Роман потрапив до лікарні з проблемами з серцем, їй передали люди з медичного оточення. На її думку, ця інформація може бути правдою, оскільки Протасевич дійсно має серйозні проблеми з серцем.
Однак білоруське МВС офіційно заявило, що інформація про госпіталізацію Протасевича є неправдивою.
"Наразі арештований утримується під вартою в установі "Слідчий ізолятор №1" в Мінську. Скарг на стан здоров'я в адміністрацію установи від нього не надходило", - повідомили в МВС РБ.
Крім того, державні білоруські ЗМІ поширили відео, на якому Протасевич спростовує інформацію про проблеми зі здоров'ям, а також говорить, що співпрацює з білоруськими правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення.
Telegram-канал Nexta повідомив, що держЗМІ Білорусі показали затриманого Протасевича.
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Хто б сумнівався
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky 4 ч
Гадина Коц с его выразительным лицом не-Человека садистки смакует у скабеевых, какими «неконвенциональными средствами» пытают сейчас Романа Протасевича.
Его обвиняют в том что он создал ресурс, который призывал к свержению режима Лукашенко. Это правда. Он призывал к свержению режима. Прямым текстом.
Держится мужественно. Не юлит, признал сразу же что считает Лукашенко незаконно захватившим власть и призывал его свергнуть.
Что вы еще от него хотите?
Так что для Луки он - террорист.
Мда... Быстро сдулся. Вангую, что сдаст он всех ихних оппозиционеров за более мягкий приговор.